투표용지 부족 사태 규탄 및 재선거 요구 시위, 서울 올림픽공원에서 사흘째 계속

서울 송파구 올림픽공원에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 condemnation하며 재선거를 요구하는 시위가 사흘째 이어지고 있다. 시위대는 개표소를 둘러싸고 투표함 반출을 막으며, 다양한 방식으로 목소리를 내고 있다. 2030 세대를 중심으로 한 다양한 참가자들이 가족과 함께 현장에 모여 참정권 보장을 촉구했고, 검은색 벤츠 차량을 도화지로 활용해 메시지를 쓰는 독특한 방식도 등장했다. 편의점 상자 확인 등 일부 강경 행태와 함께 자발적인 질서 유지 노력도 병행되었으며, 인근에서 열리는 대규모 행사로 인파 증가가 예상된다. 경찰은 대비 인력을 확보한 가운데, 시위는 투표 과정에 대한 불신과 민주주의 가치 훼손 우려 속에서 지속되고 있다.

7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 주변에서 6·3 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 규 condemnation하며 재선거를 요구하는 시위가 사흘째 계속되고 있다. 시위대는 개표가 끝난 투표함의 반출을 막으며 개표소 건물을 둘러싸고 있으며, 각 출입구에는 20~30명이 밤새 돗자리를 깔고 자리를 지키고 있다.

시위 참가자의 절반 이상이 30대 이하이며, 가족 단위로 현장에 나온 사람도 많다. 현장에는 손으로 그린 태극기와 '국민의 참정권을 보장하라' 등의 내용이 적힌 종이가 붙어 있고, 초등학생이 문구를 쓰는 모습도 보였다. 시위 참가자 안모씨는 "민주주의에서 단 한 명이라도 선거를 못 하는 사람이 있으면 안 된다"며 "TV로 보다가 마음 한쪽이 끓어오르는 것 같아 나왔다"고 말했다. 한 발언자는 "우린 어떤 정당을 지지하는 사람들이 아니라 참정권을 빼앗긴 것에 분노해 나온 시민"이라고 주장했다.

이날 현장에는 검은색 벤츠 승용차가 시위 도구로 등장했다. 차주인 20대 백모씨는 차량 위에 '마커와 티슈 준비했습니다. 한 말씀씩 적어 주세요'라는 안내와 함께 펜 등이 담긴 상자를 올려뒀고, 참가자들은 이를 사용해 차량 겉에 '재선거하라' '자유는 우리가 지켜야 한다' 등의 메시지를 썼다. 백씨는 "내 차가 검은 사회를 상징하는 도화지라 생각하고, 시민들의 목소리가 색깔별로 덮이면 사회악이 척결될 거라 생각한다"고 말했다.

경기장 출입구 앞에는 후원 물품으로 간식과 음료 등이 놓여 있었고, 일부 시위대는 올림픽공원 편의점으로 들어가려는 상품 수레 위 상자를 일일이 뜯어보며 투표 관련 사항이 없는지 확인하려는 모습을 보였다. 시위 참가자들은 바닥에 청테이프를 붙이고 고깔을 세우는 등 자체적으로 구획을 나눠 질서를 유지하려 했으며, 사진 촬영 위치 안내와 통행로 확보 등 자발적인 질서 유지 활동도 펼쳤다. 이들은 경찰 교대 인력이 진입할 때 길을 트고 박수를 치기도 했고, 특정 인물이 시위를 주도하려 하면 반발하며 "무슨 일 나면 너희가 책임질 거냐"고 외쳤다.

시위가 벌어지는 올림픽공원에서는 전날부터 이틀간 하이브가 주최하는 '2026 위버스콘 페스티벌' 공연이 열리고 있어 오후에는 인파가 더 커질 전망이다. 서울시 실시간 도시데이터 집계에 따르면 낮 12시 기준 올림픽공원에는 1만~1만2000명이 방문한 상태이며, 전날 오후 9시 기준으로는 3만6000명이 모인 적이 있다. 경찰은 기동대 등 350명을 투입해 대기 중이다. 이번 시위는 6·3 지방선거에서 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태를 계기로 재선거 실시를 주장하며 시작되었으며, 시위대는 개표 과정에 대한 불신과 참정권 침해를 강조하고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

재선거 시위 투표용지 부족 참정권 6·3 지방선거 올림픽공원

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

서울 30대 여성, 이번엔 국힘 선택…오세훈 51.5%, 송영길 46%1일 열린 8회 전국동시지방선거에서 서울·경기 2030 남성의 선택은 국민의힘 후보였다. 반면 2030 여성의 선택은 대체로 민주당이었다. ‘서울 30대 여성’만 국민의힘 후보를 택했다.

Read more »

“혼인신고 망설인 진짜 이유?”...이제는 내집마련 길 보이네요 [매부리레터]최대 1%대 디딤돌대출 조건 완화 소득 완화시 2030 매수세 늘 듯 결혼자금 증여 확대, 50년 주담대까지 “신혼부부, 빚내서 집 사라” 2030 타깃 잇따른 규제 완화

Read more »

���� (���±�) ��� shaping 2030 ������ �� ������ ��������� shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 �����ߴٰ� ������ �ſ��� ��� ������ ķ�� ��å�Ѱ������������ shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 ������� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ������� shaping 2030 ������

Read more »

2030 여성 브이로거 한지인, '왓츠인마이데모백'으로 시위 기록탄핵 시위 현장에서 2030 여성 브이로거 한지인이 찍은 '왓츠인마이데모백' 영상이 화제가 되었어요. 시위에 나가는 2030 여성들의 모습을 담아 탄핵 시위의 분위기를 생생하게 보여주죠.

Read more »

“최악의 극한직업은 2030 자영업”...그놈의 유행 믿었다가 가게 잃고 빚부담만KB국민카드 데이터 분석결과 2030 폐업률, 5060의 두 배 유행따른 창업으로 경쟁치열 창업률도 60대 2.5%P 늘 때 2030대 2.1%∙1.3%P씩 감소

Read more »

“아이들 ADHD 노인들은 치매, 어쩌나”…정신질환에 건강재정 흔들2030년 진료비 190조 돌파 ‘빨간불’ 치매 진료비 2030년 최대 4.4조 육박 질환별 맞춤형 재정관리 시스템 필요

Read more »