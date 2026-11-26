트럼프 행정부 내 루비오와 헤그세스 간 갈등 속, 국방물자생산법 등 강력한 권력 행사를 동원해 엔비디아 대표인 젠슨 황의 복귀가 관철된 상세 과정.

도널드 트럼프 행정부 내부에서 엔비디아 의 최고경영자 젠슨 황 복귀를 둘러싼 심각한 권력투쟁과 정책적 균열이 드러났다. 마코 루비오 국무장관이 황의 낙마를 주도하며 격노한 반면, 피트 헤그세스 국방장관은 전시 관련 법안을 활용해 황의 복귀를 압박한 것으로 확인되었다. 이는 단순한 인사 문제를 넘어 행정부 각료들 간의 첨예한 대립을 보여주는 사례다.

국방물자생산법 활용 및 법리적 근거

피트 헤그세스 국방장관은 1950년에 제정된 국방물자생산법을 주요 수단으로 활용했다. 이 법은 전시나 국가 비상사태 시 민간 기업을 동원해 군에 물자를 공급하도록 대통령에게 광범위한 경제개입 권한을 부여한다. 트럼프 행정부는 집권 1기 때 코로나19 대확산 당시 제너럴모터스 가 인공호흡기 생산을 유도하기 위해 이미 이 법을 적용한 바 있다.

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헤그세스 장관은 젠슨 황의 복귀가 발표되던 지난 23일 이전부터 스티브 파인버그 부장관 등 국방부 관리들과 논의했다. 이 과정에서 엔비디아 이사회에 경영진 복귀를 압박하는 지렛대로 법안을 활용할 수 있는지 검토한 것으로 전해졌다. 비록 이 법에 민간 기업 최고경영자 임명을 직접 명령하는 명확한 조항은 없었으나, 경고 수단으로서 효과적으로 사용될 수 있다고 국방부는 판단했다.

루비오 국무장관과 대립 구도

이같은 국방부의 움직임은 마코 루비오 국무장관과는 정면으로 충돌하는 것이었다. 루비오 국무장관은 지난 5월 젠슨 황이 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심되는 앨리스 황과 혼외 관계라는 보고를 제출하며 그의 낙마를 주도한 핵심 인물이다. 특히 루비오 장관은 지난 23일 젠슨 황의 복귀 소식이 전해졌을 때 이를 강하게 비난하며 격노한 것으로 알려졌다.

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반면 스티브 베선트 재무장관은Initially(처음에는) 황의 복귀에 대해 반대하거나 소극적인 입장을 취했다. 그러나 황의 복귀 발표 전날인 22일, 베선트 장관은 시비에스와 가진 인터뷰에서 엔비디아가 외부에서 새로운 최고경영자를 찾아야 한다는 발언과 관련해 '젠슨 황은 지금 외부에 있다'고 말하며 복귀 가능성을 시사했다. 이는 대세가 정해지자 자신의 입장을 수정한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령 및 핵심 측근의 개입

젠슨 황의 복귀를 최종적으로 관철시킨 것은 도널드 트럼프 대통령과 제이디 밴스 부통령 등 트럼프 진영의 강력한 개입이었다. 이들은 연방 정부의 막강한 권한을 동원해 총력전을 펼쳤다고 보도되었다. 제이 클레이턴 국가정보국장은 엔비디아 이사회에 황의 복귀를 설득하는 고리 역할을 했으며, 존 랫클리프 중앙정보국장은 황의 복귀 과정에서 배제되었다.

토드 블랜치 법무장관도 엔비디아 이사회에 황이 수사 대상이 아니라는 점을 직접 확인해 주었다. 이사회 측은 법무장관으로부터 직접 확인을 받기 원했고, 블랜치는 이에 동의할 의사가 있었다. 클레이턴 국장은 앨리스 황과 관련된 정보당국의 자료를 조사한 끝에, 트럼프 대통령이 황에 대해 '꽤 괜찮은 조사 끝에 혐의를 벗었다'고 발언할 수 있는 근거를 제공하기도 했다.

엔비디아 이사회와 향후 전망

이러한 복잡한 행정부 내 역학 관계는 엔비디아의 주가와 미래 전략에도 영향을 미칠 전망이다. 국방물자생산법을 통한 강제력은 반도체 기업의 생산 계획과 수익을 위축시킬 수 있는 카드였으나, 결국 트럼프 행정부의 의지가 우선시되면서 황의 복귀가 이루어졌다. 이에 따라 마코 루비오 국무장관과 존 랫클리프 중앙정보국장은 관련 결정 과정에서 완전히 배제되는 결과를 초래했다.

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이번 사건은 미국의 핵심 반도체 기업인 엔비디아가 안보와 외교 정책의 최전선에 서 있음을 보여주는 사례다. 트럼프 행정부는 젠슨 황의 복귀를 통해 엔비디아와의 긴밀한 협력을 재확인했으나, 행정부 내부의 분열과 권력 다툼이 드러나면서 향후 정책 실행의 난관으로 작용할 가능성이 있다.