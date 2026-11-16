도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 발생한 항공교통 전면 중단 사태 당시 대응에 대한 비판에 직면했다. 트럼프 대통령은 아시아 순방을 앞두고 백악관 리모델링에 할애한 시간이 하루 10분에 불과하다고 주장하며 방어적인 태도를 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 아시아 순방을 위해 워싱턴 D.C. 백악관을 떠나는 길, 항공교통 전면 중단 사태에 대한 미흡한 대응 비판에 직면했다. 트럼프 대통령은 사태 발생 후 이틀간 공식 입장을 유보하고 건축 관련 일정을 홍보한 데 대한 지적에 대해, 백악관 리모델링 에 하루 10분しか 사용하지 않았다고 주장하며 방어적인 태도를 보였다. 이는 언론과 전문가들이 지적한 정부의 무감각한 대응과 대비되는 명백한 해명 시도이다.

트럼프 리모델링 시간 '하루 10분' 주장

트럼프 대통령은 기자들과의 짧은 인터뷰에서 항공기 대란보다 백악관 보수에 더 신경을 쓰고 있지 않냐는 질문에 즉답을 피하지 않았다. 그는 자신의 역할이 국가 상징물의 상태 유지에 있다고 밝히며, 그 일에 실제로 소요되는 시간은 하루에 불과 10분이라고 강조했다. 이는 대중이 오해할 수 있는 이미지 반전 전략으로, 대통령의 주요 업무가 아닌 부수적 사항임을 입증하려는 의도로 해석된다.

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트럼프 대통령은 직접 현장에 가서 비계 위에 올라가는 등의 작업을 하지 않으며, 이는 다른 사람들이 수행하는 업무라고 덧붙였다. 그는 공사장의 모습은 보지 못했을 것이라고 설명하며 자신의 직접적인 개입 정도를 낮추었다. 이러한 설명은 대통령의 실질적 시간 분배가 항공기 대란 대응이나 다른 국가적 과제에 더 집중되었음을 암시한다.

과거 장비 교체 지연이 '유일한 책임'

항공기 대란 사태에 대한 책임 소재를 묻는 질문에는 트럼프 대통령은 자신의 무관함을 명쾌하게 밝혔다. 그는 금요일에 목격한 상황이 심장마비를 일으킬 만큼 노후화된 장비 때문이었으며, 자신은 사고 책임이 전혀 없다고 단언했다. 트럼프 대통령은 부상자 발생이나 충돌 사고는 없었다는 점을 강조하며, 사태의 심각성을 최소화하는 방향의 논리를 펼쳤다.

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트럼프 대통령은 시스템 관리의 실패에 대한 유일한 책임은 지난 40년 동안 이 작업을 진행하지 않았던 데 있다고 말했다. 이는 직전 정부인 조 바이든 행정부에게 모든 책임을 전가하는 발언이다. 과거 행정부의 관리 부실이 현재 발생한 교통 마비의 근본 원인이라는 주장을 통해 정치적 책임을 회피하고자 하였다. 트럼프 대통령은 당시 백악관 집무실에 있었으며, 숀 더피 교통장관 등 핵심 관계자들과 신속하게 대응 방안을 논의했다고 자신의 적극성을 내세웠다.

부정적 평가에 '패배자' 비판과 의회 지원 기대

트럼프 대통령은 관련 질문을 거듭하는 기자들에게 매우 강경한 태도를 보였다. 그는 기자들을 향해 '정말 한심하다'라고 비판하며, 리모델링 비용이 '푼돈' 수준이라고 주장했다. 그는 이 사업에 거의 비용이 들지 않고 시간도 거의 소요되지 않음을 반복하여, 언론의 집착이 부당함을 강조했다.

트럼프 대통령은 비판론자들을 '패배자들'이라고 지칭하며, 왜 백악관에만 집중하느냐고 반발했다. 이는 언론이 다른 중요한 국가적 현안보다 사소한 이슈에 과도하게 집중하고 있다는 공격적 논리다. 사태 이후 트럼프 대통령은 13일 당일 오후부터 항공기 사태 관련 언급을 피했다. 대신 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 미국 영화 및 텔레비전 산업 지원 법안의 필요성을 강조하고, 워싱턴의 이스트포토맥 골프장 개보수 계획을 홍보하는 등 대체 담론을 형성했다.

트럼프 대통령은 이번 항공기 시스템 정비를 통해 긍정적인 결과를 기대하고 있다고 밝혔다. 그는 의회가 시스템 정비에 필요한 자금을 확실히 지원할 것으로 믿는다고 말했다. 이는 향후 추가 예산 투입과 함께 시스템 개선이 이루어질 것임을 시사한다. 이번 사건을 통해 장기적인 인프라 투자 필요성이 부각되며, 트럼프 행정부의 향후 교통 정책 방향에 영향을 미칠 전망이다.