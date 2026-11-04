트럼프 '탄핵 고려 안해' 발언, 민주당 내 찬반 엇갈린 가운데

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 패배 이틀 만에 탄핵 논란을 일축했다. 민주당은 상원 과부족으로 탄핵 불가론이 우세하나, 진보파의 요구에 따라 향후 의회 운영에 변수가 될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 공화당 의 중간선거 참패 이튿날인 현지 시각 4일, 민주당 의 탄핵 시도 가능성을 일축했다. 트럼프 대통령은 자신이 탄핵을 우려하는지 묻는 질문에 "조금도 안 한다"며 강하게 부인했다. 이어 민주당 이 이를 추진할 경우 정치적 파멸을 초래할 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 공화당의 선거 패배가 이란 전쟁에 대한 유권자의 불만 때문이지, 민주당 지지 때문이 아님을 강조했다. 이는 집권 1기 때 두 차례의 탄핵 시도를 겪으며 정치적 고초를 겪은 경험이 있어, 연방 상·하원 다수당을 장악한 민주당의 추가 탄핵 시도를 사전에 차단하려는 의도로 해석된다.

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상원 67석 확보 어려워 탄핵 현실성 낮아

미국 헌법에 따르면 하원에서 탄핵소추안이 통과되면 상원이 파면 여부를 심판한다. 상원에서 탄핵 가결을 위해서는 전체 의원 3분의 2 이상인 67석의 찬성이 필요하다. 현재 민주당은 상원 의석 54석을 확보했으며, 초접전 개표 중인 미시시피와 알래스카에서 2석을 추가해도 총 56석에 그친다.

이는 탄핵 가결에 필요한 67석에 한참 모자라는 수준이다. 2019년 첫 번째 탄핵 때는 우크라이나 대통령에 대한 조사 압박 혐의가, 2021년 두 번째 탄핵 때는 1·6 의회 폭동 선동 혐의가 문제가 되었으나, 두 시도 모두 상원에서 부결되었다. 이러한 역사적 전례는 현재로서 탄핵의 현실적 가능성을 낮게 보인다.

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민주당 지도부, 탄핵보다 조사 우선 원칙 선언

민주당 지도부는 탄핵 추진에 대해 일단 선을 그으며 유보적 입장을 유지하고 있다. 차기 하원의장으로 유력한 하킴 제프리스 하원 원내대표는 당 선거대책위원회 본부 기자회견에서 당내 탄핵 목소리에 대해 신중한 태도를 보였다. 제프리스 원내대표는 변호사 출신으로 트럼프 1차 탄핵 당시 탄핵소추위원으로 활동했으나, 세 번째 시도에는 부정적이다.

카멀라 해리스 전 부통령은 상원 내 의석 부족을 지적하며 자원이 한정되어 있다고 밝혔다. 그녀는 에너지와 자원을 탄핵이 아닌 행정부 책임 추궁과 조사에 투입해야 한다는 입장을 피력했다. 태미 덕워스 상원의원도 탄핵보다는 미국인을 위해 업무를 진전시키는 방향을 선택해야 한다는 견해를 냈다.

진보파의 강한 요구와 향후 의회 운영 변수

하지만 민주당 진보파는 강력하게 탄핵을 요구하고 있다. 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원과 로 칸나 하원의원 등은 트럼프 대통령이 헌법 위반 등 수차례의 범죄를 저질렀다고 믿으며 탄핵을 지지한다. 이들은 트럼프 행정부의 정책이 법적 한계를 넘어섰다고 주장하며 적극적인 대응을 촉구한다.

제프리스 원내대표는 지난 7월 뉴욕타임스 인터뷰에서 "탄핵 가능성을 배제하지 않는다"며 3번째 탄핵소추 가능성을 열어놓은 바 있다. 내년 초 제120대 의회 출범 후 민주당 주도 하에 트럼프 대통령과 측근, 고위직들에 대한 조사가 예고되어 있다. 조사 과정에서 명백한 범죄 혐의가 드러날 경우, 민주당 내 분위기는 탄핵 추진으로 빠르게 움직일 수 있다는 분석이 나온다.