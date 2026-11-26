미국이 중국을 포함한 14개 경제주체에 추가 관세를 부과하며 미중 무역 긴장이 고조되고 있다. 내달 마이애미에서 예정된 정상회담의 성패가 양국 무역 휴전의 핵심이 될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 중국의 산업 과잉생산 을 겨냥한 새로운 관세 부과안을 발표하며, 아슬아슬하게 유지되어 온 미중 간 무역 휴전이 다시 위기의식에 휩싸였다. 미국과 중국은 양국 간 무역 갈등 재점화를 우려하는 상황 속에서, 내달 마이애미에서 열리는 올해 네 번째 미중 정상회담을 앞두고 각축전을 벌이고 있다.

미국 무역대표부(USTR)는 지난 25일(현지시간) 무역법 301조에 따른 산업 과잉생산 조사 결과를 바탕으로, 중국과 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등 총 14개 경제 주체에 대해 추가 관세를 부과하는 방안을 공식 발표했다. 이는 과거 고율 관세와 희토류 수출 통제 등으로 격화되었던 무역 전쟁을 일단 멈추기로 합의했던 상황을 뒤집을 수 있는 심각한 조치다.

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미중 무역 휴전 배경과 현재 쟁점

미중 양국은 지난해 트럼프 행정부가 고율 관세를 부과하고 중국이 희토류 수출을 통제했던 시기의 격렬한 무역 전쟁을 종료하기로 합의했다. 그러나 이러한 합의에도 불구하고 양국 간의 불신은 쉽게 사라지지 않았으며, 합의 이행을 둘러싼 갈등의 불씨는 여전히 존재한다. 특히 미국은 중국의 희토류 등 핵심 광물 공급이 수출 통제 이전 수준으로 완전히 회복되지 않은 것에 대해 지속적인 불만을 제기해 왔다.

또한 미국은 중국이 미국산 농산물 구매를 확대하겠다는 약속을 충실히 이행하지 않는다고 지적하며, 이에 대한 보완을 요구해 왔다. 이러한 배경 속에서 이번 추가 관세 발표는 단순한 무역 장벽을 넘어, 기존에 수립된 무역 휴전의 신뢰성을 훼손하려는 시도로解读될 수 있는 민감한 사안이다.

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중국의 즉각 반발과 공식 입장은

중국은 미국의 이번 조치에 즉각 강력히 반발하며 대응 가능성을 경고했다. 허야둥 중국 상무부 대변인은 26일 정기 브리핑을 통해 미국의 조치가 국제경제질서를 심각하게 훼손하고 세계무역기구(WTO) 규칙을 위반하는 일방주의 행위라고 규정했다. 허 대변인은 중국이 이에 대해 단호히 반대한다는 입장을 재차 강조하며, 향후 어떤 대응책을 마련할지 시사하지는 않았으나 경고의 수위를 높였다.

중국 관영 매체인 글로벌타임스 또한 미국의 새로운 관세 부과 방침이 그간 양국이 쌓아온 무역 협상의 성과를 훼손할 수 있다고 지적했다. 이는 중국 내부에서도 미국의 압력에 대해 강경한 입장을 견지하고 있음을 보여준다. 미국이 이번 조치를 통해 중국의 산업 구조를 압박하려는 의도를 노골적으로 드러냈기 때문에, 중국 측의 반발은 필연적이었다.

관세 중복 적용 배제와 제조업 영향

미국은 이번 과잉생산 관련 관세를 지난 7월 부과한 강제노동 관세와 중복 적용하지 않기로 결정했다. 이로 인해 대중국 관세율은 기존 무역 휴전에서 합의한 상한선에 근접한 수준으로 유지될 예정이다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국의 새로운 관세 부과안이 취약한 미중 무역 휴전을 뒤흔들 수 있다고 평가하면서도, 트럼프 행정부가 기존 휴전이 무산되지 않도록 관세 수위를 조절한 것으로 보인다고 분석했다.

이러한 분석은 중국이 희토류 등 핵심 광물 공급망에서 여전히 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문이다. 만약 미국이 관세 압박 수위를 과도하게 높여 중국이 수출 통제 강화를 검토할 경우, 미국의 제조업 전반이 심각한 타격을 입을 수 있다는 우려가 지배적이다. 따라서 미국은 중국의 보복 조치로 인한 경제적 손실을 최소화하면서 협상 카드로 활용하고자 하는 복잡한 Calculus를 따르고 있다.

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마이애미 정상회담이 가늠하는 무역 휴전의 운명

양국 무역 관계 안정화를 위한 협상은 지난 14일 무역위원회 첫 회의 개최를 시작으로 이어져 왔다. 이어 23∼24일 베이징에서 진행된 산하 농업 실무그룹 회의에서는 농산물 시장 접근 및 교역 문제 등이 구체적으로 논의되었다. 이러한 기술급 협상이 진행 중인 만큼, 정책적 긴장 완화의 여지는 남아 있지만 여전히 리스크가 크다는 점은 부인할 수 없다.

결국 내달 마이애미에서 열리는 미중 정상회담이 양국 관계의 분수령이 될 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 관세 및 희토류 문제를 둘러싼 이견을 좁혀 무역 휴전을 연장할 수 있을지, 아니면 다시 무역 갈등 격화로 치닫게 될지 판단하는 결정적 기회가 될 것이다. 세계 경제의 양대 거인인 미국과 중국의 움직임이 어떻게 수렴될지 전 세계의 이목이 집중되고 있다.