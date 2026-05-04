트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 개시 후 중동 전황 고조

미국의 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 개시 이후 이란의 강경 대응과 레바논-이스라엘 간 충돌 재발로 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 이란은 호르무즈 해협 통제 범위를 확대하고 미 군함을 공격했다는 주장을 제기하며 맞대응하고 있으며, UAE는 이란 드론의 공격을 받았다고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 개시한 ‘ 프로젝트 프리덤 ’ 작전 이후 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 이란은 미 군함에 대한 경고사격 및 미사일 공격 주장을 제기하며 맞대응하고 있으며, 호르무즈 해협 에 대한 통제 범위를 대폭 확대하여 원유 수출을 차단하려는 움직임을 보이고 있습니다.

특히 이슬람혁명수비대(IRGC)는 새로운 통제 지도를 공개하며 UAE 남쪽 해협까지 영향력을 확대하려는 의도를 드러냈습니다. 이는 트럼프 대통령의 ‘프로젝트 프리덤’에 대한 직접적인 대응으로 해석됩니다. 미군은 이란의 미사일 공격 주장을 부인하며 상업용 선박의 안전한 통행을 지원하고 있다고 밝혔습니다. 실제로 미국 국적 상선 2척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했으며, 미군은 항행 재개를 위해 적극적으로 노력하고 있다고 강조했습니다.

그러나 아랍에미리트연합(UAE)은 자국 국영석유사 ADNOC 소속 원유 운반선이 이란 드론의 공격을 받았다고 주장하며 상황의 심각성을 더하고 있습니다. UAE 외교부는 이란의 도발적인 행위를 규탄하고 즉각적인 중단을 요구했습니다. 이란의 통제 범위 확대는 UAE의 원유 우회 수출을 차단하려는 의도로 풀이되며, 이는 지역 질서와 안보 구도에 큰 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 한편, 레바논 남부에서는 이스라엘군과 친이란계 무장정파 헤즈볼라 간의 충돌이 재발하면서 휴전이 깨질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

이스라엘 전투기는 레바논 남부 지역을 공습했으며, 양측은 소화기 사격과 로켓 공격을 주고받았습니다. 이스라엘과 레바논은 휴전을 연장했지만, 교전은 지속되고 있으며 이스라엘은 레바논 남부 점령과 군사작전을 이어가고 있습니다. 헤즈볼라는 이스라엘군의 레바논 영토 내 주둔 자체가 휴전 위반이라고 주장하며 무력 대응을 지속하고 있습니다. 이러한 상황은 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시키고 있으며, 추가적인 확전을 야기할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다





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