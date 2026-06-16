트럼프 생일 UFC 행사에서 미셸 오바마 모욕 발언 파문

미국 백악관에서 열린 UFC 행사에서 조쉬 호킷이 미셸 오바마를 모욕하는 발언을 해 논란이다.

미국 도널드 트럼프 대통령의 생일인 14일(현지시간) 백악관에서 열린 UFC 종합격투기 행사에서 한 참가자가 전직 버락 오바마 대통령의 부인 미셸 오바마 를 모욕하는 발언을 해 파문이 일고 있다.

AP통신 등에 따르면 UFC 헤비급 조쉬 호킷은 이날 데릭 루이스를 상대로 승리한 후 경기장 인터뷰에서 갑자기 '미셸 오바마는 남자다. 그렇지 않습니까, 미국?

'이라고 외쳤다. 호킷은 이날 열린 'UFC 프리덤 250' 행사에서 2라운드 만에 루이스를 KO로 꺾었다. 진행자가 소감을 묻자 그는 트럼프 대통령이 행사를 열어준 것에 감사를 표한 뒤 오바마 여사를 언급했다. MAGA(미국을 다시 위대하게·Make America Great Again) 진영에서는 '미셸 여사가 남자'라는 음모론이 수년간 떠돌아왔다.

호킷의 발언은 근거 없는 음모론을 공개석상에서 꺼내 오바마 부부를 모욕하려는 시도로 보인다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 호킷의 황당한 발언에 대해 UFC 최고경영자 데이나 화이트는 '모두가 표현의 자유에 대한 내 입장을 알지만 이런 넌센스는 싫다'고 말했다. 그러나 백악관 커뮤니케이션 국장 스티븐 청은 WP에 '호킷은 강인함과 상대를 압박하는 능력을 보여줬다'며 문제 발언에 대한 입장을 밝히지 않았다. CNN은 트럼프 대통령이 호킷이 오바마 여사를 모욕할 때 미소를 지었다고 보도했다.

이번 사건은 트럼프 대통령의 생일을 기념해 백악관에서 UFC 행사를 개최한 배경에서 더욱 주목받고 있다. 트럼프 대통령은 재임 기간 동안 스포츠 행사를 자주 활용해 지지층 결집에 나서왔다. 특히 UFC와는 각별한 관계를 유지해 왔으며, 이번 행사 역시 그러한 맥락에서 열렸다. 그러나 행사 도중 나온 모욕적 발언은 정치적 논란을 불러일으켰다.

미셸 오바마는 전 미국 영부인으로서 높은 인기를 누려왔으며, 그를 겨냥한 음모론은 극우 진영에서 주로 유포되어 왔다. 호킷의 발언은 경기 후 인터뷰에서 즉흥적으로 나왔지만, 이로 인해 UFC와 백악관 모두 난처한 입장에 처하게 됐다. UFC 측은 화이트 CEO의 발언처럼 명확히 선을 그었지만, 백악관은 모호한 태도를 보여 비판을 받고 있다. 전문가들은 이번 사건이 단순한 스포츠 행사의 해프닝이 아니라, 미국 정치의 분열과 음모론의 확산을 보여주는 사례라고 지적한다.

특히 소셜미디어를 통해 빠르게 확산된 해당 발언은 트럼프 지지층과 반대층 간의 갈등을 더욱 부추길 것으로 보인다. 버락 오바마 전 대통령 측은 아직 공식 반응을 내놓지 않고 있지만, 일부 민주당 인사들은 강한 비판을 쏟아내고 있다. 민주당 하원의원 맥신 워터스는 '백악관에서 여성에 대한 모욕적인 발언이 나온 것은 용납할 수 없다'며 트럼프 대통령의 책임을 물었다. 반면 트럼프 지지자들은 호킷의 발언을 표현의 자유 차원에서 옹호하는 입장이다.

