트럼프, 이란 발전소·교량 추가 공습 위협…중동 긴장 고조

도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 협상 교착 상태 속에서 발전소와 교량을 겨냥한 추가 공습을 공개적으로 언급했다. 미군 헬기 격추 사건 이후 양측의 군사적 충돌이 이어지며 중동 긴장이 최고조에 달했다.

미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 도널드 트럼프 미 대통령이 10일(현지시간) 이란의 발전소와 교량을 겨냥한 추가 공습 가능성을 공개적으로 거론했다. 이는 전날 미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 직후 나온 발언으로, 양측이 중동 전역에서 다시 무력 공방을 벌이는 상황에서 더욱 주목받고 있다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 '이란이 합의에 서명하지 않으면서 발전소와 교량을 겨냥한 새 공습 명령을 내리는 데 가까워지고 있다'고 말했다. 또한 자신의 소셜미디어에 '그들에게 좋았을 합의를 너무 오래 끌었고, 이제 대가를 치르게 될 것'이라고 경고했다. 이는 전날 호르무즈 해협에서 발생한 아파치 헬기 격추에 대한 대응 성격이 강하다. 트럼프 대통령은 9일 SNS에 '어젯밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다.

해당 헬기에는 조종사 2명이 탑승했으나 모두 무사하다'고 밝혔다. 이어 '그럼에도 불구하고, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다'고 덧붙였다. 그 직후 미 중부사령부는 '오후 5시부터 이란에 대한 자위적 성격의 공격을 개시했다'고 발표했다. 이란은 즉각 반발했다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 미군 공습 직후, 미 헬기 격추가 자신들의 소행이 아니라며 역내 미군 목표물에 공격을 시작했다고 밝혔다. 이에 미군은 공습을 이어갔고, 혁명수비대는 '바레인의 미 해군 제5함대 기지에 드론 공격을 단행했다'고 재보복 사실을 알렸다. 이러한 일련의 사태는 확전 우려를 높이고 있다. 트럼프 대통령은 미 중부사령부가 이란 공습을 발표하기 직전 ABC 인터뷰에서 '매우 좋은 합의를 하고 있다'고 주장하며 협상의 판을 깨고 싶지 않다는 뜻을 내비쳤다.

그러나 CNN은 '이란이 이를 알게 되면 협상력이 약해질 수 있다'고 지적했다. 실제로 아바스 아라그치 이란 외무장관은 트럼프의 발언 직후 '우리는 외교의 언어를 선호하지만, 다른 언어도 구사할 줄 안다'고 강조하며 강경 대응 의지를 드러냈다. 이번 사태는 중동 지역의 긴장을 고조시키고 있으며, 국제 사회는 양측의 자제를 촉구하고 있다. 트럼프 대통령의 추가 공습 위협이 실제 실행으로 이어질 경우, 이란과의 전면전으로 비화될 가능성도 배제할 수 없다.

또한 이란의 핵 협상과 관련된 복잡한 외교적 관계에도 부정적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 워싱턴에서는 트럼프 대통령의 강경 발언이 대선을 앞둔 정치적 고려에서 나온 것이라는 분석도 나온다. 한편 이란은 미국의 공격에 대해 보복을 예고하며, 중동 주둔 미군에 대한 추가 공격 가능성을 시사하고 있다. 전문가들은 양측이 모두 물러서지 않는 입장을 고수하면서, 우발적 충돌이 전면전으로 확대될 위험이 크다고 경고한다.

이에 따라 미국 측은 중동 지역의 군사 태세를 강화하고 있으며, 이란도 호르무즈 해협 봉쇄 등 여러 옵션을 검토 중인 것으로 알려졌다. 국제 원유 시장은 이러한 불안정성에 반응하며 유가 상승 압력을 받고 있다. 앞으로의 상황 전개에 따라 중동 질서가 크게 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다





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미국 이란 트럼프 공습 중동 긴장

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