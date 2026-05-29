트럼프 얼굴이 들어간 250달러 지폐 추진... 법적 문제에도 강행

미국 건국 250주년을 맞아 트럼프 행정부가 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 250달러 지폐 발행을 추진 중이다. 생존 인물의 초상을 화폐에 사용하는 것을 금지한 연방법을 위반하는 데다, 250달러라는 액면 자체가 법적으로 인정되지 않아 의회의 별도 입법이 필요하다. 반대하던 인쇄국장은 경질됐고, 트럼프 측은 계속해서 밀어붙이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴이 들어간 250달러 지폐 발행이 추진되고 있다. 미국 건국 250주년 을 기념하기 위한 이 프로젝트는 트럼프 행정부 내에서 진행 중이며, 스콧 베선트 재무장관이 28일 백악관 기자회견에서 해당 지폐의 모형을 공개했다.

그러나 생존 인물의 초상을 화폐에 사용하는 것을 금지한 1866년 제정 연방법에 위배된다는 문제가 있다. 당시 재무부의 한 중견 관리가 자신의 얼굴을 5센트 화폐에 넣은 사건을 계기로 관련 법이 제정됐으며, 이후 고인만 화폐에 등장할 수 있게 됐다. 또한 250달러라는 액면가 자체가 법적으로 승인되지 않은 단위이기 때문에 의회의 별도 입법이 필요하다. 이러한 법적 장애에도 불구하고 트럼프 측근인 브랜던 비치 재무관과 그의 고문 마이크 브라운 등이 강력히 추진해왔다.

이에 저항하던 패트리샤 솔리메네 인쇄국장은 지난 4월 경질됐으며, 그녀는 사직 메일에서 '내 선택이 아니었다'며 해리 트루먼 전 대통령의 명패 문구인 '모든 책임은 내가 진다'를 남겼다. 솔리메네 국장은 직원들과 함께 비치 재무관에게 법적 문제와 신규 지폐 제작에 수년이 소요된다는 점을 설명했으나 묵살당했다. 결국 그녀는 재무부 고위층에 의해 갑작스럽게 자리에서 물러났고, 직무대행에는 비치의 수석고문인 마이크 브라운이 임명됐다. 한편, 트럼프 대통령은 이 지폐 디자인에 직접 관여한 것으로 알려졌다.

영국 화가 이안 알렉산더는 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 트럼프와 직접 대화를 나눴으며, 트럼프가 원래 디자인에 미국 국기 색상 추가와 건국 250주년 기념 로고 삽입을 승인했다고 밝혔다. 지폐 시안에는 트럼프의 얼굴이 중앙에 배치되고 양쪽에 트럼프와 베선트 장관의 서명이 들어간 것으로 전해졌다. 비치 재무관은 지난해 8월과 9월 조폐국 직원에게 이 모형 디자인을 제공했으며, 직원들은 새 지폐 제작에 최소 6~8년이 걸린다고 설명했지만 비치 등은 이를 무시했다. 조폐국 직원들은 '하룻밤 사이에 ATM에서 쓸 수 있는 지폐를 만들 수 있다고 생각하는 것은 터무니없다'며 비판했다.

새로운 지폐 제작에는 연방준비제도, 비밀경호국, 민간 파트너와의 협력이 필수이며, 보안 장치 개발까지 장기간이 소요된다는 점이 지적됐다. 트럼프 행정부는 건국 250주년을 맞아 250피트(약 76m) 기념 아치 건립, '영웅의 정원' 조성, 트럼프 얼굴이 들어간 여권 발급 등 다양한 프로젝트를 추진 중이며, 250달러 지폐 발행도 그 일환이다. 공화당 하원의원 조 윌슨이 작년에 관련 법안을 제출했지만 의회에서 논의조차 되지 않았다. 액시오스 등 전문 매체들은 법적·정치적 난관으로 인해 실제 발행 가능성은 거의 없다고 전망했다.

재무부는 '의회 통과 이전에 직원들에게 지폐를 인쇄하라고 지시한 적은 없다'고 해명했지만, 트럼프 측은 계속해서 압력을 가하고 있는 상황이다. 이번 사건은 트럼프 행정부의 기념사업 추진 과정에서 법적 절차를 무시하고 대통령의 개인적 이미지를 강조하려는 경향을 보여준다는 비판을 받고 있다. 전문가들은 '미국인들이 지갑 속에 트럼프 달러를 넣는 날은 아직 멀었다'고 입을 모았다





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트럼프 250달러 지폐 미국 건국 250주년 법적 논란 재무부

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