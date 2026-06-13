트럼프, 14일 이란과 핵합의 서명 예정…"비핵화 장벽" 약속

도널드 트럼프 대통령은 2015년 JCPOA와 달리 이란의 핵무기 보유를 완전 차단하는 새로운 합의가 14일 전자 방식으로 서명될 것이라고 밝혔다. 오바마 정부의 대규모 자금 지원과 달리 이번에는 경제적 대가 없이 비핵화를 확보하고, 합의 이행이 어려울 경우 군사적 옵션을 재고할 수 있음을 시사했다. 미국과 이란은 파키스탄·카타르 중재로 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방을 담은 MOU를 서명할 예정이나 이란 측은 시점에 신중한 입장이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁 종전 및 비핵화 합의가 14일 서명될 예정이라고 밝혔다. 이 합의는 2015년 체결된 이란 핵합의 (JCPOA)와는 달리 이란의 핵무기 보유를 완전히 차단하는 장벽이 될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이번 합의를 통해 이란의 비핵화 약속을 확보할 것이며, 오바마 행정부 시절 지급된 대규모 자금과 달리 이번에는 경제적 대가가 없을 것이라고 강조했다. 또한 이란의 고농축 우라늄 소재를 확보해 희석 또는 파괴할 계획이며, 합의 이행이 순조롭지 않을 경우 최후의 대안으로 공격 옵션을 재고할 수 있음을 시사했다. 미국과 이란은 중재국 파키스탄과 카타르와 함께 화상 회의를 열어 휴전 60일 연장, 호르무즈 해협 개방 및 핵 프로그램 관련 협상 개시를 담은 MOU에 전자 방식으로 서명할 것으로 예상된다.

원래 제네바에서 수석대표의 대면 회동이 검토되었으나 미국 내 사정으로 인해 온라인 방식으로 가닥이 잡혔다. 트럼프 대통령의 G7 출국 일정과 관련해 부통령이 해외에 나가기 어려운 상황이 영향을 미쳤다. 이란 측은 디지털 원격 서명이 될 것이라고 했으나, 구체적인 시점에 대해선 신중한 입장을 보이고 있다. 아직 이란이 14일 서명에 최종 동의했다는 발표는 확인되지 않았다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 핵합의 트럼프 비핵화 MOU 호르무즈 해협

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 임박한 ‘종전 MOU’ 미군 수송기 제네바로…이란 언론 ‘14개 항’ 보도도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주말(13·14일) 중 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 서명할 수 있다고 밝힌 가운데, 미국-이란 양쪽에서 합의가 임박했다는 신호가 감지된다. 양해각서 서명 장소로는 스위스 제네바 등이 거론된다. 미국 매체 액시오스는 11일(현지시각

Read more »

이란-미국 종전 양해각서 초안 공개… 즉각적 휴전·제재 완화·미군 철수 포함이란 반관영 매체 메흐르통신이 보도한 이란-미국 종전 양해각서 초안 내용을 담은 뉴스. 14개 항으로 구성된 초안에는 즉각적 휴전, 제재 해제, 호르무즈해협 재개, 동결자금 해제, 미군 철수 등이 포함됐다. 핵 협상과 이란 경제 재건 계획도 담겼으나 탄도미사일 프로그램은 논의 대상에서 제외됐다. 양측은 초안 단계이며 최종 승인 절차가 남아있고 미국은 아직 공식 입장을 표명하지 않았다.

Read more »

이란, 미국과 '전쟁 종료 MOU 제네바 서명' 보도 공식 부인… 최종 조율은 계속이란 정부는 미국과의 전쟁 종료 양해각서(MOU)를 오는 14일 스위스 제네바에서 서명할 것이라는 보도를 부인했다. 그러나 협정 타결 자체를 부인하지 않아 최종 조율이 진행 중임을 시사하고 있다.

Read more »

이란-미국, 종전 합의 초안 공개… 즉각적 휴전·제재 완화·군 철수 포함이란 semi-official 매체 메르르 뉴스는 미국과 이란이 협상 중인 14개 항목의 종전 양해각서(MOU) 초안 내용을 공개했다. 초안에는 즉각적이고 영구적인 적대 행위 중단, 미국의 이란 주권 존중 및 내정 불간섭 약속, 해양 봉쇄 해제 및 호르무즈 해협 30일 내 재개, 이란 주변 미군 철수, 석유 관련 제재 일부 완화, 동결 자금 120억 달러 우선 해제 및 총 3000억 달러 재건 계획 등이 포함됐다. 핵 문제 관련 60일간 추가 협상도 명시했으며, 탄도미사일 프로그램은 협상 대상에서 제외키 했다. 미국의 공식 입장은 아직 없으며, 이란 내부 승인 절차가 남아 있다.

Read more »

한국 여자배구, 베트남 셧아웃 완파…AVC컵 결승 진출한국 여자배구 대표팀이 6연승으로 AVC컵 결승에 진출했다. 차상현 감독 부임 첫 대회에서 베트남을 3-0으로 꺾고 설욕에 성공, 14일 대만과 우승을 다툰다.

Read more »

트럼프, 이란과의 종전 및 비핵화 합의 14일 서명 주장…이란 부인도널드 트럼프 미국 대통령은 13일 자신의 SNS를 통해 이란과의 종전 및 비핵화 합의가 14일에 서명될 것이라고 밝히며, 서명 즉시 호르무즈해협이 개방될 것이라고 주장했다. 트럼프는 이번 합의가 오바마 행정부의 JCPOA와 다르며 이란에 돈을 주지 않을 것이라고 강조했으나, 이란 외무부 대변인과 혁명수비대는 14일 서명 가능성을 부인하며 MOU가 아직 확정되지 않았다고 밝혔다. 양측의 발표가 엇갈리는 가운데 서명식 장소에 대해서는 언급되지 않았다.

Read more »