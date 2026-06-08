트럼프 전 미국 대통령, 이란·이스라엘 충돌 중재 요청

이란의 이스라엘 북부 공격에 대해 트럼프가 협상 회복을 촉구하며 양측 자제에 호소했다. 7일 발생한 공격이 휴전 이후 최초이며, 폭스뉴스와 인터뷰를 통해 협상 진행 상황을 언급했다. 이 사건은 베이루트 헤즈볼라 거점 타격 이후의 보복이며, 사태가 확산될 위험이 있다. 미국은 여전히 이란과 최종 합의 단계에 있는 것으로 평가된다.

트럼프 전 미국 대통령이 7일(현지 시각) 휴전 이후 처음으로 발생한 이란의 남북으로 미사일 발사를 확인하며, 이란과 이스라엘 양측에 '협상 테이블로 돌아와 합의하라'는 메시지를 전했다. 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 그는 '미사일을 쐈으니 이제 그만하고 협상 테이블로 돌아와 합의하라는 것'이라고 말했으며, 이란이 이번 공격으로 '협상에 도움이 되지 않을 것'이라며 근거 없는 긴장을 자아낼 수 있다고 덧붙였다.

트럼프는 또한 '이번 충돌이 협상 국면을 무너뜨리지 않도록 이란과 이스라엘이 확전 자제를 요구한다'는 입장을 밝혔고, 이와 함께 '우리는 이란과의 최종 합의에 매우 근접해 있다. 좋은 합의가 될 것'이라며 이 논의가 무산되길 원치 않는다며 강조했다. 이날 이란은 이스라엘 북부를 향해 여러 차례 탄도미사일을 발사했고, 이스라엘군은 발사된 미사일을 전부 요격했다고 밝혔다. 이는 4월 8일 미국과 이란이 휴전이 발효된 이후 첫 공격이며, 이스라엘이 레바논 남부에 있는 친이란 무장정파 헤즈볼라 거점을 타격한 데 대한 보복으로 보인다.

트럼프는 동시에 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후에게 보복 공격을 자제하라고 요구했으며, 액시오스와의 통화에서 '지금 비비에게 전화해 보복하지 말라고 말할 것'이라며 '이스라엘도 공격했고 이란도 공격했다. 우리는 추가 공격이 필요하지 않다'라고 설명했다. 또한 '이란의 공격으로 다친 사람은 아무도 없다'면서 '이스라엘이 보복하지 않기를 바란다'라고 덧붙였다. 트럼프는 서사적 표현을 사용해 '지난 47년이나 3000년 동안 반복된 갈등이 계속될 것'이라고 경고했으며, 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 '내가 결정한다.

모든 주도권은 내게 있다. 그(네타냐후)가 결정하는 것이 아니다'라며 미국이 이란과의 합의를 주도할 것이라고 압박했다. 실제로 미국 당국은 트럼프가 네타냐후 총리와 통화하고 보복 자제를 요청했다는 사실을 확인했다. 하지만 이스라엘은 강경 대응을 준비하고 있다.

에피 데프린 이스라엘군 대변인은 '이란 정권은 중대한 실수를 저질렀다. 우리는 이란이 새로운 방정식을 세우도록 허용하지 않을 것'이라고 반발했으며, 이스라엘군 총참모장 에얄 자미르는 현재 상황을 평가하며 군사 작전 계획을 승인 중이라고 했다. 그는 '명령이 떨어지면 단호히 타격할 것'이라며 베이루트 헤즈볼라 표적에 대한 타격도 멈추지 않고 계속 이어나갈 것이라고 예고했다. 이처럼 양측은 자제와 공격 사이에서 균형을 맞추려 하면서도 경계선을 지속적으로 재조정하고 있다.

트럼프의 호소가 실제로 이란과 이스라엘 간 긴장을 완화시킬지는 아직 미지수이며, 국제사회 역시두 역스를 주시하고 있다





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