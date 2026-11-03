트럼프 이란 공격 유예 종료, 중동 전쟁 재개 위기 고조

도널드 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 시한인 미국 중간선거가 종료됨에 따라 도널드 트럼프와 베냐민 네타냐후의 입장이 충돌하며 중동 지역의 전쟁 재개 가능성이 높아지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 8일, 이란에 대한 군사 공격을 중단하는 잠정적 시한으로 미국 중간선거 일을 명시했다. 이 기간은 3일 치러진 중간선거를 통해 공식적으로 종료되었으며, 현재 중동 지역은 다시 전쟁과 협상의 엄중한 기로에 서 있다.

트럼프와 네타냐후의 공격 재개 압박

도널드 트럼프 대통령은 지난 1일 아이오와 주 더뷰크에서의 선거 유세에서 이란과의 전쟁을 원하지 않는 이유는 선의를 보이기 위함이라고 밝혔다. 그는 가능한 한 많은 생명을 구하고 싶지만, 반드시 강력한 타격을 가할 것이라고 경고했다. 특히 31일 플로리다주 마라러고 자택에서는 이란의 지하 핵시설인 곡괭이산을 언급하며 10분 만에 처리할 수 있다고 주장했다.

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이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 지난달 31일 도널드 트럼프 대통령과 통화하며 미국 중간선거 직후 이란 공격을 강력히 촉구했다. 베냐민 네타냐후 총리는 지난달 27일 이스라엘 총선에서 과반 의석을 상실하여 정권 유지에 위기를 겪고 있다. 그는 관리내각 총리로 재직하면서 이란 전쟁 재개를 통해 정국을 장악하려 할 가능성이 크다.

이란의 호르무즈 개방 조건과 협상 진전

이란은 지난 9월 말 유엔총회에서 미국과의 종전협상 재개를 위해 7대 조건을 제시했다. 모든 전선 전투 중지, 동결 자산 해제 및 반환, 석유 수출 제재 해제, 미군 해상봉쇄 해제, 호르무즈해협 이란 관리권 인정, 중동 미군 철수, 미국 전쟁 피해 배상이 주요 내용이다.

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이란 외교장관 아바스 아라그치는 알자지라 방송 회견에서 이러한 요구 사항이 수용될 경우 호르무즈해협 개방 시간을 7일에서 2일로 단축하겠다고 밝혔다. 이는 이행 순서에 있어 유연성을 보여주는 것으로, 협상에 긍정적 신호로 해석된다.

미국 측에서도 제이디 밴스 부통령이 모센 레자이 최고국가안보회의 사무총장에게 직접 서한을 전달하는 등 적극적 태도를 보이고 있다. 모센 레자이 사무총장은 제이디 밴스 부통령의 서한에서 어조 변화가 확인되었다며 긍정적으로 평가했다.

핵심 난제와 향후 전망 및 파국 가능성

튀르키예 주재 톰 배럭 미국 대사는 향후 2주 이내에 극적인 조처가 나올 수 있다고 전망했다. 그는 신뢰 문제이자 누가 먼저 행동하느냐의 문제라고 설명했으며, 관측통들도 양쪽이 협상에 진지하다고 진단했다. 핵심 난제는 이행 순서와 누가 지렛대를 쥐느냐의 싸움이다.

이란은 미국과 협상 중이던 2025년 6월 핵시설 폭격과 지난 2월 미·이스라엘-이란 전쟁 모두 협상 중에 이루어졌다고 본다. 이에 따라 제한 없는 보복을 시사하며, 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 즉각적이고 지리적 제한이 없는 대응을 명령했다.

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모센 레자이 사무총장은 적대 행위가 재개되면 오랜 핵무기 개발 금지 조치를 해제할지 논의 중이라고 밝혔다. 만약 이란이 강력히 대응한다면 미국의 통제권이 상실되어 중동 전역에 파국이 닥칠 수 있다. 이는 최근 중동 역내 국가들이 중재에 매달리는 이유이기도 하다.