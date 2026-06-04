트럼프, 변호사 출신 토드 블랜치 법무장관 대행 정식 지명

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 변호사 출신인 토드 블랜치 법무장관 대행을 정식 법무장관으로 지명할 예정이다. 블랜치 대행은 팸 본지 전 장관 해임 후 대행을 맡았으며, 측근 보상 기금 추진 등 강한 충성심을 보여왔다. 상원 인준을 거쳐 정식 임명될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 변호사 출신인 토드 블랜치 법무장관 대행을 정식 법무장관으로 지명할 예정이라고 현지 언론이 5일 보도했다. NBC와 AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난 3일 저녁 백악관 로즈가든에서 열린 비공개 행사에서 블랜치 대행의 지명 계획을 밝혔다.

이 내용은 댄 스카비노 백악관 부비서실장이 공개한 영상을 통해 확인됐다. 트럼프 대통령은 영상에서 "4일 스카비노 부비서실장과 법무장관 임명 관련 인사들에게 블랜치 대행을 새 법무장관으로 지명한다는 사실을 알릴 것"이라고 말했다. 블랜치 대행은 지난 4월 초 팸 본디 법무장관이 해임된 후 법무부 부장관에서 대행으로 승격됐다. 본디 전 장관은 트럼프 대통령의 정치적 적들을 충분히 공격하지 못했다는 이유로 해임된 것으로 알려졌다.

블랜치 대행은 연방 검사 출신으로, 트럼프 대통령의 성 추문 관련 재판에서 변호사로 활동한 인연으로 행정부에 합류했다. 법무부 대행으로서 그는 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장을 기소하는 데 주도적 역할을 했다. 코미 전 국장은 소셜미디어에 '86 47' 모양 조개껍데기 사진을 올려 트럼프 대통령에 대한 살해 위협을 한 혐의로 기소됐고, 의회 위증 혐의도 받았으나 연방법원에서 지난해 11월 기각됐다. 블랜치 대행은 또한 트럼프 측근 및 지지자들을 위한 18억 달러 규모의 보상 기금을 추진했으나 철회했다.

이 기금은 바이든 행정부 시절 정치적 목적으로 기소됐다고 주장하는 이들을 지원하기 위한 것이었다. 블랜치 대행이 정식 법무장관으로 지명되면 상원 인준 절차를 밟게 된다. 그는 지난해 법무부 부장관 인준 당시 52대 46의 표차로 통과한 바 있어, 이번에도 공화당 우위 상원에서 무난히 통과될 가능성이 점쳐진다. 법무장관직은 트럼프 대통령의 두 번째 임기에서 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 블랜치 대행이 자신의 법적 문제에 깊이 관여했으며, 충성도가 높은 인물이라고 평가했다. 정치권에서는 이번 인선이 트럼프 대통령의 사법적 공격을 강화하려는 의도라는 분석이 나온다. 반면 민주당과 인권 단체들은 블랜치 대행이 법무부의 독립성을 훼손하고 정치적 보복 도구로 사용될 것이라고 우려를 표명했다. 앞으로 상원 청문회에서 블랜치 대행의 과거 행보와 법무부 운영 방향에 대한 치열한 공방이 예상된다





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