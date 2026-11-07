트럼프 암살 시도 의심 용의자 백악관 인근에서 체포

미국 비밀경호국이 백악관 인근에서 총기 3정과 탄약을 소지한 베네수엘라 국적 남성을 체포했다. 도널드 트럼프 대통령을 대상으로 한 위협 정황이 포착됐다.

미국 비밀경호국 (SS)이 백악관 인근에서 총기 3정과 다수의 탄약을 숨긴 남성을 긴급 체포했다. 베네수엘라 국적의 로니 요르드릭스 과니파 치리노스(38)는 파란색 포드 F-150 차량 안에서 수상한 행동을 하던 중 요원들에게 붙잡혔다. 이 사건은 도널드 트럼프 전 대통령과 그의 가족을 겨냥한 잠재적 위협으로 분류되어 긴급하게 처리되었다.

총기 발견 및 용의자 심리 상태

미 국토안보부(DHS)에 따르면, 치리노스는 수사관들에게 워싱턴DC로 향하다가 머릿속에서 트럼프 대통령을 살해하라는 목소리가 들린다고 진술했다. 그는 누군가가 자신을 총으로 죽이려 해 총을 빼앗겼으며, 무기는 차량 안 갈색 가방에 있다고 설명한 것으로 알려졌다. 그러나 AP통신과 ABC뉴스는 법원에 제출된 공식 범죄 혐의서에 해당 진술이 포함되지 않았다고 보도했다. 이는 정부 발표와 법적 문서 간 정보의 차이를 보여준다.

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차량을 수색한 비밀경호국 요원들은 AR-15 계열 소총 1정, MAC-10 기관권총 1정, 글록 43X 권총 1정 등 총 3정의 무기와 수십 발의 탄약을 발견했다. 치리노스는 요원이 창문을 두드리고 무기를 갖고 있는지 물었을 때, 고개를 끄덕이며 권총 모양을 만드는 제스처로 무기가 있음을 확인했다. 그는 차량 밖으로 나오자마자 구글 번역기를 통해 영어를 구사하는 수사관들과 소통하며 사건을 설명했다.

불법 입국 경위 및 법적 기소 사항

치리노스는 2024년 3월 텍사스주를 통해 미국으로 불법 입국했다. 당시 미 국경순찰대에 체포되었으나 곧 풀려난 것으로 전해졌다. 그는 차량 무단 사용 및 장물 취득 혐의도 함께 받았는데, 경찰 보고서에 따르면 이 차량은 이미 도난 신고된 상태였다. 치리노스는 총기 불법 운송과 미등록 총기 소지, 무면허 무기 보유 등 여러 중대한 혐의로 기소되었다.

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6일 치리노스는 워싱턴DC 고등법원에 처음 출석했으며, 보석 없이 구금된 상태다. 공개된 법원 문서에는 트럼프 대통령 암살 미수 혐의가 명시적으로 포함되어 있지 않다. 이는 DHS가 언급한 '살해하라는 목소리'에 대한 법적 증거가 아직 확정되지 않았거나, 현재 기소된 혐의만 기술되었기 때문으로 보인다.

경호 강화 및 이전 사건들과의 연관성

숀 커런 비밀경호국장은 성명을 통해 이번 사건이 요원들의 훈련과 경험을 바탕으로 위험을 진정시킨 사례라고 밝혔다. 그는 백악관 주변으로 무장한 사람들의 접근이 계속되면서 경호 환경의 위협 수준이 높아지고 있다고 경고했다. 이번 체포는 트럼프 전 대통령과 가족을 겨냥한 일련의 위협 중 하나로, AP통신은 이를 강조하며 경호 체계의 긴박함을 부각시켰다.

지난 5월에도 백악관 보안 검문소 인근에서 총격을 가한 남성이 비밀경호국 요원들에게 사살된 바 있다. 이러한 연속적인 사건들은 트럼프 전 대통령의 공개 일정과 백악관 보안에 대한 끊임없는 우려를 자아내고 있다. 치리노스의 심리적 상태와 불법 무기 소지 행위가 향후 어떤 법적 판단으로 이어질지 주의 깊게 관찰해야 한다.