트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 전격 합의 및 3차 공습 취소 선언

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU) 합의를 통해 예정된 공습을 취소하고 호르무즈 해협 개방을 예고했습니다. 하지만 핵 문제와 세부 조항을 둘러싸고 양국의 입장이 엇갈리며 최종 서명까지의 불확실성이 여전한 상황입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 극적인 합의를 통해 중동의 전쟁 위기를 일시적으로 모면했다. 트럼프 대통령은 최근 이란과의 종전 양해각서( MOU )에 합의했다는 소식을 전하며, 당초 계획되었던 3차 공습 계획을 전격 취소한다고 발표했다.

이번 결정은 중동 지역의 긴장감을 최고조로 끌어올렸던 미국의 군사적 위협이 갑작스러운 외교적 해결책으로 전환되었다는 점에서 매우 이례적인 전개로 평가받는다. 특히 트럼프 대통령은 이번 주말 유럽의 어느 지점에서 정식 서명식이 개최될 가능성을 시사했으며, 본인이 직접 참석하지는 못하더라도 제이디 밴스 부통령이 미국 대표로 참석하여 합의를 마무리 지을 것이라고 언급했다. 이번 합의의 즉각적인 성과로 거론되는 것이 바로 호르무즈 해협의 공식적인 개방이다.

세계 에너지 공급의 핵심 경로인 호르무즈 해협의 통제권 문제가 해결됨에 따라 국제 유가 안정과 글로벌 물류 흐름의 정상화에 대한 기대감이 급격히 높아지고 있다. 하지만 이러한 낙관적인 전망 뒤에는 미국과 이란 양측의 극명한 온도 차이가 숨어 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 불과 몇 시간 전까지만 해도 이란의 석유 기반 시설과 하르그섬을 점령하여 베네수엘라 모델처럼 에너지 시장을 완전히 장악하겠다는 초강경 메시지를 던진 바 있다. 그러나 이후 상황이 급반전되어 MOU가 이란 지도부 최고위층에 보고되어 승인을 받았기에 예정된 공습을 취소한다고 발표했다.

그는 이 과정에서 이스라엘과 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트, 파키스탄, 튀르키예, 요르단, 이집트 등 모든 관련 당사국이 MOU의 세부 사항에 동의했다는 점을 강조하며 이번 합의의 국제적 정당성을 확보하려 했다. 반면 이란 측의 반응은 상대적으로 조심스럽고 냉소적이다. 이란의 파르스 통신은 합의 가능성은 매우 크지만 아직 최종적인 승인이 난 것은 아니라고 선을 그었다.

특히 이란 측은 미국이 군사적 압박을 통해 굴복을 강요한 것처럼 상황을 포장하고 있지만, 실제로는 미국이 기존에 요구했던 추가 조항들을 철회하고 이란이 제시한 원안을 수용한 것이라고 주장하며 외교적 승리를 강조하는 모양새다. 이번 합의의 가장 핵심적인 쟁점은 역시 이란의 핵 개발 및 무기화 문제다. 당초 논의되었던 MOU 초안에서는 핵 문제와 같은 민감한 사안들을 60일간의 휴전 기간으로 미뤄두고 추후에 논의하는 방안이 검토되었다.

그러나 이러한 내용이 알려진 후 미국 내 강경파들 사이에서 이란에 사실상 굴복하는 것이라는 거센 비판이 제기되자, 트럼프 대통령은 다시 조건을 추가하여 재협상을 추진했다. 트럼프 대통령은 최종적으로 이란이 핵무기를 영구적으로 보유하지 않겠다는 확약을 받아냈다고 주장하며, 이것이 이번 협상의 궁극적인 목적이자 최대 성과라고 자평했다. 하지만 이에 대해 이란 외교부 대변인 에스마일 바가이는 합의 시간과 장소에 대한 보도는 단순한 추측일 뿐이며, 협상 과정에서 미국이 반복적으로 입장을 변경해 왔다고 비판했다.

그는 특히 자국의 레드라인이라고 부르는 양보 불가능한 요구사항에 대해서는 절대 타협하지 않겠다고 강조했다. 고농축 우라늄 비축분이나 우라늄 농축 권한의 포기 문제는 이란 내 강경파들의 강력한 반발을 불러일으킬 수 있는 극도로 민감한 사안이기 때문이다. 결국 이번 MOU 체결 여부는 양측 지도자가 내부의 정치적 압력을 어떻게 관리하고 타협점을 찾느냐에 달려 있다. 트럼프 대통령의 경우, 만약 이란의 핵 권한이나 호르무즈 통제권을 어느 정도 인정해 주는 형태의 양보가 드러날 경우, 공화당 내 매파와 민주당으로부터 전쟁의 명분 없이 성급하게 합의했다는 정치적 공격에 직면할 가능성이 크다.

이는 차기 정치 일정에도 상당한 부담으로 작용할 수 있다. 반대로 이란 정부 역시 미국에 지나치게 많은 것을 내주었다는 인상을 줄 경우, 국내 강경파들로부터 정권의 정당성이 흔들릴 수 있는 위험을 안고 있다. 따라서 양측은 겉으로는 합의에 가까워졌다고 말하면서도, 내부적으로는 세부 문구 하나하나를 두고 치열한 심리전과 기싸움을 벌이고 있는 것으로 보인다. 국제사회는 이번 합의가 단순한 일시적 휴전에 그칠 것인지, 아니면 중동의 지정학적 구도를 근본적으로 바꾸는 실질적인 평화 체제의 시작이 될 것인지 주목하고 있다.

최종 서명 문서가 공개되고 실제 이행 단계에 진입할 때까지는 여전히 상당한 불확실성이 상존하는 상황이다





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도널드 트럼프 이란 MOU 호르무즈 해협 핵합의

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