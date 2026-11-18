중국 선전 열린 APEC 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회동이 확정됐다. 양측은 다자 간 협력 방안과 유럽 안보 질서 문제를 논의할 전망이다.

중국 광둥성 선전 시 에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 미국과 러시아 정상 간의 접촉이 최종 확정되었다. 현지 시각 18일, APEC 환영 저녁 만사 직전 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수를 나누며 공식적인 만남의 시작을 알렸다. 이 자리에는 시진핑 중국 국가주석도 동석하여 양국 수뇌부의 외교적 교류를 목격했다.

러시아 측은 두 정상 간의 회동이 여러 차례 이루어질 것이라고 공식 발표했으나, 공식적인 양자 정상회담으로 발전할 가능성은 낮아 보인다. Bloomberg와 러시아 국가 통신사 TASS는 현지 시각 18일, 블라디미르 푸틴 대통령의 외교 보좌관인 유리 우샤코프의 발언을 인용하여 정상 간 대화의 구체적인 일정과 성격을 상세히 전했다.

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정상 간 접촉 방식과 일정 확정 내용

유리 우샤코프 보좌관은 러시아 국가电视 방송을 통해 두 정상은 확실히 만날 것이라고 단언하며 풍부한 대화 시간을 가질 것이라고 밝혔다. 그는 회동의 형식에 대해 두 정상이 팔걸이 의자에 앉거나, 일반 의자, 스툴을 사용하거나, 단순히 서서 눈을 마주보며 대화하는 것도 중요하지 않다고 강조하였다. 이는 회동의 형태보다 내용과 의지가 더 중요하다는 메시지를 전달한 것으로 해석된다.

우샤코프 보좌관은 구체적인 접촉 일정을 공개하였다. 먼저 당일 저녁 공식 저녁 만찬 자리에서 첫 만남이 이루어지며, 이튿날인 19일에는 전체 회의장에서 정상 간 회동이 진행될 예정이다. 또한 전체 회의가 종료된 직후에도 추가적인 대화 시간이 확보될 것이라고 TASS 통신은 보도했다.

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포괄적 회담 가능성과 주요 논의 쟁점

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이와 관련하여 두 정상 간 풀스코프(full-scale) 정상회담이 성사될 가능성은 희박하다고 밝혔다. 비록 여러 차례 접촉이 예정되어 있지만, 이는 공식적인 외교 의전 절차를 갖춘 정례적인 정상회담과는 성격이 다를 수 있음을 시사한다. 그러나 이러한 비공식적 채널을 통한 소통도 중요한 외교적 의미를 지닌다.

두 정상은 향후 일정인 12월 미국 마이애미에서 개최될 20개국 그룹(G20) 정상회의에 블라디미르 푸틴 대통령의 참석 가능성도 논의할 것으로 전해진다. 이는 미러 관계의 정상화 또는 협력 확대를 위한 신호탄이 될 수 있는 중요한 외교적 이슈다. 우샤코프 보좌관은 이 문제에 대해 긍정적인 태도를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

미중러 삼자 회담과 국제 정세 개선 방안

19일에는 역사상 처음으로 미국, 중국, 러시아 3국의 정상 간 삼자 회담이 개최된다. 이 자력에서는 주요 강대국 간의 관계와 전반적인 국제 정세 개선 방안을 논의할 예정이다. 유리 우샤코프 보좌관은 이번 담화가 주요 강대국 간 관계의 further 발전과 이들 국가 간 협력이 전반적인 국제 상황에 어떻게 기여할 수 있는지에 초점을 맞출 것이라고 설명했다.

특히 유럽의 전후 안보 질서 문제가 논의될지에 대해서는 아직 명확한 형식이나 방식이 정해지지 않았다고 우샤코프 보좌관은 밝혔다. 그럼에도 불구하고 이번 APEC 기간 중 진행되는 미러 간 접촉은 세계 최대 경제권과 군사 강대국 간의 대화가 활발해지고 있음을 보여주는 상징적인 사건이다. 각국 정상들은 지역적, 글로벌 이슈에 대해协调적인 입장을 찾기 위해 최선을 다할 전망이다.