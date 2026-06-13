트럼프, 이란과 핵 합의 임박 발표... 이란 신중한 반응

트럼프 미 대통령이 이란과의 핵 합의가 14일에 서명될 것이라고 발표했으나, 이란은 신중한 입장을 보였다. 파키스탄이 중재에 나선 가운데, 호르무즈 해협 개방과 핵 프로그램 협상이 주요 내용이다. 군사적 긴장은 지속되고 있으며, 이스라엘도 독자 작전을 예고했다.

13일 파키스탄 라호르의 미나르-에-파키스탄에서는 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 피살을 추모하는 집회가 열렸다. 활동가들은 하메네이의 초상화를 들고 '샤히드-에-움마트' 회의에서 고인을 기렸다.

이는 최근 이란 내부의 정치적 긴장과 함께 국제 사회의 관심을 끌고 있다. 한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란과의 핵 합의가 임박했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 합의가 14일에 서명될 예정이며, 서명 직후 호르무즈 해협이 모든 국가에 개방될 것이라고 강조했다. 특히 이란 내 고농축 우라늄 처리와 관련해 적절한 시기에 미국이 핵물질을 확보해 저농축화하거나 폐기할 것이라고 설명했다.

그는 이 핵물질을 '강력한 화강암 산 아래 깊이 묻힌 핵 먼지'라는 은유로 표현하며, 처리는 이란 또는 미국에서 가능하다고 주장했다. 그러나 구체적인 서명 장소와 합의문 전문, 핵물질 반출 방식 등 세부 내용은 공개되지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 글에서 버락 오바마 전 대통령 시절의 이란 핵합의(JCPOA)를 강하게 비판하며 자신의 합의는 그와 '정반대'라고 주장했다. 그는 또한 이번 합의에 '돈이 오가지 않는다'고 강조하며 이전 합의와의 차별점을 부각했다.

미국 매체 액시오스는 미국과 이란이 파키스탄·카타르 등 중재국과 함께 14일 화상회의를 열어 양해각서(MOU)에 전자서명할 것으로 예상된다고 보도했다. 이 매체에 따르면 합의는 60일간의 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방을 포함하며, 이후 이란 핵 프로그램을 둘러싼 본격 협상이 시작된다. 미 당국자들은 화상 서명 채택 이유로 물류 및 일정상의 사유를 들었다. 이는 제이디 밴스 부통령이 협상단을 이끌고 있으며, 대면 서명식 참석 시 트럼프 대통령이 G7 정상회의에 참석하기 전 귀국이 어려운 점이 고려된 것으로 전해졌다.

파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리도 이날 소셜미디어 엑스에 '평화 합의에 그 어느 때보다 가까워졌다'며 '향후 24시간 안에 최종화될 가능성이 크고, 이후 전자서명과 다음 주 기술급 협상이 준비되고 있다'고 밝혔다. 트럼프 대통령은 샤리프 총리의 글을 자신의 트루스소셜 계정에 공유하며 지지를 표시했다. 그러나 이란 측은 신중한 입장을 취했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 국영매체를 통해 '양해각서 서명 날짜는 지켜봐야 한다'며 '내일 서명되지는 않을 것'이라고 말했다.

그는 다만 '며칠 안에 이뤄질 가능성을 배제할 수는 없다'고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 글 말미에 과정이 순조롭게 진행되기를 바란다면서도, 그렇지 않을 경우 '궁극의 대안'이 있다고 언급했다. 이는 이란이 미국 요구를 이행하지 않을 때 군사적 옵션을 재검토할 수 있다는 경고로 해석된다. 앞서 미군은 호르무즈 해협 내 상선을 겨냥한 이란의 일방향 공격 드론 여러 대를 격추한 바 있다.

서명 일정과 별개로 현장의 군사적 긴장은 여전히 해소되지 않은 상태다. 이에 더해 이스라엘의 이스라엘 카츠 국방부 장관은 '미국과 이란의 합의가 이뤄지더라도 레바논, 시리아, 가자지구에서 이스라엘군은 철수하지 않을 것'이라며 독자적인 군사 작전을 계속하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 중동 지역의 복잡한 이해관계와 군사적 긴장이 계속되고 있음을 보여준다. 이번 합의 과정에서 파키스탄의 중재 역할이 주목받고 있다.

샤리프 총리는 적극적으로 협상을 주도하며 국제사회에서의 입지를 강화하고 있다. 그러나 이란의 신중한 태도와 미국의 강경한 발언은 합의가 실제로 성사될지에 대한 불확실성을 높이고 있다. 전문가들은 이번 합의가 중동 정세에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하며, 향후 24시간이 중요한 분기점이 될 것이라고 분석한다





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미국-이란 핵 합의 호르무즈 해협 파키스탄 중재 트럼프 중동 긴장

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