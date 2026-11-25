도널드 트럼프 미국 대통령의 젠슨 황 엔비디아 CEO 복귀 개입과 사면 가능성 발언으로 국가자본주의 비판이 확산되고 있다. 미 의회와 전문가들은 안보 위협과 도덕적 해이를 우려하며 강도 높은 조사를 예고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 직복을 주도하면서 ' 국가자본주의'라는 강렬한 비판에 직면했다. 트럼프 대통령은 24일(현지시각) 젠슨 황 에 대한 사면 가능성과 엔비디아 주식 취득 계획까지 언급하며 논란에 불을 지폈다.

이 같은 행보에 미 언론과 전문가들은 대통령이 정치적 규범을 훼손하고 기업의 의사결정을 통제하려 한다고 비판했다. 제프리 소넨펠드 예일대 경영대학원 교수는 이를 '자본주의가 아닌 마오주의'라고 규정하며 우려를 표명했다.

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사면 및 기업 지분 취득 가능성 거론

트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 젠슨 황의 잠재적 범죄 혐의에 대한 사면 여부를 묻는 질문에 "언제든 선택지는 될 수 있겠다"고 말했다. 그는 추가적으로 "하지만 필요할 것 같지는 않다"고 부연하여 사면이 현재로선 필수적이지 않음을 시사했다.

미 의회와 정부는 젠슨 황이 중국 정보기관과 연계된 애리스 황과 혼외 관계를 맺으면서 대중국 수출 규제를 위반했을 가능성을 조사하고 있다. 트럼프 대통령의 발언은 만약 혐의가 사실로 밝혀질 경우 사면권을 행사해 방어할 수 있음을 시사하는 것이다.

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또한 트럼프 대통령은 미 정부의 엔비디아 지분 취득에 대해서도 "생각해 본 적이 있다"며 "지금까지 꺼내지는 않았다. 아직 늦지 않았을 수도 있다"고 답했다. 이는 정부가 기업의 주요 주주가 되어 경영에 개입할 수 있다는 가능성을 열어둔 것이다.

국가자본주의 및 도덕적 해이 우려 확산

월스트리트저널은 23일 자 사설에서 트럼프 대통령의 개입을 유감스러운 국가자본주의의 사례라고 질타했다. 신문은 트럼프 대통령이 중국 공산당의 수장이 자신의 목적에 부합할 때 민간 기업에 명령을 내리고 법을 무시하는 방식을 좋아한다고 지적했다.

CNN은 이번 사건이 2008년 금융위기 당시 정부가 막대한 세금을 투입해 기업들을 구제했던 것과 유사한 구조라고 분석했다. 이때 발생한 '도덕적 해이' 우려가 재현될 수 있으며, 이는 향후 기업들의 일탈을 부추기고 장기적인 위험을 초래할 수 있다고 우려했다.

국제 사회에서도 트럼프 대통령의 기업 경영 개입에 곱지 않은 시선이 집중되고 있다. 요한 바데풀 독일 외교장관은 베를린에서 열린 포럼에서 젠슨 황의 복귀 관련 질문에 "솔직히 충격적"이라고 표현하며 정치적 중립성을 강조했다.

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바데풀 장관은 "자유롭고 민주적이며 규칙에 기반한 국가에서는 정치가 기업의 경제적 활동에 개입해서는 안 된다"고明确指出했다. 이는 미국 내에서도 정치적 이익을 위해 시장 원리가 훼손되어서는 안 된다는 경고로 읽힌다.

양당 합동 강도 높은 조사 예고

미 의회에서는 연일 여야를 막론하고 젠슨 황의 복귀를 강력히 비판하며 조사 강도를 높이고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 소셜미디어 엑스(X)에 엔비디아 사태의 가장 심각한 국가 안보 위협은 젠슨 황이 미국의 수출통제법을 위반해 중국에 첨단 칩을 보냈다는 것이라고 밝혔다.

슈머 원내대표는 이 행위가 마치 우주 경쟁 시절 소련에 로켓 엔진을 판매한 것과 마찬가지라고 비교했다. 이는 미국 기술이 적대국으로 유출되어 안보를 해칠 수 있다는 지적이다.

케빈 크레이머 공화당 상원의원도 "젠슨 황이 미국에 해가 되는 일을 하지 않도록 하기 위해 보모를 붙여야 할 수도 있다"고 주장하며 경계를 늦추지 않을 것을 예고했다. 이에 따라 젠슨 황의 입지와 엔비디아의 향후 경영 방향이 주목된다.