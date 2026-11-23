트럼프 대통령과 밴스 부통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀를 위한 밀밀 작전을 전개했다. AI 패권과 오픈소스 모델 수호를 위한 전략적 배치다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 저비스 밴스 부통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 위한 밀밀 작전을 은밀하게 추진한 것으로 확인됐다. 이같은 조치는 단순한 기업 내부 문제를 넘어 미국 인공지능(AI) 산업의 미래와 첨단 반도체 패권 경쟁에 직접적인 영향을 미치는 전략적 조치로 평가된다. 주요 미 언론들은 이번 작전이 행정부 최고위층 소수 인사들만知晓한 매우 신중한 프로세스였다고 보도했다.

트럼프 대통령의 엔비디아 CEO 복귀 지시와 밴스 부통령의 역할

지난주 후반, 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 CEO의 복귀를 적극 추진하기로 최종 결단했다. 트럼프 대통령은 즉시 저비스 밴스 부통령에게 주말 동안 젠슨 황과 엔비디아 이사회를 직접 접촉하여 상황을 수습하라는 명령을 내렸다. 이 작전은 외부로 정보가 유출되지 않도록 철저히 통제되었으며, 트럼프 대통령은 정보 누출 없이 황 CEO의 복귀 절차가 실행된 것에 매우 만족한 것으로 전해졌다.

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존스 밴스 부통령은 이 과정에서 핵심적인 실행자로 활동했다. 미 의회 전문 매체 더힐은 소식통을 인용하여 밴스 부통령이 황 CEO의 복귀를 위해 직접적으로 움직였다고 전했다. 밴스 부통령은 자신의 역할을 언급한 트럼프 대통령의 발언 영상을 자신의 소셜미디어 플랫폼 엑스에 게시하며 참여 사실을 공식화했다. 이는 행정부 내에서 높은 신뢰를 바탕으로 한 전략적 임무 수행으로 해석된다.

오픈소스 모델 수호와 AI 패권 경쟁을 위한 전략적 배치

월스트리트저널은 이번 '젠슨 황 구하기' 작전이 단순한 기업 리더십 문제를 넘어, 인공지능의 미래를 둘러싼 광범위한 논쟁과 직결된 사안이라고 지적했다. 오픈소스 모델을 강력히 주장해 온 젠슨 황이, 폐쇄형 모델을 내세우는 경쟁 업계에서 강력한 견제자 역할을 수행해야 한다는 확신이 트럼프 대통령과 밴스 부통령에게 있었다.

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트럼프 대통령은 CNBC 방송과의 인터뷰에서 젠슨 황이 미국에 분노하여 중국으로 건너갈 수도 있다고 경고하며 그 위험성을 지적했다. 그는 중국과의 AI 패권 경쟁에서 젠슨 황의 존재가 필수적이라고 강조했으며, 황 CEO가 엔비디아를 운영해야 한다고 믿고 있었다. 트럼프 대통령은 이러한 파급효과, 특히 주가 상승 등을 예상하지 못했으며 이런 사례는 본 적이 없다고 표현하며 상황의 중대성을 부각시켰다.

정계 복귀와 정치적 평가, 반도체 수출 통제 지렛대 확보

이같은 정치적, 산업적 맥락은 저비스 밴스 부통령의 정치적 입지 강화와도 연결된다. 밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 원인을 이란 전쟁 탓이라고 공개 비판했다가 트럼프 대통령의 분노를 사기도 했다. 그러나 2028년 대선의 유력한 공화당 대선주자로 거론되는 밴스 부통령이 이번 작전을 성공적으로 이끌며 트럼프 대통령으로부터 긍정적인 평가를 이끌어냈을 가능성이 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령 자신도 실리콘밸리에서 벤처캐피털리스트로 일했던 과거 경험을 바탕으로, 실리콘밸리의 막대한 자본을 보수 진영과 연결하는 역할을 수행해 왔다. 월스트리트저널은 미 정부 당국자를 인용하여, 젠슨 황의 복귀가 미국 첨단 반도체 개발 및 수출 통제 분야에서 최대한의 지렛대를 확보하는 방안이라는 결론에 도달했다고 전했다. 이는 미국의 기술 안보 전략이 기업 리더십의 안정성과 깊게 연관되어 있음을 시사한다.