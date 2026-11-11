트럼프 정부, 이란 종전 위해 밴스 부통령의 직접 협상 검토

도널드 트럼프 미 대통령이 제이디 밴스 부통령에게 이란과의 협상 권한을 부여하며 종전 외교전을 주도하고 있다. 미 의회 여당의 정치적 부담과 이란 군부의 강경 태도 속 양측의 전략적 계산과 대치 구도를 심층 분석한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 제이디 밴스 미 부통령에게 이란과의 협상 권한을 공식적으로 부여하며, 군사 공격 재개 대신 외교적 해결을 통한 중동 전쟁 종식을 모색하고 있다. 트럼프 대통령의 이러한 결정은 11일 워싱턴 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 행사에 밴스 부통령이 함께하며 공적으로 확인되었으며, 미 중동 당국자들이 이란과 직접 대화할 의사가 있음을 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 제이디 밴스 미 부통령에게 이란과의 협상 권한을 공식적으로 부여하며, 군사 공격 재개 대신 외교적 해결을 통한 중동 전쟁 종식을 모색하고 있다.

트럼프 대통령의 이러한 결정은 11일 워싱턴 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 행사에 밴스 부통령이 함께하며 공적으로 확인되었으며, 미 중동 당국자들이 이란과 직접 대화할 의사가 있음을 시사했다.

월스트리트저널(WSJ)의 11일 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 이란 강경파 및 최고국가안보회의 관계자와의 직접 만남을 추진하라고 지시했으며, 밴스 부통령은 이를 적극 수용하여 전쟁 종결을 위한 외교 채널을 열었다.

이러한 고위급 접촉은 미국 부통령과 이란 안보 당국자가 직접 회담하는 이례적인 사례로, 트럼프 정부가 현재 추구하는 핵심 외교 전략의 방향성을 보여준다.

트럼프 행정부의 정치적 계산과 협상권 이양

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트럼프 대통령이 밴스 부통령이라는 협상파 인물에게 외교적 카드를 쥐어준 배경에는 최근 중간선거에서 공화당이 참패한 정치적 현실이 크게 작용하고 있다.

협상이 아닌 군사 작전의 재개를 통해 이란을 굴복시키려면, 현재 의회 과반을 차지한 야당의 강한 반발과 불리한 여론을 감내해야 하기 때문이다.

미·중동 소식통들은 이란과의 전쟁이 공화당에 큰 정치적 부담으로 작용하고 있다고 전하며, 트럼프 대통령 역시 11일 워싱턴 알링턴 국립묘지 연설에서 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 주장하며 이를 강조하였다.

밴스 부통령의 외교적 개입과 이란의 조건

제이디 밴스 부통령은 지난 6월 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결할 때 미국 측 수석 협상가로서 핵심 역할을 수행한 바 있다.

양해각서에 따른 종전 협상이 결렬된 직후인 지난달, 밴스 부통령은 모센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장에게 서한을 발송하여 회담을 공식 요청한 바 있다.

구체적인 만남의 날짜는 정해지지 않았으나, 양측은 중재국들의 도움을 받아 대면 회담의 실현 가능성을 조율 중인 것으로 알려졌으며, 회담 장소로는 카타르의 수도 도하가 유력하게 거론되고 있다.

이란 군부의 강경 발언과 군사적 위협

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이란 측은 군사적 압박에 맞서 강경한 입장을 고수하며, 미국이 공격을 재개할 경우 유럽까지 포함해 광범위한 미군 기지를 타격하겠다고 위협하고 있다.

모센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장은 11일 이란 국영방송(IRIB)에 출연하여 적들이 이란에 새로운 공격을 시도하면 전쟁은 4~5일 이상 지속되지 않을 것이라고 말하였다.

이어 레자이 사무총장은 트럼프 대통령이 곡괭이산이라 부르는 지하 핵시설을 공격하는 실수를 범할 경우, 중동 인근은 물론 멀리 떨어진 모든 미군 기지와 유럽의 일부 기지까지도 공격 목표가 될 것이라고 명시적으로 경고했다.

레자이 사무총장은 앞서 미국이 카타르에서 이란과 회담을 연다는 주장은 경제적 압박 완화와 국제 유가 안정화를 위한 얄팍한 목적의 거짓 주장이라고 주장하며 이를 일축하기도 하였다.

현실적 난관과 이란 내부의 주전파 장벽

트럼프 행정부 내 소식통들은 밴스 부통령이 직접 이란 협상 테이블에 서는 방안이 아직 초기 단계에 머물러 있다고 강조하며 신중론을 피력하였다.

밴스 부통령 같은 고위급 인사가 동원되었음에도 이란의 양보를 이끌어내지 못한다면, 오히려 미국이 협상에서 끌려가는 불명예를 감수해야 할 수도 있다는 판단이다.

월스트리트저널은 이란 관리들이 공화당의 중간선거 패배를 틈타 종전 협상에서 더욱 강경한 조건을 관철하려 하고 있어 여건이 녹록지 않다고 전했다.

이란은 미국의 해상 봉쇄 해제와 동결 자산 반환, 석유 제재 완화를 요구하는 반면, 미국 측의 핵심 요구사항인 핵 프로그램 포기는 거부하며 대치 상태를 고수하고 있다.

특히 아흐마드 바히디 이란 이슬람혁명수비대 총사령관 등 공개적인 발언은 적으나 더욱 강경한 주전파 세력이 협상을 어그러뜨릴 수 있다는 우려가 크다.

군사 도발 감행 가능성을 배제할 수 없는 이란 군부대의 작전 통제권을 쥔 바히디 총사령관의 움직임이 미-이란 간 대화의 진전을 막을 주요 변수로 작용할 전망이다.