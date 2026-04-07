트럼프의 '최후통첩' vs 이란의 '결사항전'…중동, 전쟁 위기 고조

미국과 이란의 갈등이 최고조에 달하며 중동 지역의 위기가 심화되고 있다. 트럼프 대통령은 이란의 모든 발전소와 다리를 파괴하겠다고 위협했고, 이란은 이에 굴하지 않고 결사항전의 의지를 밝혔다. 양국 간의 협상 가능성은 낮아 보이며, 군사적 충돌의 위험성이 높아지고 있다. 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등과 유가 상승, 그리고 미국의 국내 정치 상황 등 복합적인 요인들이 사태를 더욱 복잡하게 만들고 있다.

6일(현지시간) 미국과 이스라엘의 의료시설 공격을 규탄하는 집회 참가자들이 이란 최고지도자들의 초상이 그려진 현수막 앞에 앉아 있는 모습이 담긴 사진이 공개되었다. AFP연합뉴스에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 6일, 협상에 응하지 않을 경우 이란의 모든 발전소와 다리를 “완전히 파괴하겠다”고 위협하며 중동 정세는 일촉즉발의 위기로 치닫고 있다고 경고했다. 이란은 즉각적으로 일시적 휴전을 거부하고 결사항전의 의지를 밝히면서, 양국 간의 갈등은 더욱 심화될 것으로 보인다. 트럼프 대통령의 ‘최후통첩’ 이후 이란군과 최고지도자 모즈타바 하메네이는 이란이 물러서지 않을 것이라고 강경한 입장을 밝혔다. 이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 이브라힘 졸파가리 대변인은 “망상에 사로잡힌 미국 대통령의 무례하고 오만한 수사”라고 비판하며, “근거 없는 위협은 이슬람 전사들의 공세에 아무런 영향을 주지 않는다”고 반박했다.

