트럼프-엔비디아 황 CEO 스캔들, 국가안보와 AI 정책의 충돌
도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 중국 스파이 관련 불륜 의혹을 감싸는 발언을 하며 국가안보 논란이 커지고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 관련 불륜 의혹을 감싸는 발언을 하며 국가안보 논란이 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 황 CEO를 AI 분야의 가장 가까운 조언자로 지목하며 강력한 보호 입장을 보이고 있습니다. 이로 인해 트럼프 대통령 본인도 국가안보 이슈를 두고 시험대에 올랐다는 분석이 제기되었습니다.
트럼프의 황 CEO 옹호와 보안 우려
트럼프 대통령은 전날 황 CEO의 불륜 행위에 대해 그는 훌륭한 사람이라고 밝혔습니다. 그는 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 모르지만 모든 게 잘 풀리기를 바란다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 황 CEO가 놀라운 일을 해냈으니 분명 훌륭한 사람이라고 믿는다고 강조했습니다. 이러한 발언은 황 CEO가 첨단 AI 반도체 기밀과 미 행정부 동향을 수집하려 했다는 미 정보당국의 감시 상황과 대비됩니다.Also read프랑스 마르세유, DZ 마피아 장악과 미성년자 마약 밀매 실상
알리스 황의 중국 정탐 의혹과 배경
불륜 대상인 앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널 임원 출신입니다. 미 정보당국은 앨리스 황이 엔비디아와 데이터센터 구축 협력을 진행하면서 중국 정보기관에 정보를 공유하고 있다고 결론 내렸습니다. 그녀는 황 CEO에게 접근해 첨단 기술 기밀과 백악관의 동향을 수집하려는 의도로 의심받고 있습니다. 이에 따라 황 CEO는 미 정보당국의 각별한 감시 대상에 올려져 있습니다.
AI 전략과 대중국 정책의 핵심 관계
황 CEO는 인공지능 분야에서 트럼프 대통령의 가장 가까운 조언자로 평가받습니다. AI는 백악관의 경제 및 국가안보 전략의 핵심 요소입니다. 미 당국자들은 황 CEO가 미국 정부의 가장 민감한 기술 관련 주요 정책 과정에서 목소리를 내왔다고 지적합니다. 미국의 AI 전략은 대중국 전략의 매우 큰 분야를 차지하고 있어 이러한 관계는 치명적일 수 있습니다. 황 CEO는 트럼프 대통령의 AI 가속개발론에 공개적으로 힘을 실은 바 있습니다.
의회 압력과 추가 해명 요구 사항
미 의회 핵심 공화당 의원들은 황 CEO에게 답변을 요구하는 서한을 발송했습니다. WSJ는 트럼프 행정부 내 수많은 당국자가 불륜 의혹을 인지하고 있던 시점임을 전달했습니다. 트럼프 대통령은 황 CEO에게 훈장을 수여할 때 이 사실을 알고 있었을 가능성이 있습니다. 그는 자신이 언제 무엇을 알고 있었는지 조만간 추가 해명을 해야 하는 상황에 직면할 수 있습니다.
중국 방문 동행 여부 및 향후 전망
트럼프 대통령은 이달 중순 필리핀과 중국 순방에 황 CEO를 대동할지 묻는 질문에 확실히 데려갈 것이라고 답했습니다. 그는 황 CEO가 뭔가 잘못을 저질렀다는 것은 듣지 못했다고 주장했습니다. 이전 보도에 따르면 황 CEO는 백악관이 발표한 방중 명단에 처음 포함되지 않았으나 뒤늦게 합류했습니다. 그는 미 대통령 전용기 에어포스원이 중국을 위해 이륙할 당시 탑승하지 않았고 알래스카에서 합류했다는 의혹을 받았습니다.
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