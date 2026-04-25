트럼프 대통령, 이란 전쟁 지속 시한 임박…의회와 충돌 예고

도널드 트럼프 대통령의 대이란 전쟁 지속 가능성에 대한 법적 시한이 다가오면서 의회와의 충돌 가능성이 높아지고 있습니다. 전쟁권한법에 따라 의회 승인 없이 60일 이내에 적대 행위를 종료해야 하지만, 트럼프 대통령의 결정에 따라 전쟁이 장기화될 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 대 이란 전쟁 지속 가능성에 대한 법적 시한이 다가오고 있다. 1973년 제정된 전쟁권한법 에 따라 의회 승인 없이 60일 이내에 적대 행위를 종료해야 하지만, 트럼프 대통령이 전쟁을 지속하려 할 경우 이를 막기는 쉽지 않다.

법적으로는 5월 1일이 시한이지만, 미군의 안전한 퇴각을 위한 30일 연장 기간이 부여되어 실질적인 시한은 5월 31일까지로 연장될 수 있다. 그러나 이후에도 전쟁이 지속될 경우, 의회는 전쟁 중단 결의안을 통해 대통령의 결정을 견제하려 할 것이다. 과거 버락 오바마 대통령 역시 리비아 공습 당시 유사한 논란을 겪었으며, 전쟁권한법의 위헌성을 주장해 온 역대 대통령들의 입장과 마찬가지로 트럼프 대통령 또한 법적 의무보다는 자발적인 선택에 따라 행동할 가능성이 높다. 현재 의회 내에서는 트럼프 대통령의 전쟁 지속에 대한 반대 목소리가 점차 커지고 있다.

공화당 소속 상원의원과 하원의원들도 의회 승인 없는 장기적인 군사 행동에 대한 우려를 표명하며, 민주당이 추진하는 이란 전쟁 중단 결의안에 대한 지지 의사를 밝히고 있다. 지난 22일 상원에서 결의안은 부결되었지만, 민주당은 매주 표결을 강행할 계획이다. 결의안이 통과되더라도 트럼프 대통령의 거부권 행사 가능성이 남아있지만, 의회가 거부권을 무력화할 수 있다면 전쟁을 중단시킬 수 있는 실질적인 방안이 될 수 있다. 만약 트럼프 대통령이 거부권 무력화에도 불구하고 전쟁을 강행한다면, 의회는 법원에 소송을 제기할 수 있으며, 이전 오바마 대통령 사례와 달리 법원이 의회의 입장을 지지할 가능성도 존재한다.

전쟁권한법은 대통령의 군사적 권한을 제한하고 의회의 견제 기능을 강화하기 위해 제정되었지만, 실제로는 대통령의 자의적인 해석과 정치적 상황에 따라 그 효력이 제한적으로 적용되어 왔다. 이번 대이란 전쟁 지속 여부를 둘러싼 논쟁은 전쟁권한법의 실효성에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다. 의회와 대통령 간의 권력 균형, 그리고 전쟁에 대한 의사 결정 과정의 투명성과 책임성을 확보하는 것이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 또한, 국제 사회의 불안정성을 야기할 수 있는 대이란 전쟁을 막기 위해서는 외교적 해결 노력을 강화하고, 모든 당사자들이 국제법과 규범을 준수하는 것이 필수적이다.

이번 사태는 미국의 대외 정책과 국제 관계에 미치는 영향뿐만 아니라, 국내 정치에도 상당한 파장을 불러일으킬 것으로 예상된다





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