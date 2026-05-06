트럼프 대통령의 이란 협상 낙관론과 초강경 경고의 이면

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 및 핵 합의 가능성을 높게 평가하며 제재 완화 가능성을 시사한 반면, 협상 결렬 시 전례 없는 수준의 폭격을 가하겠다고 위협하며 압박 수위를 높이고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓으며 합의 가능성이 크다는 입장을 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 최근 미국 공영방송 피비에스 뉴스와의 전화 인터뷰를 통해 이란과의 합의가 임박했다는 기대감을 강하게 피력했습니다.

특히 그는 오는 14일과 15일로 예정된 중국 방문 전까지 협상이 타결될 가능성이 충분하다고 언급하며, 외교적 해결에 대한 강한 의지를 보였습니다. 하지만 이러한 낙관론 뒤에는 매우 강력한 경고가 숨겨져 있었습니다. 트럼프 대통령은 만약 이번 협상이 최종적으로 결렬될 경우, 과거 그 어느 때보다 훨씬 더 높은 수준과 강도로 폭격을 재개하겠다고 천명했습니다. 이는 협상 테이블에서 우위를 점하기 위한 전형적인 압박 전술로 풀이되며, 소셜미디어인 트루스소셜을 통해서도 이란이 제시된 조건을 수용하지 않을 시의 치명적인 결과에 대해 거듭 경고한 바 있습니다.

이번 협상의 핵심 쟁점은 이란의 핵 능력 제한과 미국의 제재 완화라는 주고받기 식의 거래입니다. 트럼프 대통령은 인터뷰를 통해 합의안의 구체적인 내용을 일부 공개했는데, 그 중 가장 눈에 띄는 점은 이란이 보유한 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하는 방안입니다. 트럼프 대통령은 이 우라늄이 미국으로 오게 될 것이라고 명시하며, 이란이 지하 핵시설을 가동하지 않는 조건 또한 합의에 포함되어 있음을 시사했습니다. 이는 이란의 핵 개발 능력을 실질적으로 무력화하겠다는 미국의 강력한 요구가 반영된 것입니다.

반면, 이란이 주장하는 3.67퍼센트 수준의 저농축 우라늄 허용 방안에 대해서는 단호하게 선을 그으며 합의의 일부가 아니라고 못 박았습니다. 대신 합의가 성사될 경우 대이란 제재를 완화하는 등 경제적 인센티브를 제공하겠다는 조건을 제시하며 이란의 양보를 끌어내려 하고 있습니다. 현재 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 1쪽짜리 14개항 양해각서인 MOU 체결을 긴밀하게 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

외신 보도에 따르면 이 양해각서에는 이란의 핵농축 일시 중단과 더불어 미국의 대이란 제재 완화, 동결된 이란 자산의 일부 해제, 그리고 호르무즈 해협의 통행 제한 및 미국의 해상 봉쇄 점진적 해제와 같은 파격적인 내용들이 포함되어 있습니다. 이 문서는 즉각적인 최종 합의라기보다는 향후 30일 정도의 추가 협상을 이어가기 위한 기본 틀로서의 성격을 띱니다.

특히 파키스탄이 중재자 역할을 수행하며 양국 간의 간극을 좁히는 데 기여하고 있으며, 트럼프 대통령이 최근 호르무즈 해협의 상선 이동을 지원하는 해방 프로젝트를 일시 중단한 배경에도 파키스탄을 통해 전달된 이란의 긍정적인 반응이 작용한 것으로 분석됩니다. 그러나 이러한 장밋빛 전망에 대해 백악관 내부와 외부 전문가들 사이에서는 여전히 신중론과 회의론이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 일부 행정부 관계자들은 과거에도 이란과의 협상이 막판에 극적으로 결렬되었던 사례가 많았음을 지적하며 지나친 낙관을 경계하고 있습니다.

이란 내부의 권력 구조상 지도부가 실제로 이 정도의 양보를 승인할 수 있을지에 대한 의구심도 제기됩니다. 실제로 이란 의회 국가안보외교위원회 대변인은 미국의 제안이 현실과 거리가 먼 희망 목록에 불과하다고 비판하며, 미국이 양보하지 않는다면 강력하게 대응할 준비가 되어 있다고 맞서고 있습니다. 또한 워싱턴 근동정책연구소의 그랜트 럼리 고문은 과거 오바마 행정부 시절 핵 프로그램의 세부 사항을 조율하는 데만 20개월 이상이 걸렸다는 점을 들어, 단 1쪽짜리 양해각서로 복잡한 기술적 문제들을 모두 해결하려는 시도는 무리라는 분석을 내놓았습니다.

결국 이번 협상은 트럼프 대통령의 강한 추진력과 이란의 절박한 경제 상황, 그리고 중재국의 역할이 맞물려 긴박하게 전개되고 있으며, 실제 서명식까지 이어질 수 있을지 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다





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도널드 트럼프 이란 핵합의 중동 외교 미국 제재 양해각서

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