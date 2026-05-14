트럼프 대통령, 시 주석과 만찬장에서 술 마시며 화제

트럼프 대통령이 시 주석과 만찬장에서 술을 마시며 화제를 모은 모습이 포착됐다. 지정석인 원형 테이블의 시 주석 옆자리에 앉아서도 술을 마시는 장면이 외신 카메라에 포착됐다. 또한, 베이징 대표 음식인 베이징 카오야(오리구이)와 소갈비 요리 등이 올랐으며, 일론 머스크 테슬라 최고경영자도 화제를 모았다. 이 외에도 까치가 날아든 장면도 중국 소셜미디어에서 화제가 됐다.

트럼프 대통령 은 이날 만찬장에서 연단에 나와 건배사를 한 뒤 와인을 입에 대는 모습을 보였다. 지정석인 원형 테이블의 시 주석 옆자리에 앉아서도 술을 마시는 장면이 외신 카메라에 포착됐다. 이에 대해 중국 누리꾼들은 ‘ 시 주석 에게 존중을 보인 것’이라고 의미를 부여했다.

이날 만찬 테이블에는 베이징 대표 음식인 베이징 카오야(오리구이)와 소갈비 요리 등이 올랐다. 이밖에 토마토와 새우를 곁들인 수프, 익힌 제철 채소, 천천히 익힌 연어도 코스에 포함된 것으로 알려졌다. 로이터 통신은 소갈비 메뉴가 ‘잘 익힌 스테이크를 선호하는 트럼프 대통령 취향을 고려한 것’이라고 전했다. 로이터 연합뉴스 만찬장 안팎에서는 미국 주요 기업인들의 행보도 화제를 모았다.

가장 눈길을 끈 인물은 일론 머스크 테슬라 최고경영자였다. 그는 이날 정상회담 전 열린 인민대회당 환영 행사에서 몸을 360도 돌리며 사진을 찍는 모습이 눈길을 끌었다. 만찬장에는 여섯살 아들 엑스를 데리고 등장했다. 중국풍 상의에 호랑이 얼굴 장식 전통 가방을 든 아이의 모습은 중국 소셜미디어에서 빠르게 확산됐다.

다른 화제 인물은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자였다. 그는 애초 방중단 명단에 없었지만 알래스카에서 대통령 전용기 에어포스원에 막판 합류한 것으로 전해졌다. 젠슨 황은 취재진에게 ‘회담은 잘 진행됐다’며 ‘시 주석과 트럼프 대통령은 놀라웠다’고 말했다. 한편 중국 소셜미디어에서는 트럼프 대통령이 정상회담 전 환영행사에 참석하기 위해 차에서 내리는 순간 까치 한 마리가 날아든 장면도 화제가 됐다.

중국 현지 매체들은 이 장면을 전하면서 중국과 한국 등에서 까치는 반가운 손님과 좋은 소식을 상징하는 길조라고 설명했다. 헌법 전문에 ‘윤 어게인’ 주장 넣자는 국힘…어그러진 개헌의 미래는시진핑 “중국 부흥과 마가, 양립 가능”…트럼프 “미·중, 가장 중요한 국가





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 대통령 시 주석 만찬 술 화제 일론 머스크 테슬라 까치

United States Latest News, United States Headlines