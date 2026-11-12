트럼프 AI 정책 결정에 영향력 행사한 엔비디아 황창규 전 CEO

엔비디아 황창규 전 CEO가 도널드 트럼프 미국 대통령과 깊은 관계를 유지하며 AI 규제 정책과 반도체 수출 규제 철회 등에 결정적인 영향을 미친 사실이 보도됐다.

미국 CNN 방송은 엔비디아 (NVIDIA)의 황창규 전 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 매우 밀접한 관계를 유지해 왔다고 전했다. CNN은 '실리콘밸리에서 황 전 CEO만큼 트럼프 대통령과 더 가까운 관계인 사람은 거의 없다'라고 평가하며, 두 사람 사이의 유대감이 일반적인 기업인과 정치인 사이의 관계보다 훨씬 깊고 긴밀하다고 보도했다.

트럼프 대통령은 부동산 재벌 출신답게 기업인들과의 친분을 매우 중요시하지만, 황 전 CEO와의 인연은 타의 추종을 불허할 정도로 각별한 것으로 파악된다. 다만, 미국의 기술 대기업 수장 중에서는 일론 머스크 테슬라 CEO가 황 전 CEO보다 트럼프 대통령과 더 가까운 사이라는 평가가 미 워싱턴DC 정가에서 나오고 있다.

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황창규, 트럼프 AI 정책 가속화에 결정적 역할

황창규 전 CEO는 트럼프 행정부의 인공지능(AI) 정책 방향 설정에 결정적인 영향을 미친 것으로 드러났다. AI의 급속한 발전이 인류 멸망을 초래한다는 위기론이 불거졌을 때, 트럼프 대통령이 AI 규제 및 발전 감속 주장을 일축하고 가속개발론에 힘을 실어야 한다는 인식에 가장 크게 영향을 준 인물이 바로 황 전 CEO라는 분석이 나왔다.

두 사람 사이의 소통은 수시로 이루어졌다. 트럼프 대통령과 회의를 함께한 한 인사는 트럼프 대통령의 전화기 화면에 황 전 CEO의 이름이 뜬 것을 목격하기도 했다. 또한 트럼프 대통령은 황 전 CEO가 콘퍼런스 무대에 올라가 있는 상황임에도 불구하고 그에게 직접 전화를 걸기도 했다고 CNN은 전했다.

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자선 기부 및 특권 부여로 형성된 정치적 연결 고리

이러한 밀접한 관계는 금전적 후원과 특권 제공을 통해 강화되었다. 황 전 CEO는 지난해 초 마러라고 리조트에서 열린 100만 달러(약 13억 3,600만 원)짜리 만찬에 참석하기도 했다. 엔비디아는 지난해 1월 트럼프 대통령의 취임식을 위해서도 수백만 달러를 기증했으며, 트럼프 대통령이 야심 차게 추진하는 백악관 연회장 건설에는 2,500만 달러를 쾌척해 최대 기부자 중 하나로 이름을 올렸다.

또한 외국 정상의 국빈 방미 시 행해지는 백악관 만찬에서는 헤드테이블에 앉는 등 높은 대우를 받아 왔다. 이러한 정치적 연결 고리는 실제 정책 변화로도 이어졌다. 트럼프 행정부가 H200을 비롯한 엔비디아의 고성능 반도체에 대한 중국 수출 제한 계획을 철회한 것이 그 대표적인 사례로 꼽힌다.

중국 방문 동행과 스캔들 이후의 정치적 용인

두 사람의 관계는 중국 방문을 둘러싼 논란 속에서도 지속되었다. 황 전 CEO는 지난 5월 시 주석과의 정상회담을 위해 중국 베이징을 방문하기 앞서, 중간 기착지인 알래스카에서 트럼프 대통령의 전용기 에어포스원 1호기에 탑승하도록 배려를 받았다.

다만 이 과정에서 스캔들이 불거졌다. 당시 트럼프 대통령은 황 전 CEO가 탑승하기 전, 마코 루비오 국무장관으로부터 황 전 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 관계라는 정보를 보고받았지만, 이를 묵인한 채 황 전 CEO의 방중 동행을 승인했다. 이는 황 전 CEO가 트럼프 행정부 내에서 여전히 강력한 영향력을 행사하고 있음을 보여주는 사례로 분석된다.