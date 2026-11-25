미국이 한국, 중국, EU 등 14개 경제주체에 무역법 301조 기반 관세 부과를 제안했다. 중국은 20%, 한국 등은 기존 협정에 따라 15% 상한 유지되며 내년 시행 예정인 새로운 무역 규제의 핵심 내용을 정리한다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 전 세계 주요 14개 경제주체를 대상으로 무역법 301조 에 따른 새로운 관세 부과 방안을 공식적으로 제시했다. 이 계획은 구조적 산업 과잉생산 문제를 해결한다는 명목으로 추진되며, 한국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 광범위한 무역 파트너들이 대상에 포함됐다. 미 무역대표부 (USTR)는 이 같은 조치를 통해 미국 무역의 불균형 시정과 국내 산업 보호를 꾀할 것으로 보인다.

과잉생산 관세, 14개 국가 및 지역별 차등 적용

25일(현지시간) 로이터통신 등의 보도에 따르면, 미 무역대표부는 중국에 대해 이번 조치 중 가장 높은 연 20%의 관세율을 적용하기로 했다. 중국은 트럼프 전 행정부 당시 부과된 약 25%의 관세에 더해 추가적인 20%의 부담을지게 되는 셈이다. 이와 달리 한국, 일본, 유럽연합, 대만은 기존 한·미 무역합의에 따라 설정된 연 15%의 관세 상한이 유지된다. 일본과 유럽연합은 각각 15% 한도 내에서 관세가 적용되며, 대역으로 포괄적인 무역 관계를 유지하는 방향으로 논의가 진행될 예정이다.

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관세 부과 대상 국가 목록에는 중국, 한국, 일본, 유럽연합, 대만, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아, 말레이시아, 싱가포르, 스위스, 태국, 베트남 등이 명시적으로 포함되었다. 반면, 당초 조사가 진행되었던 멕시코와 노르웨이는 이번 단계에서 일단 제외되었다. 이 같은 제외 결정은 지역별 특수한 무역 관계나 기존 협정을 고려한 결과로 해석된다. 말레이시아의 경우, 19%의 높은 관세 상한이 기존 합의를 통해 유지될 예정이다.

무역법 301조, 기존 조치와의 중복 적용 배제

새로 제시된 관세안은 기존에 부과되었거나 검토 중인 다른 무역 조치들과 중복되지 않도록 설계되었다. 미 정부 고위 당국자는 이번 과잉생산 관세가 지난 7월 강제노동 관련 법 집행 미흡을 이유로 60개 경제주체에 부과된 10%에서 12.5%의 관세와 겹치지 않을 것이라고 명확히 밝혔다. 이는 미국의 대중국 및 글로벌 공급망 재편 노력이 단계적으로 이루어지고 있음을 시사한다.

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무역법 301조는 미국 대통령에게 외국 정부의 차별적이거나 불합리한 무역 관행에 대응하여 관세 부과나 수입 쿼터 설정 등의 보복 조치를 취할 수 있는 법적 근거를 제공한다. 트럼프 행정부는 지난 2월 연방대법원이 상호관세 조치를 무효화하자, 이를 대체할 법적 장치로 301조 조사를 재가동했다. 특히 3월에는 강제노동 관련 법 집행 현황과 제조업 과잉생산 관행에 대한 조사를 착수하며 무역 장벽을 강화해왔다.

한국 경제의 변수, 디지털 규제 및 관세 상한 불확실성

한국의 경우, 기존 합의에 따른 15% 관세 상한 유지라는 비교적 명확한 상황이 조성되었으나, 여전히 변수가 존재한다. 한국은 지난해 미국에 3500억달러를 투자하기로 약속하고 상호관세율을 25%에서 15%로 낮추는 데 동의한 상태다. 그러나 미국 무역대표부는 한국의 대미 상품 및 서비스 무역 흑자가 2024년 560억달러로 증가했다고 지적하며 전자장비, 자동차, 기계, 철강, 선박, 석유화학 분야를 과잉생산 우려 대상으로 지목한 바 있다.

더불어 디지털 규제와 관련된 301조 조사 가능성이 향후 최대 변수로 작용할 전망이다. 미 정치전문매체 폴리티코는 미 무역대표부가 한국을 비롯해 유럽연합과 호주의 디지털 규제 정책에 대해서도 301조 조사를 검토 중이라고 보도했다. 만약 이러한 추가 조사가 관세 부과로 이어질 경우, 현재 유지되고 있는 15%의 관세 상한이 재검토되거나 불확실성이 커질 수 있다는 우려가 제기된다.

관세 시행 일정 및 향후 절차, 내년 1월 예상

구체적인 관세율과 관련 세부 사항들은 미국 연방관보를 통해 곧 공개될 예정이다. 미 무역대표부는 향후 공개 의견 수렴 기간과 공청회 등의 절차를 거쳐, 관세를 내년 1월께 시행할 가능성이 높다고 밝혔다. 이 기간 동안 각국 정부와 업계의 의견이 수렴되며 조정이 있을 수 있지만, 이미 제시된 기본 골자는 큰 틀에서 유지될 것으로 예상된다.

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제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표는 이번 조치가 단순한 보호무역 조치가 아닌, 구조적 과잉생산 문제에 대응하기 위한 필수적인 조치임을 강조할 것으로 보인다. 특히 제조업의 글로벌 과잉 생산력이 미국 시장과 산업에 미치는 영향을 차단함으로써 미국 내 일자리와 제조 기반을 보호하겠다는 입장을 재확인할 것이다. 전 세계 무역 환경은 새로운 관세 리스크에 직면하게 되었으며, 각국 기업들의 공급망 재편 움직임이 더욱 가속화될 전망이다.