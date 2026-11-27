조지아 바투미 유로파리그 경기 중 경찰 대응을 둘러싸고 튀르키예가 조지아 대사를 초치해 항의했다. 에르도안 대통령의 개입 지시와 팬 입국 제한 가능성 등 쟁점을 정리했다.

26일(현지시간) 조지아 바투미 에서 열린 튀르키예 베식타시 와 이스라엘 하포엘 베르셰바 의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 경기 중 조지아 당국이 튀르키예 팬들을 구금하는 등 강경 대응에 나서면서 튀르키예와 조지아 사이에 외교 갈등이 빚어졌다. 로이터와 AFP 통신 등에 따르면 튀르키예 외교 당국은 27일 자국 주재 조지아 대사를 초치해 조지아 경찰의 대응에 항의했다.

이번 사태는 베식타시 팬들과 조지아 경찰 간 충돌에서 비롯됐다. 경기 상황과 현장 대응을 둘러싼 양측의 설명이 엇갈리고 있어, 외교 문제로까지 확산되는 흐름이다.

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베식타시 팬 현수막과 조지아 경찰의 최루 스프레이 대응

경기 전반 25분께 베식타시 팬들이 반이스라엘 구호와 함께 팔레스타인 지지 현수막을 펼친 것이 충돌의 출발점이었다. 외신에 따르면 이 과정에서 관중석에 진입한 조지아 경찰이 팬들을 향해 최루 스프레이를 분사했다.

최루 스프레이 분사 이후 관중석에서는 격렬한 몸싸움이 벌어졌다. 사진 설명에 따르면 경기 도중 구급대원이 부상자를 응급처치하는 모습도 포착됐다.

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조지아 측은 경기 전 국경에서 모욕적인 내용이 담긴 매우 불쾌하고 도발적인 현수막 약 100개를 압수했다고 밝혔다. 조지아 당국은 이를 강경 대응의 근거로 제시하고 있다.

AFP는 경기 전 소셜미디어에 베식타스 팬들이 '82 바툼'이라고 적힌 현수막을 든 사진이 퍼졌다고 전했다. AFP는 이 표현이 18~19세기 오스만 제국의 지배를 받은 조지아 도시 바투미를 튀르키예의 82번째 주(州)로 편입해야 한다는 주장으로 해석될 수 있다고 설명했다.

튀르키예 외교부 항의와 에르도안 대통령의 개입 지시

튀르키예 외교부는 조지아 대사를 초치해 경기 중 발생한 심각한 사건에 대한 자국 입장을 전달했다. 외교부 관계자는 여러 증거 자료도 함께 전달했다고 AFP에 말했다.

튀르키예 외교부 관계자는 사건의 모든 측면을 철저히 조사하고, 자국민에 대해 과도한 공권력을 행사한 책임자들에게 필요한 법적 절차를 개시할 것을 조지아 측에 요구했다.

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 아킨 구를레크 법무장관에게 조지아에서 구금된 축구팬들의 석방을 위해 개입하라고 지시했다. 튀르키예 국영 통신사 아나돌루가 이를 보도했다.

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조지아 타마자슈빌리 장관의 입장과 팬 입국 제한 가능성

타마자슈빌리 장관은 경찰 작전을 옹호하며 조지아 당국의 대응이 정당했다는 입장을 유지했다. 장관은 구금된 튀르키예 팬들에 대한 행정 절차가 계속 진행 중이라고 밝혔다.

타마자슈빌리 장관은 법원이 이들의 조지아 입국을 일시적으로 금지할 수 있다고 말했다. 해당 조치의 구체적인 시점이나 범위는 아직 확인되지 않았다.

중립지 바투미 개최 배경과 향후 절차

이 경기는 원래 베식타시의 연고지인 이스탄불에서 열릴 예정이었다. 그러나 가자지구 전쟁 이후 이스라엘과의 관계가 악화한 튀르키예 당국이 안전 우려를 들어 개최 불가 입장을 통보했다.

이에 UEFA가 경기 장소를 중립지인 조지아 바투미로 옮기면서 이번 충돌이 발생했다. 양국의 외교 갈등은 경기 이후에도 대사 초치와 법적 절차 요구를 중심으로 이어지고 있다.

현재 구금된 팬들에 대한 행정 절차는 계속 진행 중이며, 조지아 법원의 입국 금지 결정 여부가 향후 관전 포인트로 남아 있다. 튀르키예 법무부의 석방 개입 여부도 두 나라 관계의 다음 변수가 될 전망이다.