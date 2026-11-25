도널드 트럼프 행정부가 무역법 301조 조사 결과를 바탕으로 핵심 교역국에 기존 관세율을 유지하면서도 중국에 대한 추가 인상 카드를 꺼내들었습니다. 정치, 경제, 국제관계를 아우르는 이번 정책의 핵심 내용과 파장을 분석합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 패배에도 불구하고 관세 장벽 재건 작업에 가속도를 내고 있습니다. 트럼프 대통령은 한국, 일본, 유럽연합 (EU) 등 주요 교역국에 대해서는 기존 무역 합의에 따라 15%의 상한 관세율을 유지하기로 했으며, 중국에는 20%의 관세를 부과한다고 발표했습니다.

무역법 301조와 과잉생산 논리

이번 관세 부과안은 트럼프 행정부가 지난 8개월간 진행해 온 무역법 301조 조사 결과에 근거합니다. 이번 조치는 지난 7월 강제노동 규제 미흡을 이유로 관세를 부과한 데 이어, 이번에는 외국 정부의 산업 육성 정책에 따른 구조적 과잉생산을 문제 삼았습니다. 행정부는 외국 정부의 보조금 지급, 우대 금융 제공, 임금 억제 등 시장 왜곡적 정책과 관행이 과잉생산을 유발하고, 이로 인한 저가 상품의 수출이 미국 제조업의 경쟁력을 약화시킨다고 주장합니다.

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한국과 중국에 대한 추가 인상 시나리오

트럼프 행정부는 각국과의 기존 무역 합의 이행 상황에 따라 관세율을 추가로 인상할 가능성을 명시했습니다. 한국에 대해서는 협의 결과와 기존 약속 이행이 만족스럽지 않을 경우 관세율을 15%에서 25%로 인상할 수 있다고 제시했습니다. 중국에 대해서는 내년 1월 10일 만료되는 미중 무역 휴전이 연장되지 않을 경우, 기존 20%에서 40%로 관세율을 두 배로 인상하는 방안을 제시했습니다.

특히 중국에 대한 40% 관세 인상 가능성은 내년 1월 10일 무역 휴전 만료를 앞두고 중국과의 협상에서 유리한 고지를 점하기 위한 압박 카드로 해석됩니다. 블룸버그 통신은 이번 조치가 그동안 보복을 자제하고 미국과 협상을 통해 관세 부담을 최소화해온 교역 상대국들의 인내심을 시험하는 계기가 될 것이라고 분석했습니다.

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국내 정치적 부담과 의회 견제 강화

트럼프 대통령은 관세가 미국 제조업 부흥과 재정 수입 확대, 유리한 무역 합의를 위한 핵심 수단이라는 입장을 견지해 왔습니다. 그러나 관세 정책과 이란 전쟁 등에 따른 물가 상승과 생활비 부담이 공화당의 중간선거 패배 요인 중 하나라는 점에서 향후 관세 정책 추진 과정에서 정치적 부담이 적지 않을 전망입니다. CNN의 유권자 조사에 따르면 응답자의 3분의 2가 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국 경제에 악영향을 미쳤다고 답했습니다.

CNN은 중간선거 이후 테드 크루즈(텍사스)와 토드 영(인디애나) 상원의원 등 공화당 내에서도 관세 정책에 공개적으로 우려를 표명하는 인사들이 늘고 있다고 전했습니다. 이들이 민주당과 함께 관세 정책에 제동을 걸 경우, 트럼프 대통령의 통상정책에 더 큰 걸림돌이 될 수 있다고 분석했습니다. 뉴욕타임스(NYT)도 이번 관세 발표가 트럼프 행정부의 관세 정책이 지속적인 법적 도전과 민주당 주도의 차기 의회로부터 새로운 견제에 직면한 상황에서 이뤄졌다고 주목했습니다.

중국과 EU의 반발과 향후 전망

중국과 유럽연합(EU)은 미국의 발표에 즉각 반발했습니다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이른바 과잉생산은 거짓 명명이며, 중국을 구실로 정치적 조작을 하는 것에 반대한다고 밝혔습니다. 올로프 길 EU 집행위원회 대변인은 조사 결과를 검토할 것이라면서도, 유럽이 구조적인 과잉 생산의 원천이라는 전제를 강력히 거부한다고 강조했습니다.

당장 보복 조치를 예고한 교역 상대국은 없지만, 향후 미국이 무역 합의 이행 미비 등을 이유로 관세율을 일방적으로 올린다면 통상 갈등이 다시 고조될 가능성이 있습니다. 각국과의 기존 무역 합의 이행 상황을 예의주시하며, 협상 카드가 실제로 관세 인상으로 이어질지 관심이 집중되고 있습니다.