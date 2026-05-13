트럼프의 해상 봉쇄 전략과 흔들리는 미국의 글로벌 패권

트럼프 행정부가 금융 제재를 넘어 직접적인 해상 봉쇄라는 초강수 전략을 구사하며 국제 정세에 파장을 일으키고 있다. 하지만 이러한 공격적 행보는 미국의 군사적 한계와 동맹의 균열을 드러내며 오히려 다극 체제로의 전환을 가속화하고 있다.

최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 과거의 외교적 관례를 완전히 뒤엎는 공격적인 대외 전략을 선보이고 있다. 그 중심에는 금융 제재라는 보이지 않는 무기 대신 미 해군 의 압도적인 물리력을 동원한 해상 봉쇄 라는 초강수가 자리 잡고 있다.

지난달 아라비아해에서 발생한 이란 화물선 투스카호 나포 사건은 이러한 변화를 상징적으로 보여주는 사례다. 미 해군의 알리버크급 스프루언스호는 호르무즈해협을 빠져나가려던 투스카호의 기관실에 직접 사격을 가해 선박을 정지시킨 뒤 강제로 장악하고 화물과 석유를 확보했다. 트럼프 대통령은 이 과정을 마치 해적이 상선을 약탈하는 모습처럼 묘사하며 매우 수익성이 높은 일이라고 노골적으로 자랑했다. 이는 세계 최강의 해군력을 보유한 국가가 수행하는 작전이라고는 믿기 어려울 정도로 파격적이며 초현실적인 접근 방식이다.

하지만 이러한 조치는 이란에만 국한된 것이 아니다. 미국은 이미 베네수엘라를 해상 봉쇄한 데 이어 특수부대를 투입해 니콜라스 마두로 대통령을 압송하는 극단적인 선택을 했으며, 쿠바까지 봉쇄 범위를 확대해 국가 기능을 마비시키는 전략을 구사하고 있다. 이는 냉전 종식 이후 미국이 주로 사용해왔던 달러 패권 기반의 금융 제재에서 벗어나, 직접적으로 적대국의 숨통을 조이는 군사적 압박으로 전략의 축이 이동했음을 의미한다.

트럼프 대통령은 금융 제재의 느린 효과와 불확실성에 만족하지 못했으며, 즉각적이고 가시적인 성과를 내기 위해 국제법상 전쟁 행위로 간주될 수 있는 해상 봉쇄라는 위험한 도박을 선택한 것이다. 이러한 미국의 초강수 전략에 맞서 제재 대상국들의 대응 역시 단순한 인내를 넘어 지능적이고 정면적인 방식으로 진화하고 있다. 가장 대표적인 사례가 러시아와 이란이 운용하는 그림자 선단이다. 이들은 수천 척의 선박을 동원해 위치추적장치를 끄거나 공해상에서 원유를 환적하는 방식으로 원산지를 은폐하며 미국의 감시망을 피해 원유를 운송하고 있다.

특히 결제 수단에서 달러를 배제하고 위안화를 활용함으로써 미국의 가장 강력한 무기인 금융 제재를 무력화하려는 시도를 지속하고 있다. 이러한 회피 전략의 배후에는 중국을 중심으로 한 브릭스 국가들의 암묵적인 지원이 있다. 러시아는 서방의 제한 조치에도 불구하고 중국과 인도에 할인된 가격으로 원유를 공급하고 있으며, 이란 역시 원유 수출의 대부분을 중국에 의존하며 경제적 생존선을 유지하고 있다. 이에 더해 중국은 핵심 광물 수출 제한이라는 카드로 미국에 정면 대응하고 있다.

트럼프 행정부의 고율 관세에 대응해 희토류 수출을 제한함으로써 미국의 제조업과 방위산업에 직접적인 타격을 입혔고, 이는 결국 미국이 관세를 완화하고 일시적 휴전에 합의하게 만드는 결과를 낳았다. 또한 중국 내 소규모 정유사인 티포트들에 대한 미국의 제재에 대해 중국 정부가 불이행 지시를 내리는 등 이제 경제 제재는 미국의 독점적 수단이 아닌, 상호 파괴적인 경제전의 양상으로 변모했다. 니콜라스 멀더 교수의 지적처럼, 제재가 장기화될수록 대상국들은 자급 능력을 강화하고 회피 경로를 개발하며 오히려 적대감만 키우게 된다.

결국 제재는 전쟁을 억제하는 수단이 아니라 새로운 충돌을 촉발하는 경로가 되고 있는 셈이다. 더욱 심각한 문제는 트럼프 대통령이 구사하는 공격적인 전략과 달리 이를 뒷받침할 미국의 실제 군사적 실행력이 예전만 못하다는 점이다. 미국은 현재 전 세계의 모든 해역을 동시에 통제할 수 있는 능력을 상실해가고 있으며, 이는 20세기 초 대영제국이 겪었던 쇠퇴의 경로와 매우 유사하다. 과거 영국은 2개국 기준이라는 원칙하에 차순위 해군력 2개국을 합친 것보다 더 많은 전함을 보유하려 했으나, 독일과 미국의 급성장으로 인해 이 기준이 무너지며 패권을 상실했다.

현재 미국의 총 운용 전함 수는 중국에 이미 뒤처진 상태이며 질적인 격차 또한 빠르게 좁혀지고 있다. 특히 중동 전선에 과도하게 전력을 집중하면서 아시아와 태평양 지역의 안보 공백이 발생하고 있다. 에이브러햄 링컨 항공모함을 중동으로 재배치하고 수천 명의 해병대를 이동시켰음에도 불구하고 호르무즈해협의 봉쇄를 완벽히 통제하지 못한 것은 미 해군의 구조적 한계를 드러낸다. 실제로 보유한 11척의 항공모함 중 작전 투입이 가능한 전력은 3분의 1에 불과하며, 최신예 제럴드 포드호조차 최장 기록의 배치 기간 동안 화재가 발생하고 피로도가 누적되는 등 한계점에 도달해 있다.

이러한 상황에서 트럼프 대통령은 동맹국인 독일이 이란 전쟁에 협조하지 않는다는 이유로 주독미군 철수를 거론하는 등 동맹 네트워크까지 스스로 흔들고 있다. 이는 미국의 전략적 초점이 흐려졌음을 의미하며, 전선을 무리하게 확장함으로써 정작 집중해야 할 러시아와 중국의 세력 확장을 방치하는 결과를 초래할 수 있다. 결과적으로 단극 시대의 영광을 되찾으려는 트럼프의 자기파괴적인 정책은 미국의 패권적 지위를 더욱 약화시키고, 세계를 더욱 불안정한 다극 경쟁 체제로 밀어 넣고 있다





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