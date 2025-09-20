트럼프-시진핑, APEC서 회동… 상호 방문 합의, 틱톡 문제도 논의

도널드 트럼프 전 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 10월 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만날 예정이며, 상호 방문에도 합의했다. 틱톡 매각 문제와 무역 등 다양한 현안에 대해 논의가 이루어졌으며, 긍정적인 분위기 속에서 협력을 강조했다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체( APEC ) 정상회의에서 만날 예정이며, 상호 방문 에도 합의했다. 트럼프 전 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 시 주석과의 통화 사실을 알리며, 매우 긍정적인 분위기를 강조했다. 이에 따라 10월 31일부터 이틀간 경주에서 개최되는 APEC 정상회의는 올해 최대의 국제적 행사로 부상할 것으로 보인다. 두 정상이 직접 만나는 것은 2019년 일본 오사카에서 열린 G20 정상회의 이후 6년 만으로, 양국 관계의 중대한 전환점이 될 수 있다는 기대를 모으고 있다. 트럼프 전 대통령은 내년 초 중국 방문 계획을 밝혔으며, 시 주석 역시 적절한 시기에 미국을 방문하기로 합의했다. 이번 통화에서 무역, 펜타닐 문제, 우크라이나 전쟁 종식 필요성, 틱톡 매각 승인 등 다양한 현안에 대해 논의가 이루어졌으며, 상당한 진전이 있었다고 전했다.

특히 틱톡 관련 합의에 대해 감사를 표하며, APEC에서의 만남을 고대한다는 입장을 밝혔다. 한편, 트럼프 전 대통령이 대만에 대한 무기 지원 승인을 거부한 사실이 알려지면서, 이번 정상회담과 틱톡 문제 해결을 위해 중국과의 관계 개선에 나선 것이 아니냐는 분석이 제기되고 있다. 시 주석 또한 이번 통화가 건설적이었으며, 양측이 상호 존중과 호혜적인 정신을 바탕으로 협상했다고 평가했다. 그는 미중 관계가 전 세계에 이익을 가져다줄 수 있다고 강조하며, 미국의 일방적인 경제 제재 자제를 촉구했다. 양국은 과거 무역 분쟁으로 인해 보복 관세를 주고받았으나, 현재는 관세율을 낮추는 협상을 이어가고 있다. 시 주석은 최근 중국 전승절 열병식에 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청한 것에 대한 비판에 대해, 중국과 미국이 제2차 세계대전 당시 동맹국이었다는 점을 강조하며, 우호적인 관계를 유지할 의지를 내비쳤다. 틱톡 문제와 관련해서는 중국 정부가 기업의 의사를 존중한다는 입장을 재확인하며, 미국이 중국 기업의 미국 투자를 공정하고 차별 없이 대우해줄 것을 요청했다. 중국 관영 언론에 따르면, 트럼프 전 대통령은 시 주석에게 미중 관계가 세계에서 가장 중요한 양자 관계임을 강조하며, 양국 협력을 통해 세계 평화와 안정을 증진할 수 있다고 말했다. 그는 무역 협력을 촉진하고 틱톡 문제를 원만하게 해결하기를 희망하며, 세계 평화를 위해 중국과 함께 노력하겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 틱톡 관련 합의의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다. 미국은 틱톡의 개인 정보 유출 및 해킹 위험을 우려하여 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 매각하도록 압박해왔다. 트럼프 전 대통령은 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방향으로 협상을 진행해왔으며, 합의에 도달했다고 발표했지만, 공화당 일각에서는 틱톡이 바이트댄스의 알고리즘에 계속 의존하는 것에 대한 우려를 제기하고 있다. 로이터통신은 이번 통화로 양국 간의 긴장이 완화된 것처럼 보이지만, 틱톡 문제에 대한 확실한 합의가 이루어졌는지는 불확실하다고 전했다. 두 정상의 만남과 향후 미중 관계의 변화에 세계적인 이목이 집중되고 있다.





