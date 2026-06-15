트럼프 대통령, 이란과의 종전 협상이 타결됐다고 발표

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란 이슬람공화국과의 합의가 지금 마무리됐다. 모두 축하한다"고 밝혔다. 구체적인 합의 내용은 밝히지 않았다. 그는 이어 "저는 호르무즈해협의 통행료 없는 개방을 전적으로 승인하며, 동시에 미 해군의 (이란 항만) 봉쇄 조치를 즉시 해제할 것을 승인한다"며 "전 세계 선박들은 엔진을 가동하라. 석유가 흐르게 하라"고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일 이란과의 종전 협상 이 타결됐다고 발표했다. 트럼프 대통령 은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란 이슬람공화국과의 합의가 지금 마무리됐다. 모두 축하한다"고 밝혔다.

구체적인 합의 내용은 밝히지 않았다. 그는 이어 "저는 호르무즈해협의 통행료 없는 개방을 전적으로 승인하며, 동시에 미 해군의 (이란 항만) 봉쇄 조치를 즉시 해제할 것을 승인한다"며 "전 세계 선박들은 엔진을 가동하라. 석유가 흐르게 하라"고 했다. 이번 발표는 트럼프 대통령의 80세 생일을 기념하는 행사인 'UFC(종합격투기) 프리덤 250' 대회를 앞두고 나왔다.

트럼프 대통령은 약 1시간 뒤 트루스소셜에 다시 올린 글에서 호르무즈해협 개방 시점은 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 공식 서명식이 열리는 오는 19일이 될 것이라고 했다. 그는 "이번 위대한 합의는 이 지역 전체에 평화와 안보를 가져갈 줄 것"이라며 "오는 금요일(19일) 종전 합의 서명과 함께 (호르무즈)해협이 다시 열리고 기뢰 제거 작업이 진행됨에 따라 이 지역 양방향으로 석유 수송이 재개될 것"이라고 했다. 이어 "이는 이 지역과 전 세계에 도움이 될 것"이라고 했다. 이란 외무부도 양국 간 종전 합의를 확인하고 "오늘 밤부터 여러 전선에서의 전쟁을 즉각적으로 중단하기로 했다"고 발표했다.

종전을 위한 미국과 이란의 MOU 공식 서명식은 오는 19일 스위스에서 열릴 것이라고 했다. 이로써 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁은 이날로 106일 만에 사실상 종식을 알리게 됐다. 미국과 이란 간 물밑 협상을 중재해 온 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 역시 X(옛 트위터)를 통해 "양측(미국과 이란)은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언했다"며 "오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정"이라고 전했다.

종전 MOU 서명식이 열릴 경우 트럼프 대통령 대신 참석할 것으로 알려졌던 JD 밴스 부통령은 이날 종전 합의 사실 발표 후 가진 폭스뉴스 전화 인터뷰에서 "나는 서명식에 분명히 참석할 계획이지만 대통령이 직접 참석하는 것도 가능하다"고 말했다. 그러면서 "서명식에 누가 참석할지에 대한 세부일정은 아직 조율 중"이라고 했다





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