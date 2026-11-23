트럼프 행정부의 젠슨 황 엔비디아 CEO 복귀 결정에 미 의회의 강도 높은 조사가 예상된다. 민주당과 공화당이 모두 나선 이번 수사가 트럼프 대통령에게 정치적 부메랑으로 작용할 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 전격 복귀를 주도한 사실이 드러나며, 미 의회 가 이에 대한 대대적인 조사를 준비하고 있어 정치적 부메랑 가능성이 높아지고 있다. 23일(현지시간) 황 CEO 복귀 발표 직후 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 환영 메시지를 게시하며 사전 인지 사실을 암시했다.

안보 우려 배제하며 CEO 복귀 압박

트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀와 관련해 미국 정부가 국가 안보에 위험이 없다고 판단했다고 명확히 밝혔다. 그는 법무장관이 황 CEO의 불법행위와 관련된 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않음을 확인했다고 주장하며, 정부 차원의 안전성을 재확인했다.

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이같은 대통령의 발언은 엔비디아 이사회가 복귀 발표문에서 인용한 내용과 일치한다. 이사회는 미국 정부의 고위급 의견을 전달받았고, 이를 바탕으로 황 CEO의 복귀가 국가 안보에 위협이 되지 않는다고 확신했다고 밝혔다.

중국 AI 경쟁과 주식시장 변수

트럼프 대통령이 엔비디아에 가한 압박에는 단순한 기업 경영을 넘어선国家战略적 계산이 깔려 있다. 중국과의 AI 기술 패권 경쟁에서 엔비디아의 성장세 유지가 미국에게 필수적이란 인식이 트럼프 대통령의 결정에 큰 영향을 미쳤다.

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특히 지난주 인공지능 관련주가 폭락하며 나스닥이 기술적 조정장에 진입하는 등 증시 변동성이 커지면서 트럼프 대통령의 우려가 깊어진 것으로 분석된다. 미국의 주식시장과 국민 노후자산이 밀접하게 연결되어 있어, 증시 하락이 여론에 부정적 영향을 줄 수 있기 때문이다.

과거 트럼프 대통령은 황 CEO와 스캔들에 대한 정보당국 보고를 묵살하고, 지난 5월 중국 방문 때 황 CEO를 동반한 바 있다. 이 과정에서 엔비디아 첨단 반도체의 대중국 수출통제 완화에 대한 의혹이 제기되기도 했으며, 미중 정상회담에서도 관련 문제를 적극적으로 제기하지 않았다.

양당 의회의 집중 조준과 수뢰 의혹

트럼프 행정부의 조치가 민주당과 공화당 양쪽 모두의 비판을 받고 있다. 이달 초 중간선거에서 승리한 민주당은 물론, 여당인 공화당 역시 황 CEO 스캔들 논란에 날을 세우고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 트럼프 행정부가 안보를 판매했다며 모든 권한을 동원한 불법 행위 조사를 예고했다.

뉴욕타임스는 앨리스 황이 중국 정보기관과 1년 이상 접촉했다는 미 정보당국의 보고서를 보도했다. 이 기간은 황 CEO와의 관계 형성 시기이자, 앨리스 황의 회사가 엔비디아 첨단 반도체를 대량 확보하던 시기와 일부 중복된다.

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의회 조사 과정에서 간첩행위 논란과 국가 안보 관련 부적절한 처신이 드러날 경우, 트럼프 대통령의 입지는 더욱 위태로워질 수 있다. 트럼프 대통령이 '법무장관 확인'이라는 애매한 표현을 사용한 것은 향후 상황에 따라 책임을 회피할 여지를 남긴 전략으로 보인다.