그는 전날 “민간 목표물에 대한 공격이 반복될 경우, 우리의 보복 대응은 훨씬 더 파괴적이고 광범위하게 진행될 것”이라고 경고하며, 중동 지역 에너지 및 민간 시설에 대한 공격 가능성을 시사했다. 모즈타바는 소셜미디어에 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 정보수장 마지드 카예미 소장에 대한 애도 글을 올리며, 이스라엘과 미국의 테러 및 암살 시도를 비난했다. 그는 “이란 지도부를 겨냥한 암살과 범죄가 우리의 행보를 저지하지 못할 것”이라고 강조하며, 강경한 대응을 예고했다. 모하바드 바게라 갈리바프 이란 의회 의장의 고위 보좌관인 마흐디 모하마디는 엑스를 통해 트럼프 대통령의 발언을 패러디하며, “트럼프에게는 20시간 정도밖에 남지 않았다”고 비꼬았다. 그는 “그의 동맹국들이 석기 시대로 돌아갈 것”이라고 경고하며, 미국의 공격에 대한 반격을 암시했다. 이란은 트럼프 대통령의 기자회견에 앞서 일시적 휴전을 거부하고, 10가지 요구안을 제시하며 협상의 조건을 내걸었다. 주요 요구사항으로는 전쟁의 영구적 종식, 호르무즈 해협 통제권 유지, 제재 해제, 이스라엘의 헤즈볼라 공격 중단 등이 포함되었다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 이란은 호르무즈 해협의 안전한 통행을 위한 의정서를 제안하며, 오만과의 공동 관리를 통해 선박당 약 200만 달러의 통행료를 부과할 계획이다. 이 수익금은 전후 재건 비용으로 사용될 예정이다. \도널드 트럼프 대통령이 제시한 협상 시한인 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)까지 만 하루도 남지 않은 상황에서, 미국과 이란의 입장 차이가 좁혀질 가능성은 희박해 보인다. 양국 정부 관계자들은 협상 타결에 대해 비관적인 전망을 내놓고 있으며, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국 측은 협상 마감 시한 전까지 입장 차이를 좁히기 어렵다고 보고 있다. 일부 관계자들은 트럼프 대통령이 협상 타결에 회의적이며, 7일 저녁 최종 공습 명령을 내릴 것으로 예상하고 있다. 이란 정부 관계자들은 미국의 공격 재발을 우려하며, 미국을 신뢰하지 못하는 입장을 보이고 있다. 아랍 소식통은 이란 측이 협상이 진전되더라도 미국·이스라엘의 공격과 정권 지도부 암살 작전이 지속될 것으로 예상하고 있다고 전했다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄를 강력한 지렛대로 확보한 이란이, 쉽게 해협 개방에 나설 가능성은 낮아 보인다. 트럼프 대통령이 이란의 주요 기반 시설에 대한 대대적 폭격을 감행하고, 이란이 이에 대한 보복으로 주변 국가들의 에너지 및 민간 시설을 공격할 경우, 사태는 걷잡을 수 없이 커질 수 있다. 전쟁의 장기화는 세계 에너지 공급 위기를 심화시키고 유가 급등을 초래할 수 있다. 하지만, 확전은 양국 모두에게 큰 부담이 되므로, 극적인 협상 타결 가능성도 배제할 수 없다. 트럼프 대통령은 전쟁 종식을 원하고 있으며, 국내 반전 여론과 유가 상승은 11월 중간선거에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 미국의 대규모 공습은 이란 정권의 취약성을 더욱 드러낼 수 있으며, 장기간의 제재와 전쟁으로 악화된 경제난을 심화시킬 수 있다. 이 가운데, 이란의 호르무즈 해협 통제와 통행료 징수가 새로운 표준으로 굳어질 수 있다는 전망도 제기된다. 퀸시책임국정연구소 트리타 파르시 부소장은 호르무즈 해협 문제에 대해 실질적 합의 없는 시나리오로 귀결될 가능성이 크다고 전망하며, 이란이 오만과 협력하여 통행료를 징수하는 현 상황이 지속될 수 있다고 지적했다.\도널드 트럼프 미국 대통령은 최후 통첩 시한인 7일, 이란 전역에 대한 대규모 파괴를 경고하며, 자유를 원하는 이란 시민들이 미국의 폭격을 원하고 있다고 주장했다. 그는 이란의 석유를 ‘전리품’으로 차지하겠다는 의지를 드러냈으며, 북대서양조약기구(나토)뿐 아니라 한국, 일본, 호주 등 동맹국들을 언급하며, 미국의 입장을 지지할 것을 촉구했다. 이러한 발언들은 미국과 이란 간의 긴장을 최고조로 끌어올리고 있으며, 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시키고 있다. 트럼프 대통령의 강경한 태도는, 이란의 핵 개발 문제, 중동 지역 내 미국의 영향력 약화, 그리고 미국의 국내 정치적 상황 등 복합적인 요인에 의해 영향을 받고 있는 것으로 분석된다. 이란은 미국의 압박에 굴하지 않고, 자국의 이익을 지키기 위한 강경한 입장을 고수할 것으로 예상된다. 이러한 상황에서, 양국 간의 외교적 노력이 실패할 경우, 군사적 충돌의 위험성은 더욱 높아질 것이다. 중동 지역은 이미 복잡한 정치적, 종교적 갈등으로 인해 불안정한 상태이며, 미-이란 간의 전쟁은 지역 전체에 심각한 파장을 불러일으킬 수 있다. 국제 사회는 양국 간의 갈등을 완화하고, 외교적 해결책을 모색하기 위해 적극적으로 노력해야 할 것이다. 특히, 핵 합의와 관련된 문제는, 이란의 핵 개발 의혹을 해소하고, 국제적인 안전을 보장하는 방향으로 해결되어야 한다. 또한, 호르무즈 해협의 안전한 항해를 보장하고, 에너지 공급의 안정을 유지하기 위한 국제적인 협력도 필수적이다. 트럼프 대통령의 강경 발언은, 미국의 국내 정치적 목적과 맞물려, 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있다. 11월 중간선거를 앞두고, 트럼프 대통령은 강한 리더십을 과시하고, 지지층을 결집하려는 의도를 가지고 있는 것으로 보인다. 그러나, 무모한 군사적 행동은 오히려 미국에게 더 큰 부담을 안겨줄 수 있으며, 국제 사회의 비난을 받을 수 있다. 따라서, 트럼프 대통령은 신중한 외교적 접근을 통해, 이란과의 갈등을 해결하고, 중동 지역의 안정을 위해 노력해야 할 것이다





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