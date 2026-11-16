도널드 트럼프 미국 대통령은 엔비디아 전 CEO 젠슨 황의 지인인 앨리스 황의 간첩 의혹을 일축하며 미중 관계 악화 우려를 낮췄다. 16일 백악관 기자회견 주요 내용을 정리했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 중국과 필리핀 순방에 앞서 백악관에서 열린 기자회견에서 엔비디아 전 CEO 젠슨 황 의 지인인 앨리스 황 의 간첩 의혹에 대해 명확한 입장을 밝혔다. 트럼프 대통령은 "그녀가 스파이라는 건 전혀 모른다"며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다"고 말했다.

트럼프, 앨리스 황 스파이 의혹 부인

트럼프 대통령은 젠슨 황과 앨리스 황의 관계가 미국 국가안보에 위협이 됐느냐는 질문에 "위험에 처한 적이 없다. 우리나라는 지금 그 어느 때보다 더 강하다"고 단언했다. 이는 중국 방문을 앞두고 관련 의혹이 미·중 관계에 미칠 파장을 최소화하려는 의도로 풀이된다. 트럼프 대통령은 이미 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 황 전 CEO 관련 의혹을 논의하지 않겠다고 밝혔지만, 이날은 "논의할 수 있다"고 말을 바꿨다.

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미 행정부 내 중국 정책 이견公开

트럼프 대통령은 엔비디아 첨단 반도체의 중국 유출을 둘러싼 미 행정부 내 이견을 설명하며 "두 가지 상반된 견해가 있다. 한 가지는 중국을 자극해서는 안 된다는 것"이라고 말했다. 이어 "다른 견해는 수단과 방법을 가리지 않고 해야 할 일(수출 통제)을 하자는 것"이라며 "우리는 중국으로 향하고 있는데 도착하기 전에 중국을 자극하고 싶지는 않을 것"이라고 했다. 중국 당국은 앨리스 황의 간첩 의혹을 중상모략이라고 반박하며 미·중 관계가 악화할 수 있다고 경고한 바 있다.

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상무장관 러트닉 방어와 재무장관 베선트

트럼프 대통령은 싱가포르 기업 메가스피드를 통해 엔비디아 첨단 반도체를 중국에 공급한 의혹을 받는 하워드 러트닉 상무장관을 옹호했다. 러트닉 장관을 교체할 계획이 있느냐는 질문에 "아니다. 그는 매우 잘해왔다"고 답했고, 여전히 신뢰하느냐는 물음에도 "그렇다"고 말했다. 러트닉 장관과 제재를 주장한 스콧 베선트 재무장관의 충돌에 대해서는 "한쪽(러트닉)은 중국과 친하게 지내길 원하고, 다른 한쪽(베선트)은 중국과 충돌하고 싶어 한다"며 "둘 다 받아들일 수 있다"고 밝혔다. 러트닉 장관이 제재를 미뤘을 수 있지만 "미루지 않았다면 중국과 심각한 갈등이 발생할 수도 있었기 때문"이라며 "결정은 내가 내리는 것"이라고 강조했다.

젠슨 황 복귀 가능성에 부정적 아니란 입장

백악관에 따르면 두 장관은 모두 이번 순방 수행단에 포함됐다. 트럼프 대통령은 젠슨 황의 엔비디아 CEO 복귀 가능성에도 긍정적인 반응을 보였다. 그는 황 전 CEO가 "큰 교훈을 얻었을 것"이라며 "그것(젠슨 황의 복귀)을 지켜보는 것을 나는 분명히 개의치 않을 것"이라고 말했다. 이어 "많은 사람이 젠슨에게 물어보고 있고, 젠슨이 복귀해야 한다고 생각한다"며 "그건 확실히 나쁜 생각은 아니다"라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 중국 방문에서 시 주석을 자극하지 않겠다는 뜻과 함께, 엔비디아 관련 논란을 적절히 관리하며 양국 관계를 유지하겠다는 포석을 밝혔다.