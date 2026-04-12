튀르키예 '악숭구르' 공중 항공모함 개발…소형 무인기 장거리 타격 가능

튀르키예 TAI가 개발한 대형 무인기 '악숭구르'가 소형 무인기 '슈퍼 심섹'을 탑재하여 장거리 타격 능력을 확보했다. 악숭구르는 '공중 항공모함' 역할을 수행하며, 슈퍼 심섹의 비행 시간 제약을 극복하고 먼 거리의 목표물 공격을 가능하게 한다.

튀르키예 항공우주산업(TAI)이 개발한 대형 무인기 ' 악숭구르 '가 소형 무인기 ' 슈퍼 심섹 ' 두 대를 날개에 매달고 시험 비행에 성공하며, 무인기 기술의 새로운 지평을 열었다. TAI가 공개한 시험 비행 영상에 따르면, 악숭구르 는 안정적인 비행 성능을 유지하며 슈퍼 심섹 을 수송하는 모습을 보여주었다. 악숭구르 는 감시 및 재난 대응을 위한 민군 겸용 무인기 로, 길이 11m, 날개폭 24m에 최대 시속 250km로 비행 가능하다. 특히 750kg의 물체를 12시간 동안 운반할 수 있는 능력을 갖춰, 슈퍼 심섹 과 같은 소형 무인기 를 장거리 타격 임무에 활용할 수 있는 기반을 마련했다. 슈퍼 심섹 은 길이 4m, 날개폭 1.8m로 최대 시속 1000km의 빠른 속도를 자랑하지만, 최대 1시간 20분 비행 가능한 단점을 가지고 있다. 악숭구르 에 탑재되어 이동함으로써, 슈퍼 심섹 은 장거리 목표물에 대한 공격 능력을 확보하게 된 것이다.

이는 마치 바다 위 항공모함이 소형 함재기를 발진시켜 임무를 수행하는 방식과 유사하다.\TAI는 악숭구르와 슈퍼 심섹의 결합을 통해 무인기의 작전 범위를 획기적으로 확장했다. 슈퍼 심섹은 악숭구르의 공중 운송을 통해 기존의 짧은 비행 시간 제약을 극복하고, 적진 깊숙한 곳까지 침투하여 정밀 타격을 가할 수 있게 되었다. 이러한 기술은 최근 러시아-우크라이나 전쟁에서 무인기의 중요성이 부각되고, 미국과 이란 간의 긴장 고조 등 국제 정세 변화 속에서 더욱 주목받고 있다. 무인기의 군사적 활용 가치가 높아짐에 따라, 각국은 무인기의 성능 향상을 위해 경쟁적으로 기술 개발에 매진하고 있다. 튀르키예의 이번 '악숭구르'와 '슈퍼 심섹' 조합은 이러한 경쟁에서 튀르키예가 선도적인 역할을 할 수 있음을 보여주는 사례이다. 특히, 악숭구르의 안정적인 비행 능력과 슈퍼 심섹의 빠른 속도 및 정밀 타격 능력의 시너지는 미래 전장에서 무인기의 활용 방식을 크게 변화시킬 것으로 예상된다. TAI는 악숭구르를 통해 장거리 감시 및 정찰 임무 수행 능력도 강화했으며, 재난 발생 시 신속한 대응을 위한 지원 능력도 확보했다.\이번 기술 개발은 단순히 두 개의 무인기를 결합하는 것을 넘어, 무인기 운용 전략의 혁신을 의미한다. 악숭구르는 '공중 항공모함' 역할을 수행하며, 슈퍼 심섹을 포함한 다양한 무인기를 탑재하여 복합적인 임무 수행을 가능하게 한다. 이러한 다중 임무 수행 능력은 군사 작전의 유연성을 높이고, 다양한 위협에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는다. 또한, 악숭구르는 자체적으로 장시간 비행이 가능하여, 광범위한 지역에 대한 지속적인 감시 및 정찰 활동을 펼칠 수 있다. 이는 정보 수집 능력을 향상시키고, 잠재적인 위협을 조기에 탐지하는 데 기여한다. 튀르키예는 이번 기술 개발을 통해 무인기 분야에서 기술 리더십을 강화하고, 방위 산업 경쟁력을 높이는 계기를 마련했다. 앞으로 악숭구르와 슈퍼 심섹의 성능 개선 및 추가적인 무인기 연동을 통해, 더욱 발전된 무인기 시스템을 구축할 것으로 기대된다. 이 기술은 향후 군사 작전뿐만 아니라, 민간 분야에서도 재난 대응, 환경 감시 등 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 전망된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

악숭구르 슈퍼 심섹 무인기 공중 항공모함 튀르키예

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성 평균 연봉 1.3억인데…“복지조직 같다” 뿔난 이유기업 성과평가 전문가이자 『공정한 보상』의 저자인 신재용 서울대 경영대학 교수는 '(삼성전자) 직원들은 매년 7월과 12월 각각 최대 월 기본급의 100%까지 나오는 목표달성장려금(TAI)을 이제 고정급으로 생각하는 것 같다'며 '반도체(DS)부문은 최근 3년 연속으로 초과이익성과급(OPI)을 최대치인 연봉의 50%로 받고 있어 이런 제도가 동기 부여에 얼마나 유용한지 의문'이라고 말했다. 현직 삼성전자 직원 A씨(40대 초반)는 '성과급 제도는 기본급을 많이 주지 않으려는 회사의 꼼수라고 보는 인식이 지배적'이라고 말했다.

Read more »

“삼성 반도체 직원들은 좋겠네”…월급의 2배 파격 성과급 받는다하반기 TAI 지급률 결정 사기진작 차원서 예외 적용 50주년 격려금 200만원도

Read more »

MAMA 측, 출연진에 “대본 검토 후 공유”…양자경·주윤발은 불참홍콩 화재 참사로 ‘2025 마마 어워즈’가 비상이 걸린 가운데, 시상자로 나설 예정이었던 양자경과 주윤발 등 현지 스타들이 불참할 것으로 보인다. 지난 26일 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 구역의 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 ‘웡 푹 코트’(Wang Fuk Court)에서 불이 났다. 화재가 난 단지는 총 8개 동으로 이뤄져

Read more »

홍콩 아파트 화재 사망, 55명으로 늘어... 수백 명 아직 '실종 '홍콩 아파트 단지 화재 사망자가 55명으로 늘어났다.AP통신과 영국 BBC방송, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등의 보도에 따르면 27일(현지시각) 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 아파트 단지인 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 발생한 화

Read more »

“퇴직금에 성과급 반영해달라”…삼성 계열사까지 소송 번졌다삼성전자의 ‘목표 인센티브(TAI)’까지 퇴직금 지급 기준에 포함해야 한다는 대법원의 첫 확정판결 이후, 퇴직금 청구 소송이 삼성그룹 계열사 전반으로 번지고 있다. 지난 1월 대법원이 삼성전자 TAI를 ‘근로의 대가’인 임금으로 최종 판단한 만큼, 유사한 구조를 가진 계열사 퇴직자들도 승소 가능성이 높다고 판단하고 있는 것이다. 퇴직자들을 대리한 박창한 에이프로 변호사는 '현재 여러 기업 퇴직자와 재직자들의 상담이 쇄도하고 있다'며 '삼성그룹 계열사들은 퇴직자들이 승소한 대법원 판결과 임금 구조가 거의 동일하지만, 성과급 체계가 다른 기업들은 면밀한 검토가 필요하다'고 했다.

Read more »