트럼프 지지 기반 붕괴, 미국 중간선거 블루 쓰나미의 핵심

2024년 대선 흑인·라티노 노동계급 유권자의 이탈과 고물가 불만이 결합해 민주당 대승을 이끌었다. 트럼프 행정부의 정책 실패가 정치적 자산을 무너뜨린 결과를 분석한다.

3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거 에서 민주당이 예상 밖의 대승을 거두며 '블루 쓰나미'라는 표현이 나올 정도로 압도적인 성과를 냈다. 이 결과의 가장 큰 원인은 지난 2024년 대선에서 도널드 트럼프 대통령 승리를 견인했던 흑인과 라티노 등 유색인종 노동계급 유권자들이 트럼프를 외면했기 때문이다.

트럼프 정책으로 무너진 다인종 노동계급 연합

정치전문 매체 폴리티코는 트럼프 대통령이 강력한 정치적 자산인 '다인종 노동계급 연합'을 구축하면서도 이를 유지할 의지를 보이지 않았다고 지적했다. 이는 미국 정치 역사상 가장 큰 기회 상실로 기록될 가능성이 높다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 물가 안정과 경제 회복을 약속하며 유색인종 유권자들의 지지를 받았으나, 고물가와 다양성 정책 폐기, 시민권 후퇴에 대한 우려가 겹치며 반발이 커졌다.

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폴리티코는 이번 선거의 주요 동인이 관세와 유가 폭등을 초래한 전쟁 정책, 그리고 이민세관집행국(ICE)의 무차별 체포작전에 등을 돌린 흑인과 히스패닉 유권자라고 분석했다. 특히 텍사스주에서는 38년 만에 민주당 상원의원이 탄생했는데, 이는 주 인구 약 3분의 1을 차지하는 히스패닉 유권자의 표심이 민주당으로 기울었기 때문이다.

히스패닉 투표율 급락과 미시시피 접전 구도

히스패닉 유권자의 트럼프 지지율은 빠르게 하락했다. 폴리티코 설문조사에 따르면 지난해 말 트럼프 지지자로 밝힌 히스패닉 중 MAGA(self-identified) 비율은 56%였으나, 지난 10월에는 37%로 떨어졌다. CNN이 지난 10월 말 실시한 조사에서는 히스패닉 유권자 63%가 제임스 탈라리코 민주당 후보 지지를 선언했다.

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미시시피주에서도 흑인 유권자의 공화당 지지율이 급감했다. 공공종교연구소(PRRI)의 지난 10월 20일 발표된 설문조사에 따르면 흑인 유권자의 공화당 지지율은 15%에서 8%로 반 토막 났다. 미시시피주는 미국 50개 주 중 흑인 유권자 비중이 약 36%로 가장 높은 곳이다. 라토샤 브라운 미시시피 연방 상원의원 민주당 후보 측 관계자는 이번 선거의 흑인 투표 참여율이 버락 오바마 출마였던 2008년 대선 수준이라고 평가했다.

현재 개표율 95% 기준 스콧 콜롬 민주당 후보가 신디 하이드스미스 공화당 후보와 팽팽한 접전을 벌이고 있다. 콜롬 후보가 당선될 경우 1982년 이후 44년 만에 미시시피주 민주당 상원의원이 되며, 1870년대 남북전쟁 재건시대 이후 최초의 흑인 상원의원이 된다.

백인 노동계급 이탈과 JD 밴스 지지 기반 흔들림

트럼프 대통령의 핵심 지지 기반인 백인 노동계급에서도 이탈 조짐이 뚜렷하게 나타났다. 중간선거 출구조사에서 대학 학위가 없는 백인 남성 유권자의 공화당 지지 우위는 2022년 46%포인트에서 올해 31%포인트로 크게 줄었다. 경제혁신그룹(EIG)이 노동자 1507명을 대상으로 실시한 조사에서는 민주당 후보 지지율 54%가 공화당 39%를 앞섰다.

생산 및 건설업 종사자 등 블루칼라 노동자 58%가 트럼프 대통령의 관세정책에 반대한다고 밝혔다. 물가 안정과 제조업 일자리 복원을 약속했던 트럼프 대통령의 공약이 오히려 노동계급의 경제적 실망으로 작용했다는 분석이다. 이는 JD 밴스 부통령의 정치적 기반인 오하이오주 연방 상원의원 선거에도 영향을 미쳤다.

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생활비 부담 초월 공감대 형성된 미국 유권자

오하이오주 로레인 카운티 노조협의회 론 애드킨스 위원장은 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 2024년 공화당 후보를 지지했던 조합원 상당수가 이번 선거에서 셰러드 브라운 민주당 후보를 지지했다고 전했다. 월스트리트저널(WSJ)은 이번 선거가 미국 국민이 기성 정당에 대해 느끼는 불만이 깊어 많은 유권자가 정당 지지를 재고했다는 특징이 있다고 분석했다.

유권자들의 생활비 부담 불만은 정당을 초월해 뜻밖의 공감대를 형성했으며, 이는 민주당 후보들의 승리에 결정적인 역할을 했다. 이러한 흐름은 향후 미국 정치 지형과 정책 방향 설정에 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다.