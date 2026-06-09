트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 이란 전쟁과 미사일 공방

트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 이란을 상대로 전쟁을 시작했지만, 이스라엘 측이 약속했던 신속한 승리와 이란 정권 교체 실현이 어려워지자 이해관계가 점차 어긋나기 시작했다는 겁니다. 특히 현지 시간 7일과 8일 벌어진 이스라엘과 이란의 미사일 공방은 현재 휴전 상황이 본질적으로 불안하며 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 전쟁에 대한 의견 차이가 극명하게 드러났다고 가디언은 분석했습니다.

트럼프 대통령 과 네타냐후 총리 는 이란을 상대로 전쟁을 시작했지만, 이스라엘 측이 약속했던 신속한 승리와 이란 정권 교체 실현이 어려워지자 이해관계가 점차 어긋나기 시작했다는 겁니다. 특히 현지 시간 7일과 8일 벌어진 이스라엘과 이란의 미사일 공방 은 현재 휴전 상황 이 본질적으로 불안하며 트럼프 대통령 과 네타냐후 총리 의 전쟁에 대한 의견 차이가 극명하게 드러났다고 가디언은 분석했습니다.

트럼프 대통령은 이스라엘과 이란 양측에 군사 공격을 중단할 것을 요구했지만, 네타냐후 총리는 이 요청에도 불구하고 이란에 보복 공격을 감행했습니다. 이에 미국과 이란의 종전 협상이 중단 위기에 놓이자 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 '격노'하며 공습 자제를 요청한 것으로 알려졌습니다. 이란은 베이루트 공습에 대한 보복 조치라며 이스라엘 북부를 겨냥해 탄도 미사일 11발을 발사했고, 이스라엘도 곧바로 이란을 향해 반격을 가했습니다. 이번 교전은 네타냐후 총리가 언제든 독자적인 행동에 나설 준비가 됐음을 다시 한번 보여줬다고 가디언은 지적했습니다.

트럼프 대통령은 한발 물러섰지만, 네타냐후 총리가 그냥 넘어가지 않으리라는 점이 명확해지자 트럼프 대통령은 '제한적으로 대응하고 확전되지 않도록 하라'고 말했습니다. 이스라엘은 최신 드론으로 무장하며 부활한 헤즈볼라 격퇴에 힘쓰고 있으며, 이란 정권을 더욱 약화하기 위해 대이란 공습을 지속하기를 희망합니다. 트럼프 대통령은 석유 시장과 글로벌 소비자들이 받는 압박을 완화할 수 있는 합의로 전쟁을 끝내기를 원하지만, 이스라엘은 이 전쟁이 이란의 항복으로 끝날 수 있다는 희망을 여전히 붙잡고 있습니다.

텔아비브 소재 국가안보연구소(INSS)의 대니 시트리노비치 연구원은 WSJ에"트럼프는 석유 시장과 글로벌 소비자들이 받는 압박을 완화할 수 있는 합의로 전쟁을 끝내기를 원하지만, 이스라엘은 이 전쟁이 이란의 항복으로 끝날 수 있다는 희망을 여전히 붙잡고 있다"고 설명했습니다





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