이번 사건은 오는 11월 중간선거를 앞두고 정치적 쟁점으로 부상할 가능성도 있다. 한편 호킷은 이날 승리로 UFC 내 입지를 강화했지만, 그의 발언이 향후 경력에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다. UFC는 과거에도 선수들의 정치적 발언으로 논란을 겪은 바 있으며, 이번에도 적절한 조치를 취해야 한다는 목소리가 나온다. 그러나 UFC는 아직 호킷에 대한 징계 계획을 밝히지 않고 있다. 백악관 역시 이 문제에 대해 추가 논평을 거부하고 있어 논란은 당분간 지속될 전망이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 UFC 미셸 오바마 모욕 음모론

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

백악관 앞 'UFC 프리덤 250' 대회, 축제와 논란이 교차하는 하루 전날워싱턴 D.C. 백악관 앞에 설치된 특설 경기장에서 열리는 UFC 프리덤 250 대회가 독립 250주년 축하와 트럼프 대통령 팔순을 둘러싼 정치적 논쟁을 동시에 불러일으키고 있다. 현장 보안 강화, 관객들의 열기, 그리고 다양한 시위와 인터뷰를 통해 축제와 사회적 갈등이 얽힌 모습을 조명한다.

Read more »

[르포] '격투기 무대' 된 백악관…'역사적' '부적절' 환호·비판 교차(워싱턴=연합뉴스) 이유미 특파원=14일 오후(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근은 사상 처음으로 백악관에서 열리는 이종격투기(UFC) ...

Read more »

[르포] '격투기 무대' 된 백악관…'역사적' '부적절' 환호·비판 교차(워싱턴=연합뉴스) 이유미 특파원=14일 오후(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근은 사상 처음으로 백악관에서 열리는 이종격투기(UFC) ...

Read more »

트럼프 대통령 생일, 백악관에서 UFC 프리덤 250 개최...논란 속 대규모 행사도널드 트럼프 미국 대통령의 80번째 생일을 맞아 백악관 사우스론에서 UFC 프리덤 250 대회가 열렸다. 옥타곤이 설치된 백악관 잔디밭과 인근 엘립스 공원에 수만 명의 관중이 모여 경기를 관람했다. 입장권은 고가에 판매되거나 무료 추첨으로 배포되었으며, 일부 암표상들이 등장하기도 했다. 행사에는 트럼프 대통령이 관중석 1열에 자리했으나, 백악관을 사유화했다는 비판과 함께 '세금 낭비' 반대 집회도 열렸다. 대회는 특히 18~44세 남성 중심의 UFC 팬들이 주를 이루며 성황리에 진행되었다.

Read more »

백악관 UFC 경기 승자 조시 호킷, '미셸 오바마는 남자' 발언 논란미국 백악관에서 열린 UFC 대회에서 헤비급 파이터 조시 호킷이 경기 후 인터뷰에서 미셸 오바마 전 영부인이 남자라는 허위 음모론을 언급해 큰 논란이 되고 있다. 호킷은 트럼프 대통령에게 감사의 뜻을 표하며 자신의 신념을 강조했고, 승리 후 트럼프 대통령에게 목걸이를 걸어주는 퍼포먼스를 벌였다. 트럼프 대통령은 이후 목걸이를 벗었으나 발언과의 연관성은 확인되지 않았다. 호킷은 이전에도 비슷한 발언으로 논란을 일으킨 적이 있으며, 이번 대회는 미국 독립 250주년을 기념해 백악관에서 열린 이례적인 행사였다.

Read more »

37세 게이치, 백악관서 격투기 인생 최고의 순간 만끽게이치가 최초의 백악관 대회에서 격투기 데뷔 후 최고의 순간을 만끽했다.UFC 라이트급 잠정 챔피언 저스틴 게이치는 15일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 백악관 사우스론에서 열린 미 건국 250주년 기념 'UFC 프리덤 250' 메인이벤트에서 일리아

Read more »