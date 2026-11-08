트럼프 '이란 군사 공격 재개 가능성 매우 작다' 협상 무게 실어

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시각) CNN 전화 인터뷰에서 이란에 대한 군사 공격 재개 가능성이 매우 작다고 밝히며 협상에 무게를 실었다. 이란이 핵무기 개발 포기와 호르무즈 해협 자유 통항을 담은 강력한 합의에 응해야 한다는 조건을 달았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시각) 미국 CNN과의 전화 인터뷰에서 이란에 대한 군사 공격 재개 가능성이 매우 작다는 입장을 거듭 밝혔다. 트럼프 대통령은 플로리다주 웨스트팜비치의 팜비치 국제공항에서 전용기 에어포스원에 오르기 전 취재진과 마주한 날 이같이 말했다. 이란의 핵무기 개발 포기 등을 담은 강력한 합의에 이란이 응해야 한다는 조건을 달았지만, 기존 입장에 비해 협상에 무게를 실은 태도로 해석된다.

이번 발언은 미국과 이란 사이의 군사적 긴장과 외교적 출구 모색이 동시에 진행되는 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 공격 재개 여부를 묻는 질문에 이란이 매우 강력한 합의에 서명하는지에 달려 있다고 답했다. 이어 미국의 군사 공격 재개가 필요해질 가능성은 매우 작다고 덧붙였다.

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트럼프 대통령의 이란 군사 공격 재개 가능성 발언

트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 공격 재개 가능성이 매우 작다고 명확히 밝혔다. 그는 이날 CNN 인터뷰에서 가능성이 매우 작다는 취지의 언급을 다섯 차례 반복했다. 조건부 표현을 함께 사용했지만, 군사적 선택지보다 합의 가능성을 강조한 발언으로 읽힌다.

트럼프 대통령이 언급한 강력한 합의는 이란의 핵무기 보유 포기와 호르무즈 해협의 자유로운 통항 보장을 의미하는 것으로 보인다. 다만 이는 트럼프 대통령의 발언을 바탕으로 한 해석이며, 구체적인 합의문의 내용이 공개된 것은 아니다. 발언의 핵심은 합의가 이뤄지지 않을 경우에도 군사 행동을 서두르지 않겠다는 신호로 받아들여진다.

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미군 전력 배치와 이란 기반시설 공격 구상

트럼프 대통령은 협상과 동시에 미군이 공격 재개에 대비하고 있다고 강조했다. 그는 항공모함 3척이 배치돼 있으며, 세 번째 항공모함도 막 도착했다고 말했다. 전력 배치를 근거로 대응 태세가 갖춰져 있음을 분명히 한 셈이다.

트럼프 대통령은 미군이 말 그대로 한 시간 안에 무너뜨릴 수 있는 교량 38곳을 표적으로 삼고 있다고 주장했다. 또한 이란의 방공 체계와 미사일, 드론 생산 능력이 대부분 파괴돼 군사 대응 능력이 약화됐다고 밝혔다. 이 주장은 트럼프 대통령 본인의 발언이며, 독립적으로 검증된 내용은 아니다.

그럼에도 트럼프 대통령은 이란의 주요 기반시설을 공격할 경우 재건에 10년이 걸릴 것이어서 그렇게 하고 싶지 않다고 선을 그었다. 전면 공격보다 압박과 협상을 병행하겠다는 뜻으로 해석된다. 군사적 위협과 자제 메시지가 함께 제시된 것이다.

중간선거 이후 협상 교착과 이란의 2일 계획

트럼프 대통령의 발언은 중간선거 참패 이후 이란전 장기화에 대한 미국 내 여론이 악화한 상황과 맞물려 있다. 공화당 패배의 주요 원인으로 고유가와 생활비 상승이 꼽히고 있어, 트럼프 대통령이 전면 공격보다 협상을 통한 출구 전략을 택할 유인이 커졌다는 분석이 나온다. 이런 배경이 이번 협상 무게 발언과 연결된다는 것이 관측의 골자다.

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반면 이란은 미국 중간선거 여파로 협상이 교착 상태에 빠졌다는 입장을 보이고 있다. 압바스 아락치 이란 외무장관은 이날 국무회의 직후 취재진과 만나 최근 며칠간 미국 선거 결과의 여파로 중재국들의 어떠한 움직임도 나타나지 않고 있다고 말했다. 그는 상황이 호전돼 중재자들이 다시 개입할 수 있는 여건이 마련되기까지 다소 시간이 필요해 보인다고 덧붙였다.

앞서 이란은 미국 중간선거를 앞두고 중재국인 카타르를 통해 기존의 7단계 제안을 이틀 일정으로 압축한 이른바 2일 계획을 미국 쪽에 제시한 바 있다. 이란은 미국의 이란 항구 봉쇄 해제 등의 조건을 명시적이고 완전하게 이행하면, 이틀 안에 호르무즈 해협을 개방하고 핵 문제 등 다른 현안에 대한 협상을 이어갈 수 있다는 입장이다. 미국의 조건 이행 여부가 다음 단계의 핵심 변수로 남아 있다.