트럼프 대통령 "이란은 협상을 성사시키고 싶어 한다"

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 이란은 매우 협상을 성사시키고 싶어 한다며 밝혔다. 그는 이란의 군사력이 모두 사라졌다는 기존 주장을 되풀이한 뒤 기력이 다한 채 협상하고 있으며 어떻게 될지 지켜봐야겠다. 어쩌면 우리가 돌아가 그걸 끝장내야 할 수도 있고, 당장은 그럴 필요가 없을 수도 있다고 말했다.

트럼프 대통령 은 이날 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 이란은 매우 협상을 성사시키고 싶어 한다며 밝혔다. 그는 이란의 군사력이 모두 사라졌다는 기존 주장을 되풀이한 뒤 기력이 다한 채 협상하고 있으며 어떻게 될지 지켜봐야겠다.

어쩌면 우리가 돌아가 그걸 끝장내야 할 수도 있고, 당장은 그럴 필요가 없을 수도 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란 민간 인프라까지 파괴하는 대규모 공세를 염두에 둔 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 휴전에 들어가기 전, 이란이 호르무즈 해협 개방 등 요구에 응하지 않을 경우 이란 민간 인프라까지 파괴하겠다고 경고해왔다. 이어 만약 그렇게 한다면 정말 좋은 일이다.

만약 그렇지 않다면 내 왼쪽에 있는 사람(피트 헤그세스 국방장관)이 그들을 끝장낼 것이라고 강조했다. 트럼프 대통령의 이날 언급은 이란과 미국의 요구 조건이 충분히 수용된 합의를 하거나 공습을 재개하겠다는 취지인데, 회의에 참석한 마코 루비오 국무장관은 외교가 언제나 첫번째 선택지라며 대화를 통한 합의에 무게를 실었다. 루비오 장관은 특히 이란과의 협상에서 진전 사항이 있다면서 향후 몇 시간, (또는) 며칠 사이에 진전이 이뤄질 수 있을지 지켜볼 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 이란 전쟁 탓에 지지율이 떨어지는 것을 이란이 유리한 협상 지렛대로 쓰고 있다는 관측과 관련해선 나는 중간선거는 신경 쓰지 않는다며 선거 때문에 합의를 서두르지는 않을 것임을 시사했다. 그는 전날 치러진 텍사스주의 공화당 경선 결과를 중간선거의 전주곡이라고도 했다. 자신이 공개 지지한 켄 팩스턴 주 법무장관이 현역인 존 코닌 연방 상원의원을 상대로 압승을 거두며 상원의원 후보가 된 것을 두고 유권자들이 이란 전쟁 와중에도 자신을 지지하고 있다고 주장한 것이다. 트럼프 대통령은 이날 이란과의 종전 합의를 위한 미국의 필수 요구사항을 확실히 짚기도 했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대해선 이 해협이 국제수로임을 강조하면서 모든 국가가 이용할 수 있게 될 것이며, 국제규정상 아무도 통제할 수 없다며 우리는 그들을 감시할 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 그러면서 우리는 그들이 자신들의 것이라고 주장하는 돈을 통제하고 있다. 우리는 그 돈을 계속 통제할 것이다. 그들이 올바르게 행동하고 옳은 일을 할 때 돌려줄 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 이란의 HEU를 미국으로 가져가지 않더라도, 이란 내부 또는 제3국에서 적절한 감독하에 폐기할 수 있다는 입장을 피력했으나 이란의 우방국인 중국과 러시아에 처리를 맡기는 것은 용납할 수 없다는 입장을 피력한 것으로 해석된다. 아울러 트럼프 대통령은 오만은 다른 나라들처럼 행동할 것이다. 그렇지 않으면 우리가 그들을 날려 버릴 것이라며 경고하기도 했다. 호르무즈 해협에 대한 영토적 권리를 이란과 공유하고 있는 오만을 향해, 이란의 해협 통제 시도에 동참하지 말라는 메시지를 던진 것으로 해석됐다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 대통령 이란 협상 호르무즈 해협 국제수로 중국 러시아

United States Latest News, United States Headlines