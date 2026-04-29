뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 이란과의 대립에서 정신적 스트레스를 받고 있으며, 이란이 버티는 한 미국이 더 큰 손실을 입을 것으로 판단하고 있다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 전쟁 재개나 추가 압박을 가하는 데 부담을 느끼고 있으며, 일방적인 승리 선언을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.

미국 내 여론이 악화되는 가운데 뉴욕타임스 는 트럼프 대통령 이 이란의 '새 인질'이 되었다는 보도를 내놓았습니다. 이란과의 긴장 관계가 지속되면서 트럼프 대통령 은 정신적 스트레스로 인해 연회장을 자주 언급하며 도피하고 있다는 분석이 나오고 있습니다.

이란과의 대립이 장기화되면서 미국 경제와 국제사회에 미치는 영향이 커지고 있는 상황입니다. 뉴욕타임스는 트럼프 대통령을 비판해온 진보 언론의 입장에서 이란과의 대립에서 미국이 압도적인 우위를 점하고 있지만, 이란이 버티는 한 트럼프 대통령이 결단을 내리지 못하고 있다고 지적했습니다. 이란은 경제적 압박에도 불구하고 미국이 더 큰 손실을 입을 것으로 판단하며 버티고 있는 상황입니다. 트럼프 대통령은 전쟁 재개나 추가 압박을 가하는 데 부담을 느끼고 있으며, 이란이 아직 반응을 보이지 않으면서 대책 마련에 어려움을 겪고 있습니다.

로이터통신은 트럼프 대통령이 일방적인 승리 선언을 검토하고 있다는 보도를 내놓았습니다. 트럼프 대통령이 정신승리로 상황을 마무리할 가능성을 시사하는 분석 기사입니다. 미국 정부 당국은 이란의 반응을 예측하고 분석 중인 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령의 인내심이 바닥을 치고 있으며, 자산시장도 그의 발언에 크게 반응하지 않고 있는 상황입니다.

이는 트럼프 대통령의 말뿐인 정책에 대한 신뢰도가 떨어지고 있음을 보여줍니다. 트럼프 대통령은 역봉쇄가 성공했다고 판단하고 미국이 이겼다며 종전 선언을 할 수도 있다는 관측이 나오고 있습니다. 미국 정보부는 트럼프 대통령의 시나리오에 대한 분석을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 코너에 몰린 상황이며, 이란과의 대립에서 손 털고 나가는 것이 최선이라는 전문가들의 의견도 있습니다.

그러나 미국 국내에서 전쟁의 목적과 성과에 대한 비판이 거세질 것으로 예상되어 쉽게 결정을 내리지 못하고 있습니다. 이란의 핵 문제는 여전히 해결되지 않은 상태이며, 이란이 핵무기를 개발할 가능성도 남아 있습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 대립에서 결단을 내리지 못하고 있는 상황입니다





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트럼프 대통령 이란 대립 뉴욕타임스 전쟁

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