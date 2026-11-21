중국 선전 APEC 정상회의 계기로 열릴 것으로 전망되던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 회담이 성사되지 않았습니다. 양측의 입장과 향후 전망을 분석합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 중국 선전에서 만나 정상회담을 가지지 못한 채 각각의 일정으로 흩어졌습니다. 2019년 6월 30일 판문점 앞뜰에서 악수를 나누었던 양 정상은 이번 아시아 순방 기간 중 회담 개최 여부에 대한 관심이 집중되었으나, 결과적으로 만남은 성사되지 않았습니다. 다만 향후 정상회담 성사 가능성은 여전히 남아있다는 분석이 지배적입니다.

트럼프의 강한 회담 의지 vs 북한의 핵 인정 조건

도널드 트럼프 미국 대통령은 선전 전용기 에어포스원 탑승 전 전화 인터뷰를 통해 북·미 대화의 여지를 계속 열어두겠다고 명시했습니다. 트럼프 대통령은 현재 북한 지도자와 좋은 관계를 맺고 있으나 이번에는 회담이 성사되지 못했다고 인정하면서도, 언젠가 반드시 만나게 될 것이라고 전망했습니다. 이는 이번 아시아 순방 기간 내내 북·미 정상회담 가능성을 시사했던 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 만나지 못하고 워싱턴으로 귀국하는 순간에도 지속적인 러브콜을 보낸 것으로 해석됩니다.

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반면 김정은 북한 국무위원장은 미국과의 대화에 전제조건을 제시하며 선을 긋고 있습니다. 북한은 미국의 대조선 적대시 정책 철회와 함께 북한의 핵보유국 지위 인정을 대화의 전제조건으로 두고 있습니다. 김정은 위원장은 지난 2월 노동당 제9차 대회에서 국가의 현 지위를 존중하고 적대시 정책을 철회한다면 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다고 밝힌 바 있습니다. 양측의 공개 메시지만 볼 때 북·미 정상회담 성사 가능성은 완전히 끊어진 것이 아니라는 관측이 우세합니다.

북대학계 교수의 전망과 북한의 전략적 계산

양무진 북한대학원대 석좌교수는 도널드 트럼프 미국 대통령의 북·미 정상회담에 대한 의지가 상당히 강하며, 김정은 북한 국무위원장이 이를 직접적으로 거부한 적이 없다는 점을 근거로 제시했습니다. 양 교수는 늦어도 내년 상반기 중에는 북·미 간 대화가 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 선전 APEC 정상회의가 절호의 만남의 기회였음에도 불구하고 회담이 성사되지 않으면서, 앞으로도 양측이 정상 간 만남의 계기를 마련하는 것은 쉽지 않을 것이라는 경고도 함께 나왔습니다.

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고유환 동국대 북한학과 명예교수는 이번 사태를 통해 김정은 북한 국무위원장이 의제 설정도 끝나지 않은 상황에서 단순히 사진을 찍기 위한 이벤트성 회담을 원하지 않는다는 사실이 확인되었다고 분석했습니다. 북한의 현 대미 입장은 북·미 간 긴장이 고조되지 않도록 미국을 관리하는 데 초점이 맞춰져 있다는 것입니다. 북한이 핵 무력을 고도화하고 중국·러시아와의 협력을 통해 대북 제재를 우회할 수 있게 되면서, 특별한 유인이 없는 이벤트성 회담에 응할 필요가 크지 않다는 평가가 나왔습니다.

미 의회 구조와 정세 변화가 걸림돌로 작용

이승열 국회입법조사처 입법조사관은 미국 내 정치 구조가 북·미 회담 성사를 가로막는 주요 변수라고 지적했습니다. 북한은 대화를 위한 문턱을 높이기 위해 핵 보유를 인정해야 한다고 요구한 반면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 이후 민주당 우위의 의회 구조 속에서 북한의 이러한 요구를 받아들이기 어려울 것으로 보입니다. 이번 APEC 정상회의가 북·미 정상회담 성사 가능성이 가장 컸던 계기였으므로, 앞으로 그 가능성은 점차 줄어들 것으로 예측됩니다.

또한 북한이 대외 전략의 무게 중심을 중국·러시아와의 협력에서 미국과의 대화로 옮기기 위해서는 동북아 정세에 근본적인 변화가 필요합니다. 특히 러시아·우크라이나 전쟁의 종전 등 지역 안보 환경의 변동이 선행되어야만 북한이 미국과의 대화 국면을 열어낼 유인이 커질 수 있다는 지적입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남은 당분간 미정된 상태로 남은 채, 양국의 외교적 접근 방식에 대한 지속적인 관찰이 필요한 상황입니다.