트럼프, 이란과 포괄적 합의 추구…2차 종전 협상 임박

JD 밴스 부통령, 이란과의 핵무기 포기 조건으로 경제적 번영 약속. 트럼프 대통령, 포괄적 합의 통해 중동 안정 모색. 2차 종전 협상, 향후 이틀 내 개최 가능성.

JD 밴스 미국 부통령은 14일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 이란 측과 '작은 합의'가 아닌 ' 포괄적 합의 '를 이루려고 한다고 밝혔습니다. 밴스 부통령은 이날 조지아주에서 열린 우파 단체 '터닝포인트 USA' 행사에서 “대통령이 합의를 만들고자 할 때 그는 작은 합의를 원하지 않는다”며 “그는 그랜드바겐(grand bargain·중대하고 포괄적인 합의)을 만들고 싶어 한다”고 말했습니다. 밴스 부통령은 이란과의 협상에 대한 트럼프 대통령의 입장을 설명하며 “그( 트럼프 대통령)가 이란에 기본적으로 제안하는 것은 매우 단순하다”고 언급했습니다. 그는 “당신들(이란)이 정상적인 국가로 행동할 의지가 있다면 우리도 당신들을 경제적으로 정상적인 국가처럼 대우할 의지가 있다는 것”이라고 덧붙였습니다.

밴스 부통령은 이란과의 합의가 아직 이루어지지 않은 이유에 대해서도 언급했습니다. 그는 “아직 합의가 이뤄지지 않은 이유는 대통령은 이란이 핵무기를 갖지 않는 합의를 진정으로 원하기 때문”이라고 밝히며, 트럼프 대통령이 이란의 핵무기 포기를 가장 중요한 조건으로 생각하고 있음을 시사했습니다. 또한, 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 구체적인 제안을 인용하며 “그(트럼프 대통령)는 ‘만약 당신들이 핵무기를 보유하지 않겠다고 약속하면 우리는 이란을 번영하게 만들 것’이라고 말하고 있다”고 강조했습니다. 그는 이란이 핵무기를 포기할 경우, 미국이 이란을 경제적으로 지원하고 국제 사회에 통합하겠다는 의지를 밝혔습니다. “우리는 (이란이 핵무기를 포기할 경우) 이란을 경제적으로 번영하게 만들 것이고 이란 국민들을 세계 경제로 초대할 것”이라고 덧붙였습니다.

앞서, 트럼프 대통령은 이란과의 2차 종전 협상 가능성을 언급하며 긍정적인 신호를 보냈습니다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간지 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란과의 2차 종전 협상이 “향후 이틀 안에 열릴 수 있다”고 밝히며, 협상 재개에 대한 기대감을 높였습니다. 그는 “7주간의 전쟁을 끝내기 위한 두 번째 직접(대면) 협상이 유럽 어딘가에서 열릴 가능성이 있다”고 언급하며, 협상 장소와 관련한 구체적인 언급도 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 “(이란과 논의가) 진행 중이지만 조금 더디게 진행되고 있다”고 언급하면서도, 협상의 진전을 낙관적으로 전망했습니다. 그는 “앞으로 이틀 안에 무슨 일이 일어날 수도 있고 우리가 이슬라마바드로 갈 가능성이 더 높다”고 말하며, 협상의 진행 상황에 대한 기대감을 드러냈습니다. 덧붙여 트럼프 대통령은 “군 최고위 인사(Field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 덧붙이며 협상에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다.

한편, JD 밴스 부통령은 파키스탄의 중재로 지난 11일 진행된 이란과의 첫 종전 협상에서 미국 대표단을 이끌었으며, 협상이 재개될 경우 다시 협상단을 대표할 것으로 예상됩니다. 밴스 부통령의 리더십 하에, 미국은 이란과의 포괄적인 합의를 통해 중동 지역의 안정을 추구하고, 이란을 국제 사회에 통합하려는 노력을 기울일 것으로 보입니다. 이번 협상은 단순히 종전 협상을 넘어, 이란의 핵무기 문제 해결, 경제 제재 완화, 그리고 중동 지역의 평화 정착에 기여할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 전망됩니다. 트럼프 대통령의 적극적인 외교 전략이 어떤 결과를 가져올지, 그리고 이란과의 관계가 어떻게 변화할지 주목됩니다. 협상 결과에 따라 중동 정세는 물론 국제 정치 지형에도 큰 영향을 미칠 수 있을 것입니다





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이란 트럼프 핵무기 종전 협상 포괄적 합의

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