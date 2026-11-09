트럼프 대통령, 이란 전쟁 종식 긍정적 모멘텀 지적

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 분쟁 종식을 위한 긍정적 진전을 언급하며 카타르와 사우디아라비아의 평화적 해결 선호를 강조했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 작전과 미 중부사령부의 대이란 고립 전략 유지 의사를 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이란과의 군사 충돌 및 분쟁과 관련하여 현재 긍정적인 변화의 조짐이 보이고 있다고 밝혔습니다. 그는 중동 지역의 상황 전개에 즉각적인 변화가 발생하더라도 미국 군대는 언제든지 전투 가능한 상태에 있지만, 현재로서는 그러한 상황이 발생할 확률은 매우 낮다고 평가했습니다.

이란 군사 대응 태세와 중동 평화 선호

트럼프 대통령은 미 로이터 통신과의 전화 인터뷰에서 미국이 필요할 때 언제든지 군사 행동에 나설 준비가 되어 있다는 점을 재확인했습니다. 그러나 그는 카타르와 사우디아라비아가 군사적 대결보다 평화적 해결책을 훨씬 더 선호한다고 지적하며, 당장 군사 공격을 서둘러 재개할 계획은 없다고 분명히 했습니다.

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이에 앞서 트럼프 대통령은 지난 6일 미 CBS 방송 시사프로그램 '60분'에 녹화 인터뷰를 통해 공격 재개 의사가 없음을 명시했습니다. 그는 그럴 필요가 없다고 판단하며, 현 시점에서 이란에 대한 추가적인 군사적 타격은 불필요하다는 입장을 고수했습니다.

호르무즈 해협 해상 봉쇄와 아이언 게이트 작전

트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼 트루스소셜에 게시한 글을 통해 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트 등 이웃 국가들이 현상 유지 상태를 선호한다는 점을 강조했습니다. 이러한 국가들은 역사적으로 가장 강력한 '해상 봉쇄'와 새로운 '아이언 게이트 작전(Operation Iron Gate)'의 지속을 원하고 있습니다.

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이 작전들은 호르무즈 해협을 통해 이란의 항구와 연안으로 이동하는 선박을 대상으로 한 해상 봉쇄를 의미합니다. 아울러 미 중부사령부가 지난 7일부터 시작한 육상 경로를 통한 무기 및物资 운송을 차단하는 '육상 봉쇄' 작전과 연계되어 이란에 대한 포괄적인 고립 전략을 수행하고 있습니다.

이란의 군사적 한계와 이웃 국가들의 역할

트럼프 대통령은 백악관 브리핑룸에서 기자들과의 만남을 통해 이란이 군사적으로 사실상 종결된 상태라고 단언했습니다. 그는 현재 미국이 취하고 있는 조치들이 단순히 현상 유지를 위한 것일 뿐이며, 이는 이란의 이웃 국가들의 요청에 부응하기 위한 행동이라고 설명했습니다.

그는 이란이 미국과 대화를 나누고 있으며, 매우 정중하게 대응하고 있다고 전했습니다. 앞으로의 상황이 어떻게 전개될지는 지켜봐야 하지만, 현재 흐름대로라면 이 갈등 상황이 장기적으로 종결될 가능성이 크다고 예측했습니다.

중간선거 여파와 대이란 정책의 전환

트럼프 대통령은 선거 운동 기간 중 중간선거 전에는 이란에 대해 '짧지만 강력한' 군사 공격을 가할 것이라고 공언해 왔습니다. 그러나 공화당이 이란 전쟁에 대한 여론 반발로 중간선거에서 참패한 이후 그의 입장은 급변했습니다. 현재로서는 공격을 재개할 가능성이 매우 낮다는 것이 당국자의 설명입니다.

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결국 미국은 군사적 옵션을 항상 열어두면서도, 지역 국가들의 평화적 선호와 이란의 군사적 열세 등을 고려하여 현상 유지와 고립 작전에 집중하고 있습니다. 이는 중동 지역의 불안정성을 최소화하면서도 이란에 대한 압력을 지속하는 균형 잡힌 전략으로 해석됩니다.