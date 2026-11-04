트럼프 중간선거 책임 전가, 공화당 후보들의 강한 반발

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 패배 원인을 공화당 후보들의 자질 문제로 돌리자, 낙선한 후보들과 당내 관계자들이 '트럼프 책임론'으로 강하게 반발하고 있다. 공화당 내부가 트럼프 대통령의 리더십과 전략에 대해 깊은 불만을 표출하며 혼란에 휩싸인 양상이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 4일(현지시간) 확정된 중간선거 에서 공화당 의 참패 원인을 공화당 후보들의 무능함과 자질 부족으로 규명하며 책임을 전가하자, 공화당 내에서는 트럼프 대통령 자신에게 원인이 있다는 반발이 거세게 일고 있다. 상·하원과 주지사 의석 과반이 민주당 으로 넘어갈 것이 확실시된 이 순간, 트럼프 대통령의 발언은 당 내부의 균열과 불만을 가속화하고 있다. 공화당 낙선 후보들은 트럼프 대통령의 '후보 탓' 논리에 어이없어하며 분노를 쏟아냈다.

트럼프 책임론 vs 후보 자질 문제 논쟁

트럼프 대통령은 선거 전후로 '투표용지에 없었다면 압승했을 것'이라고 주장하며, 후보들의 결함이 패배의 핵심 원인이라고 강조했다. 백악관 당국자들도 기자들에게 후보의 자질이 중요했다는 취지의 발언을 내놨다. 그러나 공화당 내부에서는 이것이 패배의 책임을 후보들에게 돌리는 변명에 불과하다는 지적이 나온다. 미시간주 공화당 전략가 제이슨 로는 트럼프 대통령의 진단을 터무니없다고斥责하며, 그의 선거 유세가 미국 국민을 짜증 나게 하고 화나게 한 행위의 총망라된 것이라고 비판했다. 트럼프 대통령이 텍사스 주지사 그레그 애벗을 '이름만 공화당원(RINO)'이라 지목하며 비판한 점도 당원들의 반감을 사고 있다.

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낙선 후보들의 반발과 내부 비판의 확산

메인주 주지사 선거에 출마해 낙선한 바비 찰스는 폴리티코와의 인터뷰에서 역설적으로 트럼프 대통령이 2년 뒤에 물러나기 때문에 미래를 낙관한다고 말했다. 네브래스카주 하원의원 선거에서 패배한 브링커 하딩은 트럼프 대통령의 발언에 대해 논평을 거부했지만, 그 선거구의 현역 의원 출신인 돈 베이컨은 트럼프의 '후보 탓'을 말도 안 되는 소리라고 일축했다. 돈 베이컨은 모든 것이 트럼프 대통령에게 관한 것이라며 강한 불만을 드러냈다. 또한, 알렉스 브루세비츠 백악관 정치 고문은 조지아주 상원의원 선거에서 민주당 후보에게 끌려다닌 마이크 콜린스 하원의원을 저격하며, 후보들이 영감을 주지 못하고 게으르며 소통 능력이 비효율적이었다고 맹비난했다. 이러한 백악관의 공식적인 비판은 공화당 당원들에게 깊은 상처를 안겼다.

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공화당 지도부 동향과 차기 대권 전망

트럼프 대통령의 공익 안내 게시물은 그가 여전히 대통령으로서의 지위를 유지하며 영향력을 행사할 것임을 시사하지만, 공화당 내부 기류는 이와 정반대 방향으로 흐르고 있다. 존 슌 상원 원내대표는 2027년을 앞두고 민주당 내 극좌 사회주의 세력의 시도를 저지하기 위해 트럼프 대통령과 협력할 것이라고 밝혔으나, 이는 정치적 실용주의에 기반한 것으로 해석된다. 반면, 민주당에 하원 다수당을 넘기게 될 마이크 존슨 하원의장은 당 지도부에서 물러나고 차기 원내대표에도 도전하지 않기로 했다. 마이크 존슨 하원의장은 민주당 하원 다수당이 미국 역사상 가장 급진적이고 극단적인 좌파 인사들로 구성되었다며 새로운 싸움이 시작되었음을 경고했다. JD 밴스 부통령은 2024년 트럼프·밴스 후보에게 투표했던 많은 유권자가 2026년 민주당에 투표한 점에 주목하며, 당 내부의 많은 다툼과 논쟁이 있을 것이라고 자성론을 폈다. 이 같은 정세는 트럼프 대통령의 퇴임이 가까워질수록 당내 반발이 더 거세지고 공개적으로 표출될 가능성이 크다는 전망을 뒷받침한다.