트럼프 대통령: 이란과 합의 가능성과 공습 재개 가능성

트럼프 대통령은 이란과의 종전 합의가 급물살을 타고 있는 가운데 이란과 합의를 이룰 가능성과 공습 재개 가능성을 반반으로 내다봤다. 트럼프 대통령은 스티브 윗코프 특사와 자신의 맏사위인 재러드 쿠슈너를 만나 이란이 보내온 최신 답변을 논의할 예정이라고 밝혔다. 무니르 총사령관은 전날 이란 수도 테헤란을 방문해 이틀간 이란 지도부와 연쇄 회동하고서 이날 귀국길에 올랐다.

트럼프 대통령 은 이란과의 종전 합의가 급물살을 타고 있는 가운데 이란과 합의를 이룰 가능성과 공습 재개 가능성을 반반으로 내다봤다. 트럼프 대통령 은 악시오스 기자와의 전화 통화에서 좋은 합의를 할지, 아니면 완전히 박살낼지(blow them to kingdom come) 가능성은 확실한 50대 50이라고 말했다.

트럼프 대통령은 스티브 윗코프 특사와 자신의 맏사위인 재러드 쿠슈너를 만나 이란이 보내온 최신 답변을 논의할 예정이라고 밝혔다. 이 회의에는 JD 밴스 미 부통령도 참석할 것으로 예상된다. 무니르 총사령관은 전날 이란 수도 테헤란을 방문해 이틀간 이란 지도부와 연쇄 회동하고서 이날 귀국길에 올랐다. 트럼프 대통령은 일요일까지 이란에 대한 공습 재개 여부를 결정할 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 미 CBS 방송과의 전화 통화에서 이란과의 합의 가능성에 대해 상당히 가까워지고 있으며, 날이 갈수록 좋아지고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이번 합의가 이란의 고농축 우라늄을 만족스럽게 처리하는 결과로 이어질 것이라며, 우리가 원하는 모든 것을 얻는 합의에만 서명할 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 협상 불발시 이란에 매우 강력한 공습을 가할 것이라고 위협하기도 했다





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