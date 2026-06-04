투표용지 부족 사태 비판 집회 계속

과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 보수 성향 단체가 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 비판하는 집회가 4일 오후 3시 30분 현재 계속되고 있다.

과천시 중앙 선거관리위원회 앞에서 보수 성향 단체 가 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 를 비판하는 집회가 4일 오후 3시 30분 현재 계속되고 있다. 시위대 800여명은 이번 선거를 무효화해야 한다고 주장하며 집회를 진행하고 있다.

투표용지 부족 사태를 비판하는 집회는 이틀째로, 전 한국사 강사 전한길 씨가 새벽에 합류하여 지지자들의 시위 참여를 독려하고 있다. 경찰은 기동대 등 경력 250여명을 현장에 배치해 충돌 등 우발 상황에 대비하고 있다. 경찰 관계자는 집회가 불법이 아님에도 불구하고 차량 입·출차 시 시비가 생기고 있어 정문에 경력을 집중적으로 배치해 대비 중이라고 말했다. 투표용지 부족 사태는 제9회 전국동시지방선거에서 사상 초유의 사건으로, 선거관리위원회는 투표용지 부족을 인정하고 있다.

시위대는 투표용지 부족 사태를 비판하며 이번 선거를 무효화해야 한다고 주장하고 있다. 경찰은 집회를 계속 관찰하고 있으며, 시위대와의 충돌을 피하기 위해 경력을 집중적으로 배치하고 있다. 투표용지 부족 사태는 선거의 신뢰성을 훼손하고 있으며, 선거관리위원회는 투표용지 부족을 인정하고 있다. 시위대는 투표용지 부족 사태를 비판하며 이번 선거를 무효화해야 한다고 주장하고 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

투표용지 부족 사태 제9회 전국동시지방선거 선거관리위원회 보수 성향 단체 집회

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘차 빼달라’ 요구에 여성 무차별 폭행한 전직 운동선수 입건인천의 한 아파트 상가에서 주차문제로 시비를 벌이다 30대 전직 운동선수가 30대 여성을 무차별 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

Read more »

81세 미 공화당 상원 원내대표, 또 30초간 ‘얼음’미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 30일(현지시간) 기자회견 도중 갑자기 30초 간 말을 잇지 ...

Read more »

�̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� �����̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� ���� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ�� ���� �̼Ҷ� �ҵ��� �߰ſ� ������ �߰� ������ �����ߴ�.

Read more »

“올림픽은 못갔지만 신기록 세웠어요”...7월의 마지막날 한국 야구에 무슨 일이두산, KIA에 30대 6 대승 KBO 최초 30점 경기 탄생

Read more »

실손 전산화 참여 의무기록업체...청구건수 기준 80% 육박보험업계 예산 30% 증액에 EMR社 50곳 중 30곳 참여 초기 소비자 혼란 염려도

Read more »

“난 그 나이 때 월세에 시달렸는데”…서울 청약시장 ‘큰 손’, 40대 아닌 30대2020~2021년 당첨자 40대 |30대 2022년부터 30대가 40대 역전 2023년 전연령 청담자 중 절반 30대 “서울 핵심지 신축 매입 30대 늘어”

Read more »