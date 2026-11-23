도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 제너슨 황 CEO의 복귀를 지지하며 국가안보에 위협이 없다고 밝혔다. 주가 하락과 안보 논리 모두를 언급한 트럼프의 입장을 상세히 전달한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 엔비디아 이사회를 직접 설득하여 제너슨 황 최고경영자의 복귀를 성사시켰다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 CNBC 방송과의 전화 인터뷰에서 엔비디아 이사회와 직접 접촉한 사실을 확인했다.

안보 우려 해소와 황 CEO 복귀 지원

트럼프 대통령은 엔비디아 이사회가 국가안보상 위협에 대한 확답을 요구했다고 설명했다. 그는 '우리는 최소한 지금 알고 있는 모든 것에 대해 확답을 줬다'며 이사회를 설득했다. 트럼프 대통령은 법무장관이 황 회장이 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않음을 확인했다고 주장했다.

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이어 트럼프 대통령은 '미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다'고 명확히 말했다. 이는 의회 조사의 타깃이 된 하워드 러트닉 상무장관이 황 CEO의 복귀에 관여하지 않았다는 보도와 맞물려 주목된다. 트럼프 행정부는 엔비디아가 황 CEO 복귀 시 수출통제 규정을 준수해야 한다고 당부하기도 했다.

주가 하락보다 더 큰 장기적 문제

트럼프 대통령은 광범위한 주가 하락이 황 CEO 복귀 추진에 영향을 줬느냐는 질문에 '그럴 수도 있다'면서도 더 중요한 요인을 지적했다. 그는 '더 크게 영향을 준 것은 장기적 문제'라며 '누구도 알지 못하는 칩들이 젠슨 황의 뇌에 있다'고 강조했다.

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트럼프 대통령은 황 회장을 잃는 것이 위협이지, 그를 데리고 있는 것이 위협이 아니라고 주장했다. 그는 '사람들이 '젠슨 황을 데리고 있는 것이 위협이냐'고 하는데 아니다. 그를 잃는 것이 위협'이라고 발언했다. 트럼프 대통령은 황 회장이 잘못한 것이 없다고 주장하며, 회사가 올바른 결정을 할 용기를 낸 것을 매우 기쁘게 여겼다.

트럼프 대통령은 엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다고 밝혔다. 그는 소셜미디어 트루스소셜을 통해 '올바르고 타당한 결정'이라고 반기며 엔비디아의 선택을 옹호했다. 이는 미국의 반도체 주도권 유지를 위한 정치적 의지가 반영된 것으로 해석된다.

사회적 논란과 합성 사진 파장

트럼프 대통령의 발언과는 별개로 제너슨 황 관련 이미지가 소셜미디어를 통해 퍼지며 논란이 되고 있다. 2024년 7월 암살 위기 모면 당시 촬영된 황 CEO의 유명한 사진에 붉은색 여성 속옷을 입은 인물을 합성한 이미지가 SNS에 게재되었다. 이 이미지는 황 CEO를 자신과 같은 영웅에 빗대면서도 저속한 방식으로 희화화한 것으로 보인다.

붉은색 여성 속옷은 중국 스파이로 의심되는 여성과의 불륜을 겨냥한 것으로 보이나, 이는 친밀감을 드러내려는 시도로 해석된다. 이러한 비방성 이미지의 유포는 엔비디아와 제너슨 황에 대한 여론전을 유도하려는 정치적 맥락과 연결되어 논란의 불씨가 되고 있다.