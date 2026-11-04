트랙커트레이터 해킹과 TRM랩스의 AI 분석, 북한 가상자산 범죄 실태

TRM랩스 닉 칼슨 조사관은 북한 해커가 AI로 표적을 정교화했다고 분석하며, 바이낸스 해킹 사건에서 북한 소행을 최초 지목한 배경과 자금 동결 성공 사례를 공개했다.

민간 블록체인 분석기관 TRM랩스 의 닉 칼슨 선임 조사관은 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 해킹 사건이 북한 소행임을 최초로 규명하고, 인공지능(AI) 기술이 북한의 사이버 범죄 역량을 비약적으로 진화시키고 있다고 밝혔다. 그는 4일 경향신문과의 화상 인터뷰에서 북한 해커 들이 AI를 활용하여 잠재적인 공격 표적을 탐색하는 능력이 초자연적인 수준에 근접해 있으며, 이로 인해 보안 취약점(CVE)이 급증하고 있다고 경고했다.

AI와 사회공학적 해킹의 결합

닉 칼슨 조사관은 이번 바이낸스 해킹 사건 용의자로 지목된 트래커트레이터가 매우 정교한 테크닉을 활용해 표적을 탐지하는 방식으로 진화했다고 설명했다. 그는 북한 해커 조직이 과거에는 순수한 코드 공격보다는 사회공학적 측면, 즉 인간의 실수나 심리적 조작을 이용해 시스템에 침투하는 데 강점을 보여왔다고 지적했다. AI 기술의 도입으로 인해 이러한 사회공학적 기법은 더욱 정교해졌고, 보안 취약점의 양과 질이 2~3배 이상 증가했으며 더 가파르게 늘어날 가능성이 있다고 내다봤.

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특히 그는 최첨단 연구소의 연구를 바탕으로 만들어진 중국산 오픈소스 증류 모델이 널리 보급되면 해킹 위험이 더욱 심각해질 것이라고 우려했다. 한 번 나온 지니를 병 속에 다시 가두는 것처럼 AI 기술의 악용 가능성을 완전히 차단하는 것은 매우 어렵다고 판단했다. 미 연방수사국(FBI) 출신인 칼슨 조사관은 2009년부터 2021년까지 북한 불법 자금 세탁 추적을 담당하며 20년 가까이 북한의 제재 회피 수법을 분석해 온 전문가로서, 이러한 기술적 변화의 심각성을 구체적으로 진단했다.

중국 조직과의 자금세탁 하청 구조

칼슨 조사관은 북한 해커 조직이 직접적인 탈취 단계 이후의 자금 세탁 과정을 중국 범죄 조직에 하청으로 맡기는 구조라고 분석했다. 탈취 이전 단계에는 북한 해커들이 주도하지만, 자산을 현금화하고 세탁하는 과정에서는 중국 조직의 네트워크가 동원된다. 이 과정에서 자금 세탁 단계별로 하청 조직에 통상 3~5퍼센트의 수수료를 지불하지만, 전체 탈취 자산의 30%를 수수료로 떼어내더라도 북한에는 여전히 막대한 수익이 남아있다고 밝혔다.

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북한 정찰총국이 해커 조직을 관리하는 인원은 수백 명에 달하지만, 실제 사이버 작전에 투입되는 핵심 인력은 아마도 20여 명에 불과할 것으로 추정했다. 트래커트레이터나 라자루스와 같은 소수 정예 조직이 수억에서 수십억 달러를 탈취하는 구조이기 때문에, 적은 인원으로도 높은 효율성과 수익을 거둘 수 있다고 설명했다. 이는 북한이 국가 차원에서 사이버 공간을 무기화하며 경제적 이득을 극대화하고 있음을 보여준다.

北 주장 기각과 자산 동결 성공 사례

미국 연방수사국(FBI)이 북한을 배후로 보고 공식 수사에 착수한 가운데, 김여정 노동당 총무부장은 4일 이틀 연속 담화를 통해 해킹 의혹을 부명한 바 있다. 그러나 칼슨 조사관은 북한의 주장이 전혀 신뢰할 수 없으며, 법정에 서서 북한 배후임을 기꺼이 입증할 수 있다고 단언했다. 그는 북한 해커들의 가장 핵심적인 특징이 다른 지능형 지속 위협(APT)과 비교해도 매우 허술하다는 점이라고 지적했다.

북한 해커들은 정체가 발각되어 수사 및 처벌을 받지 않기 때문에 범행 이후 흔적을 감추는 데 신경 쓰기보다는, 오로지 자산을 빠르게 팔아치워서 현금화하는 것만을 추구한다고 설명했다. 이러한 태도는 바이낸스 해킹 사건에서도 드러났으며, 발생 직후 주요 스테이블코인 발행사인 테더와 서클이 탈취 자산을 긴급 동결한 것은 매우 다행스러운 결과였다. 이는 가상자산 생태계가 범죄자들에게만 유리하게 설계된 것이 아니라, 범죄 대응을 위한 수단이 존재함을 입증하는 성공 사례다.

향후 제재 완화 우려와 대응 필요성

칼슨 조사관은 바이낸스에서 빼돌린 63억 달러 전액 중 약 30억 달러 정도만 북한이 챙겼을 것으로 추정하며, 이는 향후 북한이나 중국 파트너들을 상대로 추가 자금 동결이 있을 수 있는 모범 사례가 될 수 있다고 평가했다. 하지만 여전히 공격자가 우위에 있으며, 대북 제재위원회 해체와 중·러의 소극적 태도로 인해 북한의 제재 회피는 더욱 과감해지고 있다. 미 재무부 해외자산통제실(OFAC) 등 미국이 주도해 온 전통적 금융 제재도 약화되는 추세다.

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중국과 러시아가 의미 있게 협력하지 않으면 제재는 불가능하지만, 중국은 적극적으로 북한의 제재 위반 행위 조사를 방해하고 있다. 바이낸스가 중국계 사업자들이 소유하고 있고 중국계 가상화폐 거래소 HTX나 폴로닉스 등이 이전 해킹 사건에 연루된 점을 볼 때, 중국이 이번 일을 심각하게 받아들일 가능성은 낮다고 전망했다. 그는 북한을 현대판 해적국가로 지칭하며, 미국, 한국, 일본이 북한의 사이버 안보 위협에 가장 크게 노출되어 있으므로 더 적극적으로 대응해야 한다고 강조했다. 가상화폐 탈취를 막기 위한 근본 조치가 시급한 시점이다.