트럼프-네타냐후 포스터 화형…레바논 휴전 입장 번복 파장

미국과 이란 종전 협상 앞두고 트럼프, 레바논 휴전 관련 입장 번복 논란. 이스라엘 총리와 통화 후 입장 변경, 중동 정책 내 영향력 확인. 휴전 조건 위반으로 이란 반발, 종전 협상 난항 우려. 미국, 3자 회담으로 중재 시도, 이스라엘, 레바논 작전 축소 전망. 네타냐후, 레바논 정부와 직접 협상 시도.

9일 필리핀 마닐라의 미국 대사관 인근에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 모습이 담긴 포스터가 불타고 있는 모습이 포착되었다. 이러한 사건은 미국과 이란 간의 종전 협상을 앞두고 발생했으며, 이는 중동 지역의 복잡한 정치적 역학 관계를 시사하는 것으로 풀이된다. 불타는 포스터는 트럼프 대통령과 네타냐후 총리 간의 관계, 그리고 이들이 중동 문제에 미치는 영향력을 상징적으로 보여주는 것으로 해석될 수 있다. 이는 현재 진행 중인 종전 협상 과정에 대한 대중의 관심과 우려를 반영하는 동시에, 양국 정상에 대한 비판적인 여론을 드러내는 것으로 볼 수 있다. 특히 이스라엘과 레바논 간의 분쟁이 격화되는 상황에서, 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 관련된 포스터가 불타는 것은, 이들의 정책 결정과 관련된 논란을 더욱 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있다.\최근 트럼프 대통령이 레바논 휴전 문제와 관련하여 입장을 번복했다는 보도가 나오면서 파장이 일고 있다.

CBS 등 외신 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 당초 레바논을 휴전 대상에 포함하는 데 동의했지만, 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화 이후 입장을 바꿨다. 이는 백악관 당국자의 증언을 통해 확인되었으며, 휴전 발표 당일에는 이란, 파키스탄, 이스라엘 모두 레바논을 포함한 휴전 조건에 합의한 상태였다고 한다. 그러나 트럼프 대통령은 이후 인터뷰에서 이스라엘의 레바논 공격이 휴전 합의에 포함되지 않았다고 선을 그었고, 그 이유로 친이란 무장정파 헤즈볼라를 지목했다. 이 같은 결정은 중동 정책에서 네타냐후 총리의 막강한 영향력을 다시 한번 확인시켜주는 사례로 평가된다. 이스라엘의 공습으로 인해 레바논에서 300명 이상의 사망자가 발생하면서, 이란은 이를 합의 위반으로 규정하고 강하게 반발하고 있다. 이로 인해 휴전의 핵심 조건이었던 호르무즈 해협 개방 이행에도 차질이 발생하며, 오는 11일 파키스탄에서 열릴 종전 협상이 난항에 부딪힐 우려가 커지고 있다. 이러한 상황을 타개하기 위해 미국은 별도의 중재안을 마련하고, 마코 루비오 국무장관 주도로 다음 주 워싱턴 DC에서 미국, 이스라엘, 레바논이 참여하는 3자 회담을 열어 레바논 내 휴전을 끌어내려는 노력을 기울이고 있다.\한편, 트럼프 대통령은 최근 네타냐후 총리와의 추가 통화 내용을 공개하며 이스라엘이 레바논 작전을 축소하고 자제할 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았다. 네타냐후 총리 역시 헤즈볼라의 무장해제와 평화 관계 수립을 위해 레바논 정부와 직접 협상에 나서겠다는 입장을 밝히며 사태 수습에 나서는 모습이다. 이는 현재 진행 중인 갈등 상황을 완화하고, 종전 협상의 성공적인 타결을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 그러나, 이스라엘과 레바논 간의 뿌리 깊은 갈등, 그리고 이란의 개입 등 복잡한 요인들이 여전히 존재하기 때문에, 상황의 전개를 예단하기는 어렵다. 특히, 미국의 중재안이 얼마나 실효성을 거둘 수 있을지, 그리고 레바논 내 휴전을 이끌어낼 수 있을지 여부가 주목된다. 종전 협상의 성공적인 타결은 중동 지역의 평화와 안정을 회복하는 데 중요한 발판이 될 수 있으며, 국제 사회의 지속적인 관심과 노력이 요구된다. 관련 기사들을 통해 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있으며, 이러한 국제 정세에 대한 지속적인 관심이 필요하다





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