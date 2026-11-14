트럼프-푸틴-시진핑, 19일 선전서 사상 첫 3자 정상회담 개최

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 오는 19일 중국 선전에서 역사적 첫 3자 정상회담을 연다. 신남바트 조약 만료 후 처음으로 열리는 이번 회담의 목적과 각국의 입차, 그리고 우크라이나 전쟁과 핵 군축 문제에 따른 전망을 분석한다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 오는 19일 중국 선전 (심천)에서 사상 첫 3자 정상회담 을 개최한다. 세계 3대 핵보유국 정상들이 한자리에 모이는 이번 회담은 각국의 외교적 이해관계와 국제질서 주도권 경쟁을 드러내는 무대가 될 전망이다.

트럼프 행정부의 외교적 성과 창출 전략

도널드 트럼프 미국 대통령은 이달 초 중간선거 참패로 정치적 부담이 어느 때보다 커진 상황 속에서 이번 회담을 외교적 성과를 과시하고 지도력 건재를 입증할 기회로 보고 있다. 특히 미국과 러시아의 핵무기 제한을 규정했던 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 지난 2월 만료된 상황에서, 중국을 새로운 협상 틀에 끌어들이려는 것은 트럼프 행정부의 주요 목표 중 하나다.

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트럼프 행정부는 이란에 영향력을 행사할 수 있는 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 협조를 통해 이란을 협상 테이블로 끌어내길 기대하고 있다. 이는 미국이 고립무원의 상황을 탈피하고 재협상 카드를 얻기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.

핵 군축과 다극 세계관을 둘러싼 입장 차이

핵 군축과 우크라이나 전쟁 등 핵심 의제에서 입장차가 뚜렷해 구체적인 합의 가능성은 제한적이라는 관측이 우세하다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령으로서는 옛 소련에 제국주의적 향수를 느끼는 것으로 알려졌으며, 러시아가 미국, 중국과 함께 세계 질서를 논의하는 모습 자체를 기대하고 있다.

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실제 3자 회담을 먼저 제안한 쪽도 푸틴 대통령이다. 그는 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화에서 이 회담을 제안했으며, 우크라이나 전쟁을 러시아에 유리한 방식으로 종식할 합의의 문을 열 수 있다는 기대도 가지고 있다.

러시아 민족주의 이념가 알렉산드르 두긴은 스푸트니크 라디오 인터뷰에서 이번 회담이 세계에서 누가 중요한지를 보여준다고 평가했다. 그는 우리와 중국, 그리고 서방이 주요 세력임을 명시하며 이는 매우 상징적인 일이라고 밝혔다. 이는 서방이 부정하는 다극적 세계의 존재를 확인시켜 주는 것이라고 덧붙였다.

중국의 회피 전략과 우크라이나, 일본의 우려

시진핑 중국 국가주석은 세계 주요 강국 정상을 자국에 모아 국제적 위상을 높이고 미국과 러시아 사이에서 외교적 영향력을 확대할 기회를 얻고자 한다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 추정하는 중국의 핵탄두는 약 620기로, 미국과 러시아의 5천기 이상에 크게 못 미친다.

핵전력 격차가 큰 상황에서 중국에 동등한 감축을 요구하는 것은 불공정하다는 게 중국의 입장이다. 중국 외교부 대변인도 지난달 중국에 핵 군축 협상 참여를 요구하는 것은 공정하지도, 합리적이지도, 현실적이지 않다고 밝혔다.

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대변인은 중국이 미국, 러시아와의 군비 논의는 더욱 원치 않을 것이라고 명시했다. 이는 중국이 이제 유사한 제한을 받아야 할 주요 핵 강국이라는 프레임을 수용한다는 걸 시사하기 때문이라고 분석했다.

국제 정세의 파장과 향후 전망

시진핑 중국 국가주석은 최근 방중한 프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령에게 이 분쟁은 유럽의 문제이며 유럽이 협상 테이블에 앉아야 한다고 말한 것으로 전해졌다. 회담이 새로운 얄타 회의로 비치는 것도 중국으로서는 곤혹스러운 상황이다.

워싱턴 소재 아메리칸대학교의 중국 공산당 역사학자 조지프 토릭이는 최근 뉴욕타임스(NYT)에 세 정상의 만남 자체가 소국의 이익을 무시하는 강대국 공동 지배 체제를 암시한다는 의문을 불러일으킬 것이라고 분석했다.

우크라이나는 이번 회담에서 자국의 이해가 배제될 수 있다는 우려를 가지고 있다. 중국과 관계가 극도로 악화한 상태인 일본 역시 이번 3자 정상회담을 지켜보는 마음이 편치 않다. 외교 전문가들은 이번 회담이 실질적인 군사 통제 합의보다는 상징적 의미와 정치적 메시지 전달에 중점을 둘 것으로 전망한